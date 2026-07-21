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lipödéma

Hiába diétázol, mégsem vékonyodik a combod? Ez a betegség állhat a háttérben

Shutterstock -
lipödéma diéta gyulladáscsökkentő
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Óriási kontraszt van a derekad és a combjaid mérete között? Nem minden esetben beszélhetünk túlsúlyról – lehet, hogy az aránytalan zsírfelhalmozódás betegsége, vagyis lipödéma alakult ki nálad. És bár zsírödémák mellett nehéz a fogyás, azért ez mégsem lehetetlen – például ha gyulladáscsökkentő étrendet alkalmazol! Mutatjuk a lipödéma-diéta legfontosabb részleteit.

Ha neked is aránytalanul halmozódtak fel a zsírszövetek a lábaidon, akkor érdemes megfogadnod a lipödéma-diéta javaslatait. A megfelelő étrenddel és mozgással ugyanis tudod enyhíteni a tüneteket.

lipödéma-diéta zsírödéma ellen
A lipödéma-diéta eszközével tudsz tenni a zsírödémák ellen.
Forrás: Shutterstock

Lipödéma-diéta, avagy mi az a lipödéma?

A lipödéma nemcsak esztétikai kérdés, hanem egy olyan, főként nőket érő krónikus állapot, mely az életminőséget is jelentősen befolyásolhatja. Ez egy olyan kezelésre szoruló betegség, melyről első pillantásra talán azt mondanánk, csak elhízásról vagy narancsbőrről van szó, de valójában a sokkal komolyabb dolog áll a háttérben.

Ebben a betegségben ugyanis a zsírsejtek rendellenesen és aránytalanul halmozódnak fel főleg a csípő környékén és a lábon, melyek fájdalmas duzzanatokat eredményeznek. Nagyon hasonlít a körtealkatú elhízásra, hiszen a derekad jelentősen vékonyabb marad, mint a csípőd vagy a combod, de ha azt érzed, hogy az ízületeid körül egyre nagyobb hurkák keletkeznek, melyek óriási fádalommal járnak, akkor ideje orvoshoz menned, hiszen lehet, hogy nem diagnosztizálták még nálad a zsírödéma jelenségét.

Gyulladáscsökkentő étrend a zsírszövetek ellenségek

A betegségnek különböző fázisai vannak. Némelyeknél csak a fenekükre megy a szinte eltávolíthatatlan zsír, míg vannak, akiknek a lábai híznak el. Akármelyik csoportba is tartozol, tudd, hogy a lipödéma ellen lehet tenni apró lépéseket! Csodára ne várj, hiszen sokkal több szükséges a betegség gyógyításához, de attól még a gyulladáscsökkentő étrend igen fontos szerepet játszhat a betegség pozitívabb megélésében. Mivel a lipödémát gyakran kíséri krónikus gyulladás, ezért a diéta egyik legfontosabb célja ennek a csökkentése.

Ezeket érdemes fogyasztani

  • jó sok víz
  • friss zöldségek
  • alacsony cukortartalmú gyümölcsök
  • egészséges zsírok
  • fehérjék

Ezeket jobb hanyagolni

  • fehérlisztből készült ételek
  • feldolgozott élelmiszerek
  • szénhidrátok

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