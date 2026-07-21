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IQ-teszt

Csak a 140 feletti IQ-val rendelkezők találják meg az elrejtett nyolcast a hármasok rengetegében

IQ-teszt iq agytorna
Life.hu
2026.07.21.
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Egy újabb optikai illúziós IQ-teszt terjed az interneten: a fejjel lefelé fordított 023-asok között kell megtalálni az egyetlen 028-ast. Aki 11 másodperc alatt kiszúrja az eltérést, annak kivételesen jó a megfigyelőképessége.

A fejtörők az egyik legszórakoztatóbb módját kínálják annak, hogy próbára tegyük a logikus gondolkodásunkat és a koncentrációs képességünket. Ebben a rejtvényben fejjel lefelé fordított 023-as számok ismétlődnek egymás mellett és alatt. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy valamennyi szám egyforma, a számsorban azonban elrejtettek egy fordított 028-ast is. 11 másodperc áll rendelkezésre a megtalálására. Állítsd be az időzítőt, majd figyeld meg alaposan a képet! Készen állsz? Rajt!

IQ-teszt: megtalálod a fordított 028-as számot a 023-asok között?
IQ-teszt: megtalálod a fordított 028-as számot a 023-asok között?
Forrás: jagranjosh.com

Azok, akik 11 másodperc alatt megtalálták a fordított 028-as számot, rendkívül éles látssal és kiváló megfigyelőképességgel rendelkeznek. Ők a legokosabb egy százalékba tartoznak, intelligenciájuk a 140-et is elérheti.

Az IQ-teszt megoldása: itt rejtőzik a fordított 028-as

Alulról számolva a harmadik sorban jobbról haladva a harmadik szám a kakukktojás, itt bújik meg a fejjel lefelé fordított 028-as.

 

Ha rendszeresen oldsz meg hasonló IQ-teszteket, javulhat a megfigyelőképességed, a logikus gondolkodásod és a problémamegoldó készséged. Tedd próbára magad: 

IQ-teszt – Ha 7 másodperc alatt megtalálod a hibát a képen, a legokosabb 5 százalékhoz tartozol

Első pillantásra teljesen hétköznapinak tűnik a jelenet: lányok készülődnek a vacsorához az étkezőben. A képen azonban van egy apró hiba, és ezt mindössze 7 másodperc alatt kell megtalálnod, ha a legokosabb 5 százalékba akarsz tartozni.

Ketyeg az óra! Képes vagy 25 másodperc alatt megtalálni a 3 különbséget a két képen?

Találd meg az összes rejtett eltérést a képeken, és segíts a gördeszkás srácnak, hogy hiba nélkül mutathassa be a trükkjét!

Zseninek tartod magad? Csak az emberek 10%-a szúrja ki a 3 különbséget ezen a képen

Találd meg a 3 külnbséget a képeken, és segíts a takarítónak, hogy még a kicsöngetés előtt végezzen!

 

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