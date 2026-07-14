Nyilvánosan alázták meg gyerekei Brad Pitt-tet: súlyos csapás ez a színésznek

A színészpár hat gyereket nevelt együtt, ám a válás után Brad Pitt egyre távolabb került a családjától. Gyerekei pedig sorban fordítanak neki hátat, most Zahara és Maddox kérelmezte hivatalosan a névváltoztatást.

Brad Pitt és Angelina Jolie a Mr. & Mrs. Smith filmben, ennek a forgatásán jöttek össze.

Forrás: NORTHFOTO

Brad Pitt és Angelina Jolie hat gyereket neveltek együtt, de a válás óta több gyermekük is eltávolodott az apjától.

Zahara és Maddox hivatalosan is kérvényezte, hogy elhagyhassa a Pitt vezetéknevet.

A névváltoztatási kérelmeket a kaliforniai szabályok szerint nyilvános hirdetményben tették közzé.

Zahara korábban is csak a Jolie nevet használta, Maddox most csatlakozott a névváltoztatást kezdeményező testvéreihez.

A hat testvér közül jelenleg csak Pax nem jelezte nyilvánosan, hogy megválna apja vezetéknevétől.

Brad Pitt két gyereke fejezte ki nyilvánosan: nem akarják apjuk vezetéknevét

Angeline Jolie 2002-ben fogadta örökbe Maddoxot, majd három évvel később Zaharát. Brad Pitt-tel csak ezután jöttek össze, 2005-ben volt az első hivatalos megjelenésük együtt. A színész ezután örökbe fogadta a gyerekeket, és úgy döntöttek, bővülhet még a család. 2006-ban született meg lányuk, Shiloh, majd örökbe fogadták Pax nevű fiukat. 2008-ban pedig ikreik születtek, Knox és Vivienne. Családjuk így 8 fősre duzzadt, de a válás után Brad Pitt egyre távolabb került a gyerekeitől, akik közül többen már nyilvánosan is kifejezték: nem kérnek az apjukból. Most újabb két gyereke akarja eltávolíttatni a Pitt vezetéknevet, Zahara és Maddox.

A fotón balról jobbra: Pax, Angelina Jolie, Zahara és Maddox a Maria című film premierjén 2024-ben.

Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kérelmüket az Order to Show Cause nevű hirdetményben is közzétették négy egymást követő héten egy újságban.

„A kérelmező, Zahara Marley Jolie-Pitt a bírósághoz benyújtott egy kérelmet, amelyben a következő névváltoztatást kérte: Zahara Marley Jolie-Pitt helyett Zahara Marley Jolie” – olvasható az egyik közleményben.

„A kérelmező, Maddox Chivan Jolie-Pitt a bírósághoz benyújtott egy kérelmet, amelyben a következő névváltoztatást kérte: Maddox Chivan Jolie-Pitt helyett Maddox Chivan Jolie” – áll a másik dokumentumban.

A hirdetésben felkérték az eltérő vélemény képviselő feleket, hogy jelenjenek meg a hivatalos meghallgatáson, ami Zahara esetében szeptember 28-án lesz, Maddoxé pedig szeptember 14-én.

Miért kell újsághirdetésben közölni a névváltoztatást? A kaliforniai törvények szerint a névváltoztatási kérelem újsághirdetési kötelezettséggel is jár, hogy a nyilvánosság értesüljön a változásról, és azért, hogy azok, akik érintettek, például hitelezők, üzleti partnerek esetleg kifogást emelhessenek. A bíróság által kiadott „Order to Show Cause” hirdetményt általában heti egyszer, négy egymást követő héten át kell közzétenni egy hivatalosan kijelölt újságban. A célja a visszeélések és csalások elkerülése volt, az érintettek értesítése és az, hogy nyilávnos nyoma maradjon a változtatásnak. Ma már sokak szerint ez a forma csak korlátozottan alaklamas az eredeti céljának betöltésére, mivel a hatóságok eletronikus adatbázisokat használnak, valamint adatvédelmi és biztonsági kockázatot jelenthet.

Zahara már korábban is kifejezte apjától való eltávolodását, nyilvános eseményeken nem használta a Pitt vezetéknevet, ahogy Vivienne és Knox sem, ám Maddox még Jolie-Pittként tűnt fel anyja Maria című filmjében, amelyben prodikciós asszisztensként dolgozott, de most ő is kérelmezte a névváltoztatást. Shiloh volt az első, aki megtette ezt a lépést, amikor 18 éves lett, Brad Pitt-nek tehát egyetlen gyereke maradt, aki nyilvánosan még semmilyen formában nem határolódott el apjától, mégpedig Pax. A fiú 22 éves, vagyis már kérvényezhette volna a névváltoztatást, ha akarja, erre egyelőre azonban még nem került sor, legalábbis a hivatalos információk szerint.