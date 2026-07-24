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A japán krumplisaláta kenterbe veri a klasszikus változatot: felejtsd el a nehéz, majonézes szószt!

recept krumplisaláta grillszezon
Horváth Angéla
2026.07.24.
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Kevés hozzávalóból is készülhet igazán különleges fogás, ezt bizonyítja ez az egyszerű, japán krumplisaláta is. Krémes, fűszeres és friss, ráadásul gyorsan elkészül, remek választás grillezéshez, családi összejövetelekre vagy könnyű hétköznapi vacsorának is.

A recept különlegességét az öntet adja, ami görög joghurtból, mustárból és szójaszószból készül – utóbbival csempésszük bele az ázsiai ízvilágot. Egy kevés majonézzel is megijesztjük, de ez csak a krémes állag miatt szükséges. A japán krumplisaláta azonnal tálalható, csak néhány perc pihentetés kell neki, hogy az ízek jobban összeérjnek. Tökéletes köret grillezéshez!

A japán krumplisaláta kenterbe veri a klasszikus majonézes változatot
A japán krumplisaláta kenterbe veri a klasszikus majonézes változatot
Forrás: Life.hu/ AI

Így készül a japán krumplisaláta:

Hozzávalók:

  • 3 burgonya, lisztes vagy salátának való fajta
  • 3 tojás
  • 3 kisebb uborka

Az öntethez:

  • 5 evőkanál 2 százalékos görög joghurt
  • 2 teáskanál mustár
  • 1 evőkanál szójaszósz
  • 1 teáskanál majonéz
  • só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

1. A burgonyát főzzük puhára egy fazék vízben, majd szűrjük le, és hagyjuk kissé kihűlni.

2. A tojásokat külön edényben 8–10 perc alatt főzzük keményre. Hűtsük le hideg vízben, majd pucoljuk meg őket.

3. Az uborkákat mossuk meg, és vágjuk apró darabokra.

4. Az öntethez keverjük simára a görög joghurtot, a mustárt, a szójaszószt és a majonézt. Ízesítsük sóval és borssal.

5. Adjuk hozzá a főtt burgonyát és a tojást, majd durván törjük össze őket az öntetben.

6. Tegyük bele a felaprított uborkát, és óvatosan forgassuk össze az egészet, amíg krémes állagú salátát kapunk.

Extra tipp: aki még hangsúlyosabb ázsiai ízvilágra vágyik, szórjon a tetejére pirított szezámmagot, vagy adjon az öntethez néhány csepp rizsecetet.

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