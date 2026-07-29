Holtan találták otthonában a világhírű DJ-t, az elektronikus zene legendáját

Ötvenéves korában meghalt Kavinsky francia DJ és zenész. A Nightcall című sláger előadójára párizsi otthonában találtak rá, halálának körülményeit vizsgálják.
Kavinsky, polgári nevén Vincent Belorge elektropop-előadó a Nightcall című dalának köszönhette hírnevét. Kavinsky zenélt 2024-ben a párizsi olimpia záróünnepségén is.
Kavinsky halála: nincs gyanús körülmény, de vizsgálódik a rendőrség
A párizsi ügyészség azt közölte, hogy vizsgálat indult a DJ halálának ügyében.
„A haláleset körülményeinek tisztázása érdekében vizsgálatot indítottunk. A helyszínre érkező egységek semmilyen gyanús körülményt nem észleltek” – áll a hatóság közleményében.
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