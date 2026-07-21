A férfi, aki megjósolta a Covidot és gazdasági világválságot, most újra kongatja a vészharangot: erre figyelmeztet

Sokan szeretnék előre tudni, mit hoz a jövő – ennek köszönhette hírnevét többek között Baba Vanga és Nostradamus is. Jóslataik azonban ritkán szóltak kedvező eseményekről. Hasonlóan nyugtalanító jövőképet vázol fel most Robert Peston, aki korábban a 2008-as pénzügyi válság veszélyére is figyelmeztetett, 2019 végén pedig hamar felismerte, hogy a Kínában megjelent új vírus súlyos következményekkel járhat.

Robert Peston szerint a mesterséges intelligencia okozhatja az újabb gazdasági összeomlást

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A 66 éves újságíró ezúttal a mesterséges intelligencia rohamos fejlődését tartja az egyik legnagyobb veszélynek. Úgy gondolja, hogy a technológia miatt rendkívül sok munkahely szűnhet meg. A The Kill Switch című új könyvében az AI kockázataival foglalkozik, és azt állítja, hogy a politikai vezetőknek sokkal többet kellene erről beszélniük, mégsem teszik.

Peston szerint a mesterséges intelligencia mkatt már most is számos állás szűnt meg, és a technológia fejlődésével, valamint az emberi munkaerőnél olcsóbb megoldásokat kereső vállalatok miatt ez a folyamat folytatódhat. Felvetette azt a kérdést is, hogyan finanszírozzák majd a kormányok a közszolgáltatásokat, ha tömegek veszítik el a munkájukat, és emiatt jelentősen visszaesnek a jövedelemadóból származó bevételek.

A kormányok nem készültek fel a mesterséges intelligencia veszélyeire

Robert Peston párhuzamot vont korábbi figyelmeztetései és a mesterséges intelligencia jelentette kockázatok között. Úgy látja, a kormányok többször is elmulasztottak felkészülni azokra az eseményekre, amelyek bekövetkezésének ugyan csekély volt az esélye, ám hatalmas károkat okoztak. Szerinte a figyelmeztető jelek sok esetben már jóval korábban láthatók voltak.

„Megtörtént a globális pénzügyi válság is. Aztán jött egy újabb, kis valószínűségű, mégis katasztrofális esemény, a Covid, amelyre szintén nem készültünk fel" – mondta.

Peston úgy véli, a mesterséges intelligencia térnyerése ugyanilyen sürgős tervezést igényelne, mielőtt megint késő lesz.

Újabb pénzügyi összeomlástól tart

Peston nem csak a munkahelyek miatt aggódik. Úgy véli, a mesterséges intelligencia térnyerése újabb pénzügyi válságot hozhat, amely a 2008-as gazdasági összeomlásnál is súlyosabb lehet.