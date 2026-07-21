Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 21., kedd Dániel, Daniella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
összeomlás

A férfi, aki megjósolta a Covidot és gazdasági világválságot, most újra kongatja a vészharangot: erre figyelmeztet

összeomlás gazdaság mesterséges intelligencia
Life.hu
2026.07.21.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Robert Peston attól tart, hogy a mesterséges intelligencia terjedése elképesztően sok munkahelyet szüntethet meg, és alapjaiban rengetheti meg a társadalmat. A brit újságíró szerint a politikai vezetőknek minden másnál sürgetőbben kellene foglalkozniuk az AI következményeivel.

Sokan szeretnék előre tudni, mit hoz a jövő – ennek köszönhette hírnevét többek között Baba Vanga és Nostradamus is. Jóslataik azonban ritkán szóltak kedvező eseményekről. Hasonlóan nyugtalanító jövőképet vázol fel most Robert Peston, aki korábban a 2008-as pénzügyi válság veszélyére is figyelmeztetett, 2019 végén pedig hamar felismerte, hogy a Kínában megjelent új vírus súlyos következményekkel járhat.

Robert Peston szerint a mesterséges intelligencia okozhatja az újabb gazdasági összeomlást
Robert Peston szerint a mesterséges intelligencia okozhatja az újabb gazdasági összeomlást
Forrás: Profimedia

A 66 éves újságíró ezúttal a mesterséges intelligencia rohamos fejlődését tartja az egyik legnagyobb veszélynek. Úgy gondolja, hogy a technológia miatt rendkívül sok munkahely szűnhet meg. A The Kill Switch című új könyvében az AI kockázataival foglalkozik, és azt állítja, hogy a politikai vezetőknek sokkal többet kellene erről beszélniük, mégsem teszik.

Peston szerint a mesterséges intelligencia mkatt már most is számos állás szűnt meg, és a technológia fejlődésével, valamint az emberi munkaerőnél olcsóbb megoldásokat kereső vállalatok miatt ez a folyamat folytatódhat. Felvetette azt a kérdést is, hogyan finanszírozzák majd a kormányok a közszolgáltatásokat, ha tömegek veszítik el a munkájukat, és emiatt jelentősen visszaesnek a jövedelemadóból származó bevételek.

A kormányok nem készültek fel a mesterséges intelligencia veszélyeire

Robert Peston párhuzamot vont korábbi figyelmeztetései és a mesterséges intelligencia jelentette kockázatok között. Úgy látja, a kormányok többször is elmulasztottak felkészülni azokra az eseményekre, amelyek bekövetkezésének ugyan csekély volt az esélye, ám hatalmas károkat okoztak. Szerinte a figyelmeztető jelek sok esetben már jóval korábban láthatók voltak.

„Megtörtént a globális pénzügyi válság is. Aztán jött egy újabb, kis valószínűségű, mégis katasztrofális esemény, a Covid, amelyre szintén nem készültünk fel" – mondta.

Peston úgy véli, a mesterséges intelligencia térnyerése ugyanilyen sürgős tervezést igényelne, mielőtt megint késő lesz.

Újabb pénzügyi összeomlástól tart

Peston nem csak a munkahelyek miatt aggódik. Úgy véli, a mesterséges intelligencia térnyerése újabb pénzügyi válságot hozhat, amely a 2008-as gazdasági összeomlásnál is súlyosabb lehet.

„Őszintén tartok attól, hogy a következő egy-két évben komoly pénzügyi összeomlás következhet be világszerte. Elképesztő mennyiségű pénzt fektetnek az AI működéséhez szükséges adatközpontok és erőművek építésébe, a piacokon pedig féktelen lelkesedés uralkodik"fogalmazott.

Ezeket olvastad már? 

Titokban férjhez ment a Barátok közt sztárja: 19 év után mondta ki az igent

Mérai Kata és párja, Jocó csaknem két évtizedes kapcsolat után összeházasodtak. A színésznő az 54. születésnapján, szűk körben mondta ki az igent.

Nádai Anikó megmutatta négyéves kisfiát − Fotón, ahogy édesanyját öleli a kis Alex

Vasárnap lett négyéves a műsorvezető kisebbik gyereke. Nádai Anikó az Instagramon is felköszöntötte Alexet.

Ennyit kerestek a csapatok a 2026-os foci-vb-n: még a csoportkör kiesői is milliárdokat kaptak

Csaknem hat hét, több mint száz mérkőzés és háromszáz gól után véget ért a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A torna egyetlen csapat sem maradt pénzdíj nélkül, még azok is több milliárddal gazdagodtak, akik már a csoportkörben kiestek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu