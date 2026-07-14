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Szolnoki Péter betegségétől zenésztársa beszélt: egy éve jelentkeztek a furcsa tünetek

gyász betegség Szolnoki Péter
Life.hu
2026.07.14.
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Török Tamás, a Bon-Bon alapítója a Tényeknek beszélt Szolnoki Péter betegségéről és utolsó napjairól. Azért vállalta az interjút, hogy véget vessen a közösségi médiában terjedő találgatásoknak.

Török Tamás elcsukló hangon idézte fel, hogy a Bon-Bon május 16-i, 30 éves jubileumi koncertje volt az utolsó alkalom, amikor Szolnoki Péter színpadra állhatott. Az énekest ekkor már komolyan megviselte a betegsége. Az volt a terv, hogy a fellépés után kórházba vonul, és megkezdi a kezeléseket. A zenekar arra készült, hogy nagyjából fél évig tart majd Szolnoki Péter felépülése, a helyzet azonban súlyosra fordult.

Szolnoki Péter szervezetét egy ritka kór támadta meg
Szolnoki Péter szervezetét egy ritka kór támadta  meg
Forrás: Facebook / Szolnoki Péter hivatalos oldala

Szolnoki Péter betegsége: egy évvel ezelőtt jelentkeztek a furcsa tünetek

Török Tamás elárulta, Szolnoki Péter egészségi problémái nem most kezdődtek. A küzdelem 12 évvel ezelőtt indult, akkor azonban egy sikeres műtét után az énekes teljesen felépült. Az újabb, furcsa tünetek körülbelül egy évvel ezelőtt jelentkeztek, és először a májával adódtak komoly gondok.

„Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtek fura panaszai lenni, kiújult neki, a májával volt probléma. Ez egy nagyon furcsa és ritka betegség, a máj autoimmun betegsége támadta meg, ami nagyon nehezen kezelhető, de fenntartható az állapot. Vagy valami fertőzés, vagy olyasmi lépett közbe, hogy rohamoson elkezdett fogyni, és nem úgy működtek a szervei, ahogy kellett volna. Ezért a kivizsgálás elintult, a szokásos procedúra, és útközben derült ki, hogy ez egy olyan szakaszba lépett, ami visszafordíthatatlan! mondta Török Tamás.

Szolnoki Péter állapota a halála előtt pár nappal fordul válságosra. Az énekes annyira gyenge volt, hogy kommunikálni sem tudott.

Szolnoki Péter temetését a nyilvánosság kizárásával, szűk családi körben tartják majd. Későbbre terveznek egy nyilvános megemlékezést, ahol a barátok, pályatársak és rajongók is leróhatják kegyeletüket.

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