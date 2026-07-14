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Lewis Hamilton máris pótapuka lett: szintet lépett Kim Kardashiannal a kapcsolata

Getty Images North America - Jamie McCarthy
család Kim Kardashian Lewis Hamilton
Nagy Anna
2026.07.14.
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Úgy tűnik, a páros már túl van a randizás szakaszán. Kim Kardashian és Lewis Hamilton közös családi nyaralása azt mutatja, nagyon komolyan gondolják ezt a kapcsolatot.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatáról először 2026 februárjában röppentek fel pletykák, amik csakhamar igaznak bizonyultak. Mostanra pedig szintet lépett a kapcsolatuk, a Fomra–1-es sztár ugyanis már a közös családi nyaraláson is részt vett, akár egy pótapuka.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton Monacóban.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton Monacóban.
Forrás: PA Wire

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata egyre komolyabb

Kim Kardashian és Lewis Hamilton először 2026. február 8-án jelentek meg együtt nyilvánosan, a Super Bowlon kapták őket lencsevégre, márciusban pedig a pilóta szívecskéket rakott Kim egyik képe alá. „Ő egy nagyon laza srác, tele energiával. Kim családja kedveli, és Kim is nagyon odavan érte. Mindketten elfoglaltak a karrierjükkel, de annyit találkoznak egymással, amennyit csak lehet. Ez több, mint egy egyszerű alkalmi kapcsolat. Nem könnyű felkelteni Kim érdeklődését, de rá határozottan kíváncsi” – mondta egy forrás akkoriban a viszonyukról. Mostanra pedig már nem is kérdés, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton együtt vannak, sőt, úgy tűnik, a kapcsolatuk egyre komolyabbra fordul.

„A tónál töltött nyár a kedvenc embereimmel” – írta Kim Kardashian azokhoz a fotókhoz, amiket most osztott meg Instagram-oldalán, és amin Lewis Hamilton is látható a családi nyaraláson, ráadsul Kim Kardashiannal és az egyik gyerekével összeölelkezve.

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Kim Kardashian, Lewis Hamilton és a reality-sztár 8 éves lánya, Chicago.
Forrás: Instagram/Kim Kardashian

A nyaraláson természetesen nemcsak Chicago volt ott, hanem Kim Kardashian többi gyereke is. A 13 éves North, a 10 éves Saint és a 7 éves Psalm is. Lewis Hamilton tehát belekóstolhatott abba, milyen is egy pótapuka élete. Az összejövetelhez Kim egyik testvére, Khloe Kardashian is csatlakozott, valamint nagyon sok barátjuk, vagyis meglehetősen nagy csapat gyűlt össze.

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