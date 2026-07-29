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Ekkor érkezik a hőhullám: 35 fokos forróság rúgja ránk az ajtót

kánikula hőkupola hőségriadó
Life.hu
2026.07.29.
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Megint melegszik az idő, a következő napokban hőkupola húzódik hazánk fölé, és várhatóan legalább egy hétig marad is. Csapadékra nem nagyon kell számítani ebben az időszakban.

Az előrejelzések szerint szerdán kezdődik a hőhullám, rögtön 35 fokra kúszik a hőérő higanyszála. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők sodródhatnak, eső azonban ezekből nem alakul ki. Itt többnyire déli irányból fúj majd a szél, északnyugaton időnk ént élénk lökések is előfordulhatnak. A Dunától keletre gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás. Csütörtöktől hőségriadó van érvényben. 

Szerdán ismét melegebb időszak kezdődik, hőségriadót rendeltek el hazánkban
Szerdán ismét melegebb időszak kezdődik, hőségriadót rendeltek el hazánkban
Forrás: Shutterstock

Jön a kánikula, harmadfokú hőségriadó lép életbe csütörtöktől

Az országos tiszti főorvos az egész országra harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Az intézkedés július 30-án, csütörtökön éjfélkor lép életbe, és augusztus 4-én, kedden éjfélig marad érvényben.

A HungaroMet korábbi tájékoztatása szerint a hét közepétől anticiklon érkezik Magyarország térsége fölé. Ebben fokozatosan felhalmozódik a szubtrópusi eredetű, forró levegő, így a hétvégére tovább erősödhet a hőség, és ismét rendkívül forróvá válhat a Kárpát-medence.

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