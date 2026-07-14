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A Guldenburgok örökségének igéző szépségű sztárja teljesen felismerhetetlen: így néz ki ma Sydne Rome

karrier plasztikai műtét baleset
Nagy Anna
2026.07.14.
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A színésznő és énekesnő a 80-as évek egyik legnagyobb sztárja volt, míg egy tragédia véget nem vetett a karrierjének. Sydne Rome, a Dzsigoló és A Guldenburgok öröksége sztárjának 2009-ben változott meg gyökeresen az élete.

Sydne Rome ugyan az Egyesült Államokban született, de Európában csinált karriert. Igéző szépségű nőként modellkedni is kezdett, de számára mindig a színészet volt az álom. Sikerült is megvalósítania, de éppen akkor, amikor már kitörhetett a szexis, de ártatlan lány karakteréből, egy tragédia kettétörte karrierjét. Azután már nem igazán kapott szerepeket. 

Moi Fleur bleue 1977 Real Eric Le Hung Sydne Rome. Collection Christophel © Axe Films / Peri Productions / Productions Yanne / Bernard Prim (Photo by Bernard Prim / Collection ChristopheL via AFP)
Sydne Rome 1977-ben.
Forrás: Bernard Prim / Collection ChristopheL via AFP

Sydne Rome arca teljesen megváltozott: ez törte ketté a karrierjét

Sydne Rome egy angol vígjátékban debütált színésznőként 1969-ben, majd Olaszországba költözött, ahol könnyed szerepeket kapott. Általában a szexis, ártatlan amerikai lányt alakította, aki különböző kalandokba keveredik Európában, de spagettiwestrnekben is játszott. Szépségének köszönhetően modellkedett is, fotói többször is megjelentek a Playboyban. 

Sydne Rome 1976-ban.
Sydne Rome 1976-ban.
Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Később egyre jelentősebb lehetőségekhez jutott, nagy színészek mellett. A hatalom uraiban Alain Delon oldalán játsztott címszerepet, a Dzsigoló című drámában pedig Kim Novak és David Bowie mellett. 

A 2000-es évek elején egyre fajsúlyosabb szerepeket kapott, játszott az Edda című Mussoliniről szóló drámában, és több évadon át szerepelt a A Guldenburgok öröksége címá sorozatban. 

Karrierje tehát határozotta felfelé ívelt, de 2009-ben egy tragikus esemény mindennek véget vetett. 

Sydne Rome autóbalesetet szenvedett, a légzsák pedig az arcába robbant, aminek követketében súlyosan megsérült. Arca egyik oldala két évre teljesen lebénult, de a sorozatos helyreállító műtétek sem hozták a várt eredményt. Ezután pedig már nem igazán kapott szerepeket. 

Rome: Rome, CinecittÃ  studios, premiere of the film ''Megalopolis''. In the photo: Sydne Rome (Credit Image: © Marco Provvisionato/IPA via ZUMA Press)
Forrás: Marco Provvisionato/IPA via ZUMA Press

A színésznőnek két gyereke született Roberto Bernabei olasz orvostól, akihez 1987-ben ment hozzá, és aki 2021-től Ferenc pápa személyes orvosa lett.

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