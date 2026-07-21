Csak a 140 feletti IQ-val rendelkezők találják meg az elrejtett nyolcast a hármasok rengetegében

A fejtörők az egyik legszórakoztatóbb módját kínálják annak, hogy próbára tegyük a logikus gondolkodásunkat és a koncentrációs képességünket. Ebben a rejtvényben fejjel lefelé fordított 023-as számok ismétlődnek egymás mellett és alatt. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy valamennyi szám egyforma, a számsorban azonban elrejtettek egy fordított 028-ast is. 11 másodperc áll rendelkezésre a megtalálására. Állítsd be az időzítőt, majd figyeld meg alaposan a képet! Készen állsz? Rajt!

IQ-teszt: megtalálod a fordított 028-as számot a 023-asok között?

Forrás: jagranjosh.com

Azok, akik 11 másodperc alatt megtalálták a fordított 028-as számot, rendkívül éles látssal és kiváló megfigyelőképességgel rendelkeznek. Ők a legokosabb egy százalékba tartoznak, intelligenciájuk a 140-et is elérheti.

Az IQ-teszt megoldása: itt rejtőzik a fordított 028-as

Alulról számolva a harmadik sorban jobbról haladva a harmadik szám a kakukktojás, itt bújik meg a fejjel lefelé fordított 028-as.

Ha rendszeresen oldsz meg hasonló IQ-teszteket, javulhat a megfigyelőképességed, a logikus gondolkodásod és a problémamegoldó készséged. Tedd próbára magad: