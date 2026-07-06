Trapéz farmer és trendi sportcipő: Sarolta hétköznapi stílusát imádják a követők

Sarolta hercegnőt a hivatalos eseményeken rendszerint elegáns ruhákban, klasszikus szabású kabátokban láthatja a közönség. A családi kirándulásokon azonban ahogy a család többi tagja is jóval lazább öltözködést választ.

Nézd meg az alábbi lapozós posztban, mit viselt Sarolta, amikor édesanyját, Katalin hercegnét várta a Yr Wyddfa lábánál.

Sarolta hercegnőért már most rajonganak a britek

A Palota információi szerint Sarolta minden hivatalos megjelenését gondosan megtervezik, hogy egyensúlyt teremtsenek a királyi kötelezettségek és a lehető legnormálisabb gyermekkor között. A királyi család legnagyobb aggodalma, hogy Sarolta hercegnő ugyanolyan karizmatikus és ugyanolyan rajongást vált ki, ami egykor Dianát ikonná tette, és ami végül hatalmas mentális terhet rótt rá. Katalin és Vilmos többször elmondták, úgy nevelik a gyerekeiket, hogy ne a népszerűségük, hanem a teljesítményük növelje az önbizalmukat. Úgy vélik, ez ellenállóbbá és lelkileg erősebbé teszi őket.

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