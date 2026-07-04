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A 90-es években mindenki a Kiss Kiss című dalát énekelte: így néz ki ma Tarkan

énekes török akkor és most
Nagy Anna
2026.07.04.
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A Kiss Kiss című dalával ért el nemzetközi sikereket, és bár azóta is aktív, itthon már kevésbé népszerű. A 90-es években azonban mindenki Tarkant énekelt, így néz ki ma az 53 éves sztár.

Minden rádióból a Kiss Kiss szólt a 90-es években, ezzel a dalával ért el nemzetközi sikereket Tarkan. A török énekes hazájában még mindig rendkívül népszerű, itthon azonban már kevésbé hallgatják a többi slágerét. De hogy néz ki ma? Mutatjuk!

Tarkan nemzetközi karrierje csúcsán 1999-ben.
Tarkan nemzetközi karrierje csúcsán 1999-ben.
Forrás: NORTHFOTO/Globe Photos/ZUMAPRESS.com

Így néz ki ma a 90-es évek népszerű török énekese, Tarkan

Nincs olyan, aki a 90-es években ne ismerte volna Tarkan népszerű slágerét, a Kiss Kiss-t. Az is hallotta a számot, aki nem rajongott a popdalokért, hiszen minden rádióból ez szólt. 

Tarkan a gyerekkorát az NSZK-ban töltötte, hiszen ott éltek a szüleivel. A család 1986-ban költözött vissza Törökországba, amikor Tarkan 14 éves volt. A fiút egyébként egy képregényhősről nevezték el. Az énekes komolyzenei képzést kapott, tehetségét Isztambulban fedezték fel. Tanulmányait New Yorkban folytatta már ismert énekesként, de a fősikolát nem fejezte be.

Karrierje 1991-ben kezdődött, akkor polgárpukkasztónak számított megjelenésével, ugyanis szakadt farmert és fülbevalót is előszeretettel viselt, de a szövegeivel is felhívta magára a figyelmet, később pedig az igéző zöld szemei varázsolták el az embereket. Innen már csak egyre sikeresebb lett, Törökországban sorban álltak albumáért az emberek. Nemsokára egy francia filmrendező felfedezte magának Tarkan egyik dalát, a nemzetközi siker innentől megállíthatatlan volt. 

Természetesen a botrányok sem kerülték el, ugyanis nem akart bevonulni a hadseregbe, ami nagy felháborodást váltott ki, végül kénytelen volt teljesíteni a szolgálatot, ugyan csak másfél hónapra. Később pedig egy merész csókjelenetet tartalmazó videóklipje okozott botrányt.

A török énekes 2016-ban házasodott meg, Pınar Dileket vette feleségül, akivel 2018-ban született egy kislányuk, Liya.

ANKARA, TURKIYE - JUNE 5: Famous Turkish singer Tarkan performs at his concert at Baskent Millet Bahcesi on June 5, 2026, in Ankara, Turkiye. Harun Ozalp / Anadolu (Photo by Harun Ozalp / Anadolu via AFP)
Így néz ki Tarkan napjainkban.
Forrás: Harun Ozalp / Anadolu via AFP

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