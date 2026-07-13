Intrikus, udvari bolond és elvarázsolt hercegnő – Ez lennél egy elvarázsolt kastélyban csillagjegyed szerint

Kedvenc középkori fantasy sorozataink nézése közben bizonyára mindenki agyán átfutott már, hogy vajon milyen szerepe lenne egy korabeli várkastélyban. Szerencsére az asztrológiai elemzés végre felfedi a rejtélyt, hisz a csillagjegyek jellemzői alapján remekül be lehet lőni, mik lennénk egy középkori várban. Vegyük elő a horoszkópot, nézünk meg csillagjegyünket és máris indulhat a szórakoztató, kreatív önismeret!

Csillagjegyünk felfedi, hogy kik lennénk egy középkori várban.

Forrás: De Agostini Editorial

Ki lennél egy középkori várkastélyban csillagjegyed szerint?

Természetesen nem csak a napjegy, hanem az aszcendens és bolygójegyek is számítanak, így elképzelhető, hogy egyeseknél a spirituális önismeret más szerepet is felmutat.

Kos csillagjegy – Lovag

Egy igaz lovag bátor, őszinte, energikus, kezdeményező és a tettek embere. Ennél fogva keresve sem találnánk jobb lovagot, mint a Kos, akikre tökéletesen illenek ezek a személyiségjegyek. Mivel szeretsz versenyezni, egy lovagi tornán elemedben éreznéd magad, a csatatéren pedig minden ellenség rettegné a neved.

Bika csillagjegy – Pék, szakács

Komfortot kedvelő, kiszámítható természeteddel szívesen készítenél sós pitét, kenyeret, ragut és sülteket a várúr népének. Kiszámítható, stabil környezetet teremtesz, mindenki felé van egy-két jó szavad, még a legvéresebb várostrom idején sem lehet téged elkergetni a konyhából, képes vagy megőrizni hidegvéred.

Ikrek csillagjegy – Udvari bolond

A kétarcú Ikrek számára a világ olyan, mint egy színház, ahol a díszletek elterelik a figyelmet a valóságról. Ennél fogva a mindig vidám, viccelődő, mókamester csillagjegyből kiváló udvari bolond lenne. Gyors észjárása, rendkívüli alkalmazkodóképessége miatt mindig kitalálna egy új fricskát, mindemellett titkos üzeneteket is közvetíthet.

Rák csillagjegy – Ispotályos

A szerető, gondoskodó, családcentrikus jegy gyakran kerül a spirituális gyógyító szerepébe a való életeben. Ennél fogva egy középkori kastély udvarában az ispotály vezető, gyógyító feladatokat venne át, erős intuíciód révén pedig mindig pontosan ráérzel, milyen gyógymódra van szükség. Nem csak a várúr népét, de még az ellenséget is gyógyítanád, mivel minden elesetten megesik a szíved.