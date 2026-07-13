Miért néz ki mindenki borzalmasan az igazolványképeken? – Trükkök, hogy megnyerő legyen az ábrázatod

Remegő térdekkel, gyomorgörccsel ülünk be a szűk fülkébe, amikor azt az igazolványképet készítik rólunk, ami a következő években iratainkon fog virítani. Családi, baráti összejöveteleken készült fotókon már jóval szebb lehet ábrázatunk, de tény, mintha nem a tükörben megszokott arc pillantana vissza ránk. Szelfizés közben – hacsak nem lep meg minket az előlapi kamera – szinte már Aphrodité földi megtestesülésének érezzük magunkat. Ez a különös jelenség egy jól megfogható dologra vezethető vissza, ahogy a jó szelfi készítéséhez is adunk tippeket.

A jó szelfi készítésének titka a perspektívában rejlik.

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Szelfikészítés és a fotózás rejtelmei A tükörben és a kamera lencséjén keresztül más perspektíva jelenik meg.

Jó szelfi készítése, minőségi fotózáshoz elengedhetetlen a fény és szög megfelelő használata.

Szelfizés, az arc torz tükörképe

A szelfizés filterekkel, valamint faceappal átitatott világa, ami olyan szintű torzulásokat szült, hogy egyesek direkt úgy kérnek plasztikai műtétet, hogy a közösségi média szerkesztett képeihez hasonlítsanak. Olyannyira hozzá vagyunk szokva tükörképünk látványához, hogy amikor más készít rólunk képet, akaratlanul is csúnyábbnak lájuk magunkat. Ez a jelenség szelfikészítés eredménye láttán is előfordulhat, bár utóbbi esetben nagyobb ráhatásunk van a pózra és fényekre.

Ennek a különös jelenségnek elsődleges oka a perspektívában keresendő: ugyanis az arc, ami a tükörből visszamosolyog ránk, egy tükrözött kép. Ennél fogva, ha kíváncsiak vagyunk rá, hogy lát minket a külvilág szelfikészítés után érdemes vízszintesen tükrözni a fotót. Amellett sem szabad elmenni, hogy amikor fényképet készítünk arcunk statikus, így a hibák feltűnőbbek, mint a tükörképünket néznénk. Ezzel ugyanakkor még mindig nem fejtettük meg annak talányát, hogy miért hőkölünk vissza, amikor véletlenül az előlapi kamera nyílik meg.

Ez esetben a kameralencse a ludas, mert átmérőjétől függően soványabbnak, vagy épp teltebbnek mutat minket, hisz egy fényképezőgép csak a valóság egy pillanatnyi, korlátozott szeletét látja. Ugyanígy, a szög, arckifejezés, fényviszonyok, fókuszálás sem lényegtelen.

A fenti szabályok hatványozottan igazak akkor, amikor egy második fél készít képet rólunk. A szelfizés pszichológiája vészjósló az önbecsülésre nézve, mivel a beállított pózokkal, effektekkel, szögekkel a számunkra idealizált valóságot mutathatjuk a külvilág felé.