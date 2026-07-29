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Holtan találták otthonában a világhírű DJ-t, az elektronikus zene legendáját

Világsztár Párizs DJ
Life.hu
2026.07.29.
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Ötvenéves korában meghalt Kavinsky francia DJ és zenész. A Nightcall című sláger előadójára párizsi otthonában találtak rá, halálának körülményeit vizsgálják.

Kavinsky, polgári nevén Vincent Belorge elektropop-előadó a Nightcall című dalának köszönhette hírnevét. Kavinsky zenélt 2024-ben a párizsi olimpia záróünnepségén is.

Kavinsky, a legendás francia DJ csak 50 éves volt
Kavinsky, a legendás francia DJ csak 50 éves volt
Forrás: Profimedia

Kavinsky halála: nincs gyanús körülmény, de vizsgálódik a rendőrség

A párizsi ügyészség azt közölte, hogy vizsgálat indult a DJ halálának ügyében.

„A haláleset körülményeinek tisztázása érdekében vizsgálatot indítottunk. A helyszínre érkező egységek semmilyen gyanús körülményt nem észleltek” – áll a hatóság közleményében.

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