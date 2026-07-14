Eltüntetik a mitesszereket és összehúzzák a pórusokat: a legjobb szalicilsavas szérumok

A szalicilsav az egyik legismertebb bőrápoló összetevő, ha a mitesszerek, az eltömődött pórusok és a pattanások elleni küzdelemről van szó. Ez egy zsírban oldódó béta-hidroxisav (BHA), amely mélyen a bőrbe hatolva hatékonyan oldja a faggyút és az elhalt hámsejteket. Gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságai miatt ideális a pattanások, mitesszerek kezelésére, bőr tisztán tartására és az aknés hegek halványítására.

A szalicilsavas szérumok egységesítik a bőrt, tisztítják a pórusokat és eltüntetik a mitesszereket.

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A megfelelő hatóanyag látványos változást hozhat a bőrön.

Nem minden szérum egyforma, ezért érdemes tudatosan választani.

Mutatjuk azokat a készítményeket, amelyek kifejezetten mitesszeres arcra és tág pórusokra ajánlottak.

Szalicilsavas szérumok mitesszerek és tág pórusok ellen

Mivel zsírban oldódik, képes a pórusok mélyére jutni, ahol feloldja a felesleges faggyút és az elhalt hámsejteket. Hatékonyan csökkenti a pattanások körüli vörösséget, duzzanatot, és nyugtatja az irritált bőrt. Rendszeres használata tisztább, simább és egységesebb bőrképet eredményezhet. A szalicilsavas szérumokat eleinte elegendő heti két-három alkalommal alkalmazni, majd a bőröd reakciójától függően fokozatosan növelheted a használat gyakoriságát. Mutatunk öt terméket, amiben garantáltan nem fogsz csalódni!

1. REVOX B77 Arcszérum, szalicilsav, 30 ml - 2 999 Ft 2. My Clarins PURE-RESET Resurfacing Blemish Szérum - 9 380 Ft 3. Garnier Salicylic Serum - 4670Ft 4. Geek & Gorgeous 101 Porefectly Clear - 2.290 Ft 5. Collistar Attivi Puri Salicylic Acid + Succinic Acid - 13 330Ft

Forrás: shutterstock, dm.hu, marionnaud.hu, notino.hu, skinsmart.hu

Nappal mindig használj legalább SPF 30-as fényvédőt, és ne kombináld egyszerre több erős hámlasztó hatóanyaggal, mert az irritációt okozhatja. A megfelelően kiválasztott szalicilsavas készítmény néhány hét alatt látványosan javíthatja a bőr állapotát. A türelem azonban kulcsfontosságú: a tartós eredményekhez következetes bőrápolási rutinra és rendszeres használatra van szükség.

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