Holtan találták otthonában a világhírű DJ-t, az elektronikus zene legendáját

Kavinsky, polgári nevén Vincent Belorge elektropop-előadó a Nightcall című dalának köszönhette hírnevét. Kavinsky zenélt 2024-ben a párizsi olimpia záróünnepségén is.

Kavinsky, a legendás francia DJ csak 50 éves volt

Forrás: Profimedia

Kavinsky halála: nincs gyanús körülmény, de vizsgálódik a rendőrség

A párizsi ügyészség azt közölte, hogy vizsgálat indult a DJ halálának ügyében.

„A haláleset körülményeinek tisztázása érdekében vizsgálatot indítottunk. A helyszínre érkező egységek semmilyen gyanús körülményt nem észleltek” – áll a hatóság közleményében.

Ezeket olvastad már?