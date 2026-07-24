A japán krumplisaláta kenterbe veri a klasszikus változatot: felejtsd el a nehéz, majonézes szószt!

A recept különlegességét az öntet adja, ami görög joghurtból, mustárból és szójaszószból készül – utóbbival csempésszük bele az ázsiai ízvilágot. Egy kevés majonézzel is megijesztjük, de ez csak a krémes állag miatt szükséges. A japán krumplisaláta azonnal tálalható, csak néhány perc pihentetés kell neki, hogy az ízek jobban összeérjnek. Tökéletes köret grillezéshez!
Így készül a japán krumplisaláta:
Hozzávalók:
- 3 burgonya, lisztes vagy salátának való fajta
- 3 tojás
- 3 kisebb uborka
Az öntethez:
- 5 evőkanál 2 százalékos görög joghurt
- 2 teáskanál mustár
- 1 evőkanál szójaszósz
- 1 teáskanál majonéz
- só és bors ízlés szerint
Elkészítés:
1. A burgonyát főzzük puhára egy fazék vízben, majd szűrjük le, és hagyjuk kissé kihűlni.
2. A tojásokat külön edényben 8–10 perc alatt főzzük keményre. Hűtsük le hideg vízben, majd pucoljuk meg őket.
3. Az uborkákat mossuk meg, és vágjuk apró darabokra.
4. Az öntethez keverjük simára a görög joghurtot, a mustárt, a szójaszószt és a majonézt. Ízesítsük sóval és borssal.
5. Adjuk hozzá a főtt burgonyát és a tojást, majd durván törjük össze őket az öntetben.
6. Tegyük bele a felaprított uborkát, és óvatosan forgassuk össze az egészet, amíg krémes állagú salátát kapunk.
Extra tipp: aki még hangsúlyosabb ázsiai ízvilágra vágyik, szórjon a tetejére pirított szezámmagot, vagy adjon az öntethez néhány csepp rizsecetet.
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