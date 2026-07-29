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Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia nagyon összemelegedtek: akárcsak híres szüleik egykor...

nepo baby Kaia Gerber Richard Gere Cindy Crawford
Nagy Anna
2026.07.29.
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Kaia Gerber és Homer Gere felhívták magukra a figyelmet a vörös szőnyegen. Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia úgy tűnik, nagyon összemelegedtek, ahogy egykor a szüleik is...

Ryan Murphy összehozta a fiatalokat. A két napo baby, Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber és Richard Gere fia, Homer Gere együtt szerepelnek ugyanis az amerikai rendező A szilánkok (The Shards) című sorozatában. Fotóikat látva mindenkinek a két színészi babérokra törő sztárcsemete szülei jutottak eszébe, ugyanis egykor Richard Gere és Cindy Crawford házasok voltak.

Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia meghódították a vörös szőnyeget.
Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia meghódították a vörös szőnyeget.
Forrás: Berliner Studio/BEImages/Northfoto

Cindy Crawford lánya és Richard Gere fia nagyon összemelegedett

Mindkét sztárcsemete lehetőséget kapott Ryan Murph rendezőtől – aki ontja magából a sikersorozatokat: Amerikai Horror Story, Minden Fair, Szépség –, hogy bizonyíthassák színészi tehetségüket A szilánkok című sorozatban, amit Bret Easton Ellis írónővel együtt készített, ugyanis az ő, részben önéletrajzi ihletésű művének az adaptációja a sorozat.

NEW YORK, NY - JULY 27: Kaia Gerber and Homer Gere at the World Premiere of FX’s The Shards at the SVA Theatre on July 27, 2026 in New York City. Credit: mpi099/MediaPunch
Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber és Richard Gere fia, Homer Gere
Forrás: mpi099/MediaPunch/Northfoto

A premieren pedig úgy tűnt, nagyon nagy az összhang Richard Gere fia és Cindy Crawford lánya között. Nem véletlenül kezdték el őket összeboronálni, ugyanis egykor híres szüleik is egy párt alkottak. A színész és a szupermodell 1991 és 1995 között éltek házasságban.

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