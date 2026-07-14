Arra kíváncsi a világ, hogy Erling Haaland miért vitt haza a vébéről egy mosómedvét: itt a válasz

A norvég csapat azután érkezett haza, hogy szombaton Anglia kiejtette őket a vb negyeddöntőjében. A 25 éves Haalandnak ez volt az első világbajnoksága, hét gólt szerzett 5 mérkőzésen. Haaland nemcsak a pályán mutatott teljesítményével tarolt Amerikában, személyiségével lehengerelte a focirajongókat. Instagram-követőinek száma több mint 22 millióval nőtt a vébé alatt, és ez a szám várhatóan csak több lesz, egy mosómedvének köszönhetően.

Haaland és a mosómedvéje: már mindenki ilyet akar

Forrás: AFP

Haaland nem csak mosómedvét vett Dallasban

A preparált mosómedve egy dallasi westernboltból, a Wild Bill’s Western Store-ból származik. Az üzlet közel ötven éve működik. Betért ide Erling Haaland is, és nem csak a preparált mosómedvét vette meg, hanem egy pár kígyóbőr cowboycsizmát és egy cowboykalapot is.

Az üzlet tulajdonosa, Julie Newport a The Athleticnek elmondta, Haaland valóban megvásárolta a mosómedvét és a többi holmit, nem ajándékba kapta őket.

„Valóban tőlünk vásárolta” – mondta Newport. „Az elmúlt néhány évben volt pár ilyen preparált mosómedvénk a boltban, Haaland pedig rögtön felfigyelt rájuk és néhány mókusra. Miután posztolt róla a közösségi médiában, rendeltünk még egy mosómedvét: ma kitettük az üzletbe, de amint kikerült, valaki már meg is vette online.” A tulajdonos hozzátette, hogy a preparátor, akitől eddig vásároltak, azóta visszavonult, de talán még egy-két darab érkezhet hozzájuk a jövőben.

Haaland látogatása a boltnak óriási reklám volt. Eddig nem szállítottak külföldre, de az igény óriási.

„Most körülbelül kétezer online rendelésnél járunk, ennek nagyjából 30 százaléka nemzetközi, de minden reggel arra ébredünk, hogy újabb rendelések érkeztek” – mondta a tulajdonos.

Newport azt is elárulta, hogyan került Haaland a dallasi westernboltba. Az üzletet egy nappal a nyolcaddöntő előtt keresték meg azzal, hogy valaki érkezhet a csapattól, de sok múlik a biztonsági kérdéseken és a szervezésen. A meccs napján aztán jelezték nekik, hogy valószínűleg megvalósul a látogatás.

„Azt mondták, fél órával előtte szólnak, de valójában inkább csak öt-tíz perc telt el a telefonhívás és az érkezés között” – idézte fel Newport. „Épp az utcát figyeltem, hogy minden biztonságos-e, ő pedig szinte besurrant mögöttem.”