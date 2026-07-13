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Miért néz ki mindenki borzalmasan az igazolványképeken? – Trükkök, hogy megnyerő legyen az ábrázatod

123rf.com -
perspektíva fotózási tippek szelfi
Bába Dorottya
2026.07.13.
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Bizonyára mindenki fején átfutott már, hogy miért nézünk ki a szelfiken szupermodellnek, míg ha mások fotóznak minket, olyan az ábrázatunk, mintha maratonról estünk volna be igazolványfotózásra. Cikkünkből épp ez járjuk körbe, ahol még a jó szelfi készítésének titkát is megtudhatod.

Remegő térdekkel, gyomorgörccsel ülünk be a szűk fülkébe, amikor azt az igazolványképet készítik rólunk, ami a következő években iratainkon fog virítani. Családi, baráti összejöveteleken készült fotókon már jóval szebb lehet ábrázatunk, de tény, mintha nem a tükörben megszokott arc pillantana vissza ránk. Szelfizés közben – hacsak nem lep meg minket az előlapi kamera – szinte már Aphrodité földi megtestesülésének érezzük magunkat. Ez a különös jelenség egy jól megfogható dologra vezethető vissza, ahogy a jó szelfi készítéséhez is adunk tippeket.

Jó szelfi készítése: perspektíva
A jó szelfi készítésének titka a perspektívában rejlik.
Forrás:  Getty Images

Szelfikészítés és a fotózás rejtelmei

  • A tükörben és a kamera lencséjén keresztül más perspektíva jelenik meg.
  • Jó szelfi készítése, minőségi fotózáshoz elengedhetetlen a fény és szög megfelelő használata.

Szelfizés, az arc torz tükörképe

A szelfizés filterekkel, valamint faceappal átitatott világa, ami olyan szintű torzulásokat szült, hogy egyesek direkt úgy kérnek plasztikai műtétet, hogy a közösségi média szerkesztett képeihez hasonlítsanak. Olyannyira hozzá vagyunk szokva tükörképünk látványához, hogy amikor más készít rólunk képet, akaratlanul is csúnyábbnak lájuk magunkat. Ez a jelenség szelfikészítés eredménye láttán is előfordulhat, bár utóbbi esetben nagyobb ráhatásunk van a pózra és fényekre.

Ennek a különös jelenségnek elsődleges oka a perspektívában keresendő: ugyanis az arc, ami a tükörből visszamosolyog ránk, egy tükrözött kép. Ennél fogva, ha kíváncsiak vagyunk rá, hogy lát minket a külvilág szelfikészítés után érdemes vízszintesen tükrözni a fotót. Amellett sem szabad elmenni, hogy amikor fényképet készítünk arcunk statikus, így a hibák feltűnőbbek, mint a tükörképünket néznénk. Ezzel ugyanakkor még mindig nem fejtettük meg annak talányát, hogy miért hőkölünk vissza, amikor véletlenül az előlapi kamera nyílik meg. 

Ez esetben a kameralencse a ludas, mert átmérőjétől függően soványabbnak, vagy épp teltebbnek mutat minket, hisz egy fényképezőgép csak a valóság egy pillanatnyi, korlátozott szeletét látja. Ugyanígy, a szög, arckifejezés, fényviszonyok, fókuszálás sem lényegtelen.

A fenti szabályok hatványozottan igazak akkor, amikor egy második fél készít képet rólunk. A szelfizés pszichológiája vészjósló az önbecsülésre nézve, mivel a beállított pózokkal, effektekkel, szögekkel a számunkra idealizált valóságot mutathatjuk a külvilág felé.

Az igazolványképek pedig azért olyan előnytelenek, mert a szemünkbe villan a vaku, szigorú arckifejezést kell vágnunk és előnytelen szög is. 

A jó szelfi készítésének titka

Ahhoz, hogy előnyös, mégis realisztikus önarcképet lőjünk magunkról, hoztunk pár tuti tippet:

  • Kerüljük a túl közeli képeket, kartávolság az ideális.
  • Emeld a lencsét a szemmagasságnál enyhén magasabbra, így vékonyabbnak tűnik az arc.
  • Használj 1,4 – 2x fókuszt, ami a legközelebb áll az emberi látáshoz.
  • Állítsd be lágy, lehetőleg természetes fényeket.
  • Billentsd le az állad, hogy hangsúlyos legyen az állvonalad
  • Pihentesd a szemed, hogy ne gúvadjon ki a szelfin.

A jó szelfi készítése nem nagy ördöngösség, némi gyakorlással és kísérletezéssel megtalálhatjuk a számunkra előnyös szöget. Ennél is jobb, hogy a digitális korban a kevésbé sikeres próbálkozásokat könnyedén kitörölhetjük.

Hogyan nézzünk ki jól a fényképeken?

Legyen az szelfi vagy profi stúdiófotó, a kamera lencséje mindig egy torzított valóságot mutat, így ezek alapján nem ismerhetjük meg azt, ahogy mások látnak minket. Ábrázatunk legpontosabb látványához a szobrászathoz érdemes nyúlni: arcunkról készített pontos lenyomat mutatja meg a valós látványt.

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