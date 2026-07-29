Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia nagyon összemelegedtek: akárcsak híres szüleik egykor...

Ryan Murphy összehozta a fiatalokat. A két napo baby, Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber és Richard Gere fia, Homer Gere együtt szerepelnek ugyanis az amerikai rendező A szilánkok (The Shards) című sorozatában. Fotóikat látva mindenkinek a két színészi babérokra törő sztárcsemete szülei jutottak eszébe, ugyanis egykor Richard Gere és Cindy Crawford házasok voltak.
Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia nagyon összemelegedett
Mindkét sztárcsemete lehetőséget kapott Ryan Murph rendezőtől – aki ontja magából a sikersorozatokat: Amerikai Horror Story, Minden Fair, Szépség –, hogy bizonyíthassák színészi tehetségüket A szilánkok című sorozatban, amit Bret Easton Ellis írónővel együtt készített, ugyanis az ő, részben önéletrajzi ihletésű művének az adaptációja a sorozat.
A premieren pedig úgy tűnt, nagyon nagy az összhang Richard Gere fia és Cindy Crawford lánya között. Nem véletlenül kezdték el őket összeboronálni, ugyanis egykor híres szüleik is egy párt alkottak. A színész és a szupermodell 1991 és 1995 között éltek házasságban.
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