24 éves korában meghalt Az ének iskolája egykori felfedezettje: De Re Attila Luigi az eutanáziát választotta

Luigit annak idején Szandi mentorálta a műsorban, kapcsolatuk pedig a forgatások után sem szakadt meg: barátság lett belőle. Az énekesnő azután is tartotta vele a kapcsolatot, hogy a fiú beteg lett. De Re Attila Luigi ME/CFS-ben, vagyis krónikus fáradtság szindrómában szenvedett. Ez egy nagyon összetett betegség, amely tartós, pihenésre sem múló kimerültséggel jár, a fizikai vagy szellemi terhelés után pedig az állapot romlását okozhatja. A tünetek közé tartozhat a nem pihentető alvás, jelentkezhetnek koncentrációs nehézségek, valamint izom- és ízületi fájdalmak is. A betegség kialakulásának pontos oka nem ismert, kutatások szerint fertőzések, immunológiai eltérések és genetikai tényezők is szerepet játszhatnak benne.

De Re Attila Luigi nem akart tovább szenvedni, az eutanáziát választotta

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De Re Attila Luigi betegsége: a ME/CFS gyógyíthatatlan

A kezelés általában a tünetek enyhítésére irányul: a folyamatos fáradtságérzet, a rövid távú memóriazavar, a depresszió, illetve a fej-, torok- és izomfájdalmak csökkentésére. Az intenzív testmozgás sok esetben rontja az állapotot. A betegség azonban nem gyógyítható, és Luigi állapota egyre elviselhetetlenebbé vált.

Szandi a story.hu-nak elmondta, barátja már a szobáját sem tudta elhagyni, az ágyból sem tudott felkelni, mert azonnal rohamai lettek.

„Fájdalmas görcsök, rángások kísérték a mindennapjait, előfordult, hogy egy időre a lebénult a bal oldala, majd visszatért belé az élet. Ezek a legváratlanabb pillanatokban is bekövetkezhettek… sok-sok testi és lelki fájdalmat kellett elviselnie” – mesélte az énekesnő.

Luigi még a szobában is szemüveget viselt, mert a fényt sem tudta elviselni. Egy héttel az eutanázia előtt felhívta Szandit, és elmondta neki, mire készül.

„Szörnyű volt kimondani, hogy megértelek. De megértettem: volt választása, s választott. Beszélgettünk, elmondta, hogy életre szóló élmény volt a közös munka Az ének iskolájában, aztán a barátságunk. Megköszönte a szeretet és a támogatást, amit nyújtottunk egymásnak.”

Szandi azt is megkérdezte tőle, hogyan zajlik majd a folyamat. Luigi elmondta, mindenkitől elbúcsúzik, a végén pedig egyedül szeretne lenni.