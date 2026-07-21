Bemutatjuk Cartert, a gyerekséfet, aki tőlünk már megkapta a Michelin-csillagot

Vannak gyerekek, akik legóznak, vannak, akik fociznak – és van a kis influenszer, CookingwithCarter, aki kötényt köt, serpenyőt ragad, és úgy főz, mintha legalábbis egy menő fine dining étterem konyháját vezetné. Az internet egyik legcukibb gasztrojelensége nemcsak azért hódította meg a TikTokot és az Instagramot, mert elképesztően aranyos, hanem azért is, mert meglepően komoly ételeket készít.

Carter a legújabb kis gasztroinfluenszer!

Forrás: profimedia

Mini séf, maxi tehetség: ezért imádja az internet a kis influenszer főztjét A kis CookingwithCarter az internet egyik legcukibb gyerekséfje.

Videóiban komoly ételeket főz elképesztő magabiztossággal.

Szerintünk simán megérdemelné a saját Michelin Guide-csillagát.

A kis séf videóiban rendszeresen kerül a tányérra steak, tésztaételek, különféle szószok, sőt néha egészen gourmet-fogások is. Carter teljes természetességgel kevergeti a szószt, forgatja a húsokat vagy épp tésztát főz. Közben pedig olyan magabiztos kommentárokat fűz a főzéshez, mintha legalább tíz éve egy profi konyhában dolgozna, mint Gabriel az Emily Párizsból.

Ami igazán ellenállhatatlanná teszi a videóit, az a stílusa. Carter nem egyszerűen főz – show-t csinál. A mozdulatai határozottak, az arckifejezései pedig sokszor olyanok, mintha igazi séfként épp ételkritikus-vendégekre készülne. Amikor például egy palacsinta elkészül, a kis séf olyan büszkén mutatja a kamerának, hogy az embernek szinte kedve támad tapsolni.

Persze a menü sem unalmas. A videókban gyakran készül krémes tészta, szaftos hús, grillezett fogás vagy éppen egy látványos reggeli. A fűszerezést Carter meglepően tudatosan használja, és láthatóan pontosan tudja, mi történik a serpenyőben.

A közösségi médiában egyre többen rajonganak érte (meg persze mi is), és sok kommentelő viccesen már most azt latolgatja, hogy ha lenne gyerekkategória a Michelin Guide értékelésében, Carter biztosan esélyes lenne a csillagra.

És őszintén, van benne valami. Mert bár a videók elsősorban szórakoztatóak és cukik, közben egy fontos dolgot is megmutatnak: a főzés lehet játék, kreativitás és öröm egyszerre. Carter pedig pontosan ezt az energiát hozza minden egyes videóban. Ha így folytatja, könnyen lehet, hogy pár év múlva már nem csak az internet kedvenc gyerek séfjeként ismerjük majd, hanem egy valódi étterem konyhájának vezetőjeként.