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Intrikus, udvari bolond és elvarázsolt hercegnő – Ez lennél egy elvarázsolt kastélyban csillagjegyed szerint

Shutterstock - Evgeniya Litovchenko
középkor várkastély csillagjegy
Bába Dorottya
2026.07.13.
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Ki ne álmodozott volna már arról hogy egyik reggel egy középkori kastélyban ébred? Most már nem kell tovább gondolkodni, hisz csillagjegyünk felfedi, hogy udvari bolondok vagy épp hercegnők lennénk-e a kreatív önismereti horoszkóp alapján.

Kedvenc középkori fantasy sorozataink nézése közben bizonyára mindenki agyán átfutott már, hogy vajon milyen szerepe lenne egy korabeli várkastélyban. Szerencsére az asztrológiai elemzés végre felfedi a rejtélyt, hisz a csillagjegyek jellemzői alapján remekül be lehet lőni, mik lennénk egy középkori várban. Vegyük elő a horoszkópot, nézünk meg csillagjegyünket és máris indulhat a szórakoztató, kreatív önismeret!

Középkori karakter csillagjegy szerint
Csillagjegyünk felfedi, hogy kik lennénk egy középkori várban.
Forrás: De Agostini Editorial

Ki lennél egy középkori várkastélyban csillagjegyed szerint?

Természetesen nem csak a napjegy, hanem az aszcendens és bolygójegyek is számítanak, így elképzelhető, hogy egyeseknél a spirituális önismeret más szerepet is felmutat.

Kos csillagjegy – Lovag

Egy igaz lovag bátor, őszinte, energikus, kezdeményező és a tettek embere. Ennél fogva keresve sem találnánk jobb lovagot, mint a Kos, akikre tökéletesen illenek ezek a személyiségjegyek. Mivel szeretsz versenyezni, egy lovagi tornán elemedben éreznéd magad, a csatatéren pedig minden ellenség rettegné a neved.

Bika csillagjegy – Pék, szakács

Komfortot kedvelő, kiszámítható természeteddel szívesen készítenél sós pitét, kenyeret, ragut és sülteket a várúr népének. Kiszámítható, stabil környezetet teremtesz, mindenki felé van egy-két jó szavad, még a legvéresebb várostrom idején sem lehet téged elkergetni a konyhából, képes vagy megőrizni hidegvéred.

Ikrek csillagjegy – Udvari bolond

A kétarcú Ikrek számára a világ olyan, mint egy színház, ahol a díszletek elterelik a figyelmet a valóságról. Ennél fogva a mindig vidám, viccelődő, mókamester csillagjegyből kiváló udvari bolond lenne. Gyors észjárása, rendkívüli alkalmazkodóképessége miatt mindig kitalálna egy új fricskát, mindemellett titkos üzeneteket is közvetíthet.

Rák csillagjegy – Ispotályos

A szerető, gondoskodó, családcentrikus jegy gyakran kerül a spirituális gyógyító szerepébe a való életeben. Ennél fogva egy középkori kastély udvarában az ispotály vezető, gyógyító feladatokat venne át, erős intuíciód révén pedig mindig pontosan ráérzel, milyen gyógymódra van szükség. Nem csak a várúr népét, de még az ellenséget is gyógyítanád, mivel minden elesetten megesik a szíved.

Oroszlán csillagjegy – Dalnok, bárd

A középkor rocksztárjai a bárdok, dalnokok, trubadúrok voltak, akik körbeutazták Európát és minden kastélyban, faluban rabul ejtették a népet lantjuk énekével. Oroszlánként valósággal sütkéreznél a rád irányuló figyelemben, megnyerő karizmáddal pedig bizonyára sok fehérnép fejét elcsavarnád. Vagy várúrét, amennyiben női bárd vagy.

Szűz csillagjegy – Írnok, tudós

A mindig kritikus, lényeglátó szüzek a középkori skolasztika világában komoly karriert futhatnak be. Mindig képes vagy meglátni az apró részleteket, nem félsz megnevezni a hibákat. Te lennél a kastély szellemi vezetője, bölcs tanácsadóként a várúr legfőbb bizalmasává fogadna. Befolyásoddal pedig nem lennél szégyellős irányítani másokat.

Mérleg csillagjegy – Kincstárnok

A Mérlegek kiváló diplomaták, ugyanakkor rettentő anyagiasak, valósággal rajonganak a luxusért, csillogásért, így a kincstárnoki munka tökéletes lenne számukra. Sárkányként őriznéd a kincseket, melyekből sohasem lehet elég, állandóan új dísztárgyak beszerzésén munkálkodnál. Csak aztán ki ne derüljön, hogy kecskére bízták a káposztát!

Skorpió csillagjegy – Méregkeverő, a besúgók mestere

A titokzatos, mély érzésű, intrikus Skorpióktól mindenki megtartaná a három lépés távolságot egy középkori udvarban. Erre jó okuk van, mivel a csillagjegy jellemzői a méregkeverő, besúgó intrikus szerepéhez illeszkednek. Lehetetlen kiismerni téged, láthatatlan szálakat mozgatva irányítanád az udvari életet. Az ollós pókszabásúhoz hasonlóan pedig nem félsz méreggel félreállítani ellenlábasaidat.

Nyilas csillagjegy – Udvarhölgy

A mindig optimista, szabadságszerető, kalandvágyó Nyilasokból kiváló udvarhölgyek lennének, mivel bárkivel megtalálják a közös hangot. Társasági pillangóként folyamatosan keresnék az új embereket, remekül ellensúlyozzák az intrikákat. Független természeted révén pedig mindig nyitott lennél a mókára.

Bak csillagjegy – Várnagy, tanácsadó

Egy középkori várnagy feladata a vár és birtok igazgatása volt, a földesúr távollétében pedig jogot is gyakorolt. A megbízható, következetes Bakok számára tökéletes feladat lenne ez, ahol ráadásul éles nyelvű, kritikus természetedet is kiélhetnéd. Az uraság jobbkezeként nagy hatalmat kanyarítanál magadnak, aki remek tanácsaiddal gyakorlatilag a bábod lenne.

Vízöntő csillagjegy – Alkimista

A formabontó ötleteiről, határozottságáról ismert Vízöntő nem lehet más, mint az innovációkkal, új anyagokkal kísérletező alkimista. Ugyan a középkori várnép csodabogara lennél, de ez nem szegné kedved, mivel olyan tudás ismerője vagy, melyet kevesek érthetnek meg. Szerencsére kellő bátorságod is van ahhoz, hogy kísérletezz.

Halak csillagjegy – Elvarázsolt hercegnő

Örök álmodozó, aki csak arra vár, hogy megmentse egy daliás herceg? Mintha csak a Halak csillagjegy jellemzését olvasnánk. Noha nagy erő birtokában vagy, hajlamos vagy másoktól várni a megoldást, ha pedig probléma van, álmaidba és a művészetbe menekülnél. Mint egy igazi elvarázsolt hercegnő.

Élet egy középkori várkastélyban

A középkori várak nem csupán katonai-védelmi központok voltak, de az udvari kultúra fő színterei. Kis helyen koncentrálódott minden, ami miatt újra és újra elvarázsol minket a történelem, horoszkópunkat segítségül hívva pedig már azt is tudjuk, milyen szerepet töltenénk be.

Kíváncsi vagy mi lennél egy párhuzamos dimenzióban? Nézd meg ezeket a cikkeket is:

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