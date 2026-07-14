Meghan Markle plasztikai műtéteiről rántotta le a leplet a sztárok kedvenc sebésze

Meghan Markle habár hangsúlyozottan a természetesség híve, valószínűleg nem vetette meg a szépészeti kezeléseket. Ezt állítja legalábbis a sztárok plasztikai sebésze, aki górcső alá vette az egykori hercegné kinézetét. Meghan Markle plasztikai műtéteit elemezte az orvos.

Meghan Markle plasztikai műtéteiről vallott egy híres sebész.

Forrás: Jonathan Brady / POOL / AFP

Meghan Markle plasztikai műtétei: ezeken a beavatkozásokon esett át

A 44 éves Meghan Markle műsoraival, például a With Love, Meghan című főzőműsorával is azt kívánta üzenni, hogy az egyszerűség és a természetesség híve, fontosak számára a bio alapanyagok, a finom ízek és persze a szeretet, az a titkos hozzávaló, amitől az egész élet édesebb lesz, nemcsak az elkészült ételek. A nézők azonban művinek és beállítottnak tartották a műsort, és sokszor magát a hercegnét is, aki már nem is az, mégis szereti, ha úgy hivatkoznak rá.

Mostanra pedig kiderült, hogy a 44 éves volt hercegné korábban a kozmetikai beavatkozásokat sem vette meg, erre jutott legalábbis a sztárok plasztikai sebésze, Dr. Anthony Youn, aki elemezte Meghan Markle fotóit. „Ha megnézzük az orrát, látható, hogy nagyon jellegzetes. A hegye kissé kerek, és az orra is kissé széles” – mondta. Az orvos úgy véli, hogy 2007-ben Meghan Markle kinézete még természetes, beavatkozásoktól mentes volt.

Meghan Markle 2007-ben.

Forrás: NORTHFOTO

Azonban a Suits, vagyis a Brilliáns elmék című sorozat alatt az arca átesett némi változtatáson. A plasztikai sebész szerint az orra vékonyabb lett, és talán egy kis töltést is kapott, fitosabbá tették.

Meghan Markle 2014-ben a Brilliáns elmék (Suits) című sorozatban.

Forrás: Universal Television / Hypnotic / Collection ChristopheL via AFP

„Ha megnézzük az ajkait, azokat is mintha nagyon finoman megnövelték volna. Gyönyörű nő. Ezek a változások nagyon-nagyon finomak, és egy laikus szem számára talán nem is olyan nyilvánvalóak” – mondta az orvos.

Meghan Markle 2016-ban, a Brilliáns elmék (Suits) című sorozatban.

Forrás: USA Network Media / Photo12 via AFP

A plasztikai sebész tehát úgy véli, Meghan Markle átesett egy-két változtatáson az elmúlt években, főleg, amikor még színészként dolgozott. Azokban a körökben azonban ez egyáltalán nem szokatlan, szinte nincs olyan hollywoodi sztár, aki nem feküdt volna már sebész kése alá, ráadásul az egykori hercegné egyáltalán nem vitte túlzásba ezeket a kezeléseket.

Meghan Markle életének legfontosabb mérföldkövei Meghan Markle 1981. augusztus 4-én született, 44 éves.

A Brilliáns elmék (Suits) a legjelentősebb sorozata, 2011-től 2017-ig játszott benne.

2016 júliusában ismerkedtek meg Harry herceggel.

2017. november 27-én jelentették be hivatalosan az eljegyzésüket.

Az esküvő a windsori kastély Szent György-kápolnájában volt 2018. május 19-én.

Esküvői ruháját Clare Waight Keller, a Givenchy divatház művészeti igazgatója tervezte.

Harry herceg és Meghan Markle 2020 januárjában költöztek az Egyesült Államokba, ekkor volt az úgynevezett „Megxit".

Harry hercegnek és Meghannak két gyereke született, Archie 2019-ben és Lilibet 2021-ben.

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