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53 éves korában férjez ment a 90-es évek Marilyn Monroe-ja, Eva Herzigova - Fotó

szupermodell esküvő Eva Herzigova
Horváth Angéla
2026.07.14.
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Huszonöt év együttélés után kimondta a boldogító igent Eva Herzigova és párja, Gregorio Marsiaj. Az egykori Wonderbra-lány és az üzletember szombaton, az olaszországi Torinóban házasodott össze.

Eva Herzigova az 1994-ben Wonderbra reklámjában szerepelt, ez tette világszerte ismertté. Később a Guess farmerreklámjaiban is szerepelt, de láthattuk a Victoria’s Secret katalógusban és az Elle magazin címlapján is. 2004-ben menztelen képek jelentek meg róla a Playboyban. Herzigovát a 90-es évek Marilyn Monroe-jának tekintették.

Eva Herzigova 1994-ben
Eva Herzigova 1994-ben
Forrás: AFP

Eva Herzigova korábban már volt férjnél: 1996-ban hozzáment Bon Jovi dobosához, Tico Torreshez, házasságuk azonban két évvel később zátonyra futott. A modellt korábban Guy Oseary zeneipari vezetővel és Kelly Rippy modellel is hírbe hozták.

Eva Herzigova és Gregorio Marsiaj: 25 év után házasodtak össze

Mostani párjával 2001-ben találkozott először, az eljegyzésükre pedig 2017-ben került sor. Az esküvővel 8 évet vártak. Eva Herzigova gyönyörű menyasszony volt, könnyed esésű, fehér ruhát viselt. Eva Herzigova és Gregorio Marsiaj először a templomban fogadott egymásnak örök hűséget, ezt polgári esküvő, majd szűk körű vacsora követte. A pár három fia, George, Philipe és Edward, valamint a legközelebbi rokonaik és barátaik is jelen voltak a ceremónián.

Eva Herzigova és Gregorio Marsiaj - 25 év után házasodtak össze
Eva Herzigova és Gregorio Marsiaj - 25 év után házasodtak össze
Forrás: Profimedia

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