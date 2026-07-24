Ben Affleck teljesen összetört: meghalt az anyukája

Ben Affleck édesanyja meghalt. Chris Anne Afflecknél decemberben diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot, amit nem tudott legyőzni. A család most jelentette be a szomorú hírt: június 2-án, 83 éves korában elhunyt.

Ben Affleck édesanyja meghalt 83 évesen.

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Ben Affleck édesanyja meghalt: a színész teljesen összetört

Ben Affleck édesanyja, Chris Anne Affleck távozott az élők sorából, miután decemberben hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála. Az orvosok csupán hat hónapot jósoltak neki.

Legnagyobb vágya az volt, hogy még láthassa unokája, Atticus középiskolai ballagását – közölte a családja.

Május 31-én családjával együtt részt vett az eseményen, majd két nappal később békésen elhunyt álmában. Június 2-án, 83 éves korában távozott az élők sorából.

Ben Affleck és Casey Affleck édesanyja a Harvardon végzett, és életét a tanításnak szentelte. Bennek 1972-ben adott életet, öccsének Casey-nek pedig 1975-ben. A gyerekek apja Timothy Affleck, akitől Chris Ben 12 éves korában elvált. A színész beszélt is szülei szakításáról, azt az időszakot fájdalmasnak nevezte. Édesanyjuk azonban nagyon odafigyelt arra, hogy legyenek közös emlékeik és családi hagyományaik.

„Mindig elvitt minket családi nyaralásra” – mondta a Boston Magazine-nak Casey Affleck. „Gyerekként az ember csak otthon akar maradni és a barátaival lógni. Nem akarsz a nagyszüleidhez menni. De a hagyományok nagyon sokat jelentettek neki. Egyszerűen ragaszkodott hozzá. Sok vitánk volt emiatt. De most már imádom, és ezek az egyik legkedvesebb emlékeim.”

Ben Affleck és Matt Damon az 1998-as Oscar-gálán az anyukáikkal, Chrisszel és Nancyvel.

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Chris Anne Affleck mindig támogatta fiait a karrierjük során, 1998-ban el is kísérte fiát az Oscar-gálára, amikor a Good Will Huntingot díjra jelölték. Matt Damon is az édesanyját vitte magával az eseményre, és amikor nyertek, megölelték őket. „Anyáink mellett ültünk, nyertünk, és megöleltük őket. Emlékszem, hogy mindenki olyan nagy ügyet csinált belőle, mintha ez valami teljesen új dolog lett volna" – mondta Ben Affleck.

Christ két fia, valamint öt unokája gyászolja: Casey gyermekei, Atticus és Indiana, valamint Ben gyermekei, Violet, Fin és Sam.