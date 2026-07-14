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24 éves korában meghalt Az ének iskolája egykori felfedezettje: De Re Attila Luigi az eutanáziát választotta

gyász eutanázia Az ének iskolája
Life.hu
2026.07.14.
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Meghalt De Re Attila Luigi, akit a nézők Az ének iskolája című műsorban ismerhettek meg. A 24 éves énekes gyógyíthatatlan betegséggel küzdött, állapota pedig annyira súlyossá vált, hogy olasz állampolgárként az eutanázia mellett döntött.

Luigit annak idején Szandi mentorálta a műsorban, kapcsolatuk pedig a forgatások után sem szakadt meg: barátság lett belőle. Az énekesnő azután is tartotta vele a kapcsolatot, hogy a fiú beteg lett. De Re Attila Luigi ME/CFS-ben, vagyis krónikus fáradtság szindrómában szenvedett. Ez egy nagyon összetett betegség, amely tartós, pihenésre sem múló kimerültséggel jár, a fizikai vagy szellemi terhelés után pedig az állapot romlását okozhatja. A tünetek közé tartozhat a nem pihentető alvás, jelentkezhetnek koncentrációs nehézségek, valamint izom- és ízületi fájdalmak is. A betegség kialakulásának pontos oka nem ismert, kutatások szerint fertőzések, immunológiai eltérések és genetikai tényezők is szerepet játszhatnak benne.

De Re Attila Luigi nem akart tovább szenvedni, az eutanáziát választotta
De Re Attila Luigi nem akart tovább szenvedni, az eutanáziát választotta
Forrás: Instagram

De Re Attila Luigi betegsége: a ME/CFS gyógyíthatatlan

A kezelés általában a tünetek enyhítésére irányul: a folyamatos fáradtságérzet, a rövid távú memóriazavar, a depresszió, illetve a fej-, torok- és izomfájdalmak csökkentésére. Az intenzív testmozgás sok esetben rontja az állapotot. A betegség azonban nem gyógyítható, és Luigi állapota egyre elviselhetetlenebbé vált.

Szandi a story.hu-nak elmondta, barátja már a szobáját sem tudta elhagyni, az ágyból sem tudott felkelni, mert azonnal rohamai lettek.

„Fájdalmas görcsök, rángások kísérték a mindennapjait, előfordult, hogy egy időre a lebénult a bal oldala, majd visszatért belé az élet. Ezek a legváratlanabb pillanatokban is bekövetkezhettek… sok-sok testi és lelki fájdalmat kellett elviselnie” – mesélte az énekesnő.

Luigi még a szobában is szemüveget viselt, mert a fényt sem tudta elviselni. Egy héttel az eutanázia előtt felhívta Szandit, és elmondta neki, mire készül.

„Szörnyű volt kimondani, hogy megértelek. De megértettem: volt választása, s választott. Beszélgettünk, elmondta, hogy életre szóló élmény volt a közös munka Az ének iskolájában, aztán a barátságunk. Megköszönte a szeretet és a támogatást, amit nyújtottunk egymásnak.”

Szandi azt is megkérdezte tőle, hogyan zajlik majd a folyamat. Luigi elmondta, mindenkitől elbúcsúzik, a végén pedig egyedül szeretne lenni.

De Re Attila Luigi július 11-én halt meg. Aznap szerettei és barátai, köztük Szandi is rá gondoltak.

Luigi utolsó kívánsága az volt, hogy hozzá közel álló barátai osszák meg az üzenetét a közösségi oldalaikon. Ezt többek között Varga Vivien is megtette, aki szintén szerepelt Az ének iskolájában. De Re Attila Luigi utolsó sorai a betegségére akarták felhívni a figyelmet.

 

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