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Mintha csak most született volna a walesi hercegi pár lánya... Nos, Sarolta hercegnő kicsi lányból mára elképesztően stílusos kiskamasszá vált.

Ahogy megírtuk, Katalin hercegné a National Three Peaks Challenge teljesítése után osztott meg új családi fényképeket. A fotókat imádják a követők, most Sarolta hercegnőért rajonganak a legjobban.

Sarolta hercegnő stílusikon lett.
Sarolta hercegnő stílusikon lett.
Forrás: princeandprincessofwales/Instagram

Mindenki ugyanazt vette észre Sarolta hercegnőn

Sarolta hercegnő legutóbbi fotói nemcsak megható családi pillanatokat örökítettek meg, hanem azt is megmutatták, hogy a kislány mennyit változott az elmúlt időszakban. A 11 éves tini feltűnően magas lett, egyre felnőttesebb a megjelenése, sportos viselete pedig egyszerre stílusos és laza.

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Trapéz farmer és trendi sportcipő: Sarolta hétköznapi stílusát imádják a követők

Sarolta hercegnőt a hivatalos eseményeken rendszerint elegáns ruhákban, klasszikus szabású kabátokban láthatja a közönség. A családi kirándulásokon azonban ahogy a család többi tagja is jóval lazább öltözködést választ. 

Nézd meg az alábbi lapozós posztban, mit viselt Sarolta, amikor édesanyját, Katalin hercegnét várta a Yr Wyddfa lábánál. 

Sarolta hercegnőért már most rajonganak a britek

A Palota információi szerint Sarolta minden hivatalos megjelenését gondosan megtervezik, hogy egyensúlyt teremtsenek a királyi kötelezettségek és a lehető legnormálisabb gyermekkor között. A királyi család legnagyobb aggodalma, hogy Sarolta hercegnő ugyanolyan karizmatikus és ugyanolyan rajongást vált ki, ami egykor Dianát ikonná tette, és ami végül hatalmas mentális terhet rótt rá. Katalin és Vilmos többször elmondták, úgy nevelik a gyerekeiket, hogy ne a népszerűségük, hanem a teljesítményük növelje az önbizalmukat. Úgy vélik, ez ellenállóbbá és lelkileg erősebbé teszi őket. 

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Ahogy megírtuk, Vilmos herceg felesége teljesítette a 37 kilométeres National Three Peaks Challenge-et. Katalin hercegné Yr Wyddfa lábánál találkozott a szeretteivel, amiről a hivatalos Instagram oldalán fotókat is közzétett.

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