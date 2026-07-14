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Meghan Markle plasztikai műtéteiről rántotta le a leplet a sztárok kedvenc sebésze

beavatkozás plasztikai műtét Meghan Markle
Nagy Anna
2026.07.14.
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A hercegné hivatalosan sosem ismerte el, hogy bármilyen beavatkozáson átesett volna, de a szakértői szemek kiszúrják a változtatásokat. Meghan Markle plasztikai műtétetiről egy sztársebész nyilatkozott.

Meghan Markle habár hangsúlyozottan a természetesség híve, valószínűleg nem vetette meg a szépészeti kezeléseket. Ezt állítja legalábbis a sztárok plasztikai sebésze, aki górcső alá vette az egykori hercegné kinézetét. Meghan Markle plasztikai műtéteit elemezte az orvos.

Meghan Markle plasztikai műtéteken eshetett át.
Meghan Markle plasztikai műtéteiről vallott egy híres sebész.
Forrás: Jonathan Brady / POOL / AFP

Meghan Markle plasztikai műtétei: ezeken a beavatkozásokon esett át

A 44 éves Meghan Markle műsoraival, például a With Love, Meghan című főzőműsorával is azt kívánta üzenni, hogy az egyszerűség és a természetesség híve, fontosak számára a bio alapanyagok, a finom ízek és persze a szeretet, az a titkos hozzávaló, amitől az egész élet édesebb lesz, nemcsak az elkészült ételek. A nézők azonban művinek és beállítottnak tartották a műsort, és sokszor magát a hercegnét is, aki már nem is az, mégis szereti, ha úgy hivatkoznak rá. 

Mostanra pedig kiderült, hogy a 44 éves volt hercegné korábban a kozmetikai beavatkozásokat sem vette meg, erre jutott legalábbis a sztárok plasztikai sebésze, Dr. Anthony Youn, aki elemezte Meghan Markle fotóit. „Ha megnézzük az orrát, látható, hogy nagyon jellegzetes. A hegye kissé kerek, és az orra is kissé széles” – mondta. Az orvos úgy véli, hogy 2007-ben Meghan Markle kinézete még természetes, beavatkozásoktól mentes volt. 

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Meghan Markle 2007-ben.
Forrás: NORTHFOTO

Azonban a Suits, vagyis a Brilliáns elmék című sorozat alatt az arca átesett némi változtatáson. A plasztikai sebész szerint az orra vékonyabb lett, és talán egy kis töltést is kapott, fitosabbá tették.

Suits Avocats sur mesure Suits Serie TV 2014 Saison 4 Episode 15 Retour de flammes Intent Gabriel Macht Patrick J Adams Rick Hoffman Meghan Markle Sarah Rafferty Gina Torres. Collection Christophel © Universal Television / Hypnotic (Photo by Universal Television / Hypnotic / Collection ChristopheL via AFP)
Meghan Markle 2014-ben a Brilliáns elmék (Suits) című sorozatban.
Forrás: Universal Television / Hypnotic / Collection ChristopheL via AFP

„Ha megnézzük az ajkait, azokat is mintha nagyon finoman megnövelték volna. Gyönyörű nő. Ezek a változások nagyon-nagyon finomak, és egy laikus szem számára talán nem is olyan nyilvánvalóak” – mondta az orvos.

Suits TV Series (2011 - ) USA Created by Aaron Korsh 2016 Season 5, episode 05 : Toe to Toe Director : Kevin Bray Meghan Markle Photo: Shane Mahood. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by USA Network Media / Photo12 via AFP)
Meghan Markle 2016-ban, a Brilliáns elmék (Suits) című sorozatban.
Forrás: USA Network Media / Photo12 via AFP

A plasztikai sebész tehát úgy véli, Meghan Markle átesett egy-két változtatáson az elmúlt években, főleg, amikor még színészként dolgozott. Azokban a körökben azonban ez egyáltalán nem szokatlan, szinte nincs olyan hollywoodi sztár, aki nem feküdt volna már sebész kése alá, ráadásul az egykori hercegné egyáltalán nem vitte túlzásba ezeket a kezeléseket. 

Meghan Markle életének legfontosabb mérföldkövei

  • Meghan Markle 1981. augusztus 4-én született, 44 éves.
  • A Brilliáns elmék (Suits) a legjelentősebb sorozata, 2011-től 2017-ig játszott benne. 
  • 2016 júliusában ismerkedtek meg Harry herceggel.
  • 2017. november 27-én jelentették be hivatalosan az eljegyzésüket.
  • Az esküvő a windsori kastély Szent György-kápolnájában volt 2018. május 19-én.
  • Esküvői ruháját Clare Waight Keller, a Givenchy divatház művészeti igazgatója tervezte.
  • Harry herceg és Meghan Markle 2020 januárjában költöztek az Egyesült Államokba, ekkor volt az úgynevezett „Megxit".
  • Harry hercegnek és Meghannak két gyereke született, Archie 2019-ben és Lilibet 2021-ben.

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