Angelina Jolie úgy tett, mint gyerekei: megtagadta apját – Nincs egyedül a sztárvilágban, sokan elfordultak szüleiktől

A családi konfliktusok senkit sem kímélnek, még azokat sem, akiknek az életét milliók követik figyelemmel. Hollywoodban különösen gyakori, hogy a válások, a hírnév vagy a régóta húzódó nézeteltérések végül olyan mély törést okoznak, amelyet már nem lehet helyrehozni. Az elmúlt években több ismert sztárcsemete is úgy döntött, hogy megszakítja a kapcsolatot egyik vagy akár mindkét szülőjével, néhányan pedig a családnevüktől is búcsút vettek. Így tett egykor Angelina Jolie is, és persze a gyerekei.
- Több világsztár gyermeke is úgy döntött, hogy eltávolodik híres szüleitől.
- Volt, aki nemcsak a kapcsolatot szakította meg, hanem a vezetéknevét is elhagyta.
- A családi konfliktusok mögött válások, régi sérelmek és évek óta húzódó nézeteltérések állnak.
- Suri Cruise és Brad Pitt több gyermeke is új fejezetet nyitott az életében a névváltoztatással.
Suri Cruise új néven kezdett életet
Tom Cruise és Katie Holmes lánya hosszú ideje édesanyjával él New Yorkban, miközben évek óta nem lehetett tudni, milyen kapcsolatot ápol édesapjával, ha ápol egyáltalán bármilyet. A találgatásoknak új lendületet adott, amikor nyilvánosságra került, hogy Suri Cruise hivatalosan is megváltoztatta a nevét, és a Cruise vezetéknevet elhagyva a Noelle nevet választotta. Bár a család nem kommentálta a döntést, sokan úgy vélik, ez egy új korszak kezdetét jelképezi számára.
Brad Pitt gyermekei közül többen is eltávolodtak az édesapjuktól
Brad Pitt és Angelina Jolie válása óta többször is napvilágot láttak hírek arról, hogy a színész kapcsolata több gyermekével megromlott. Többen már nyilvánosan sem használják a Pitt vezetéknevet, köztük Vivienne is, akinek döntése komoly visszhangot váltott ki. A család körüli változásokat jól mutatja, hogy Vivienne már a Jolie nevet használja, ami sokak szerint szimbolikus lépés az édesapjától való eltávolodás felé.
Brooklyn Beckham sem titkolja a családi feszültséget
David és Victoria Beckham legidősebb fia sokáig igyekezett távol tartani a nyilvánosságot a családi konfliktusoktól. Az elmúlt időszakban azonban már nyíltan beszélt arról, hogy megromlott a kapcsolata a szüleivel, és felesége, Nicola Peltz is több alkalommal a nézeteltérések középpontjába került. Az ügy különösen nagy figyelmet kapott, miután Brooklyn Beckham apák napi üzenete ismét ráirányította a reflektorfényt a családi viszályra.
Angelina Jolie a saját apja nevétől is megvált
Mielőtt Angelina Jolie a világ egyik legismertebb színésznője lett volna, már komoly családi konfliktusokat élt át. Édesapja, Jon Voight és édesanyja válása után főként az anyja nevelte, kapcsolatuk pedig hosszú éveken át feszült maradt. A színésznő végül hivatalosan is elhagyta a Voight vezetéknevet, és középső nevét, a Jolie-t tette meg hivatalos családnevének. Bár később volt időszak, amikor közeledtek egymáshoz, kapcsolatuk azóta is hullámzó.
Emma Roberts és édesapja között sem volt felhőtlen a viszony
Emma Roberts és Oscar-jelölt édesapja, Eric Roberts kapcsolata évek óta ingadozó. Bár időnként sikerült rendezniük a nézeteltéréseiket, a távolság sosem tűnt el teljesen.Eric Roberts nem jelent meg lánya esküvőjén sem, miközben Emma nagynénje, Julia Roberts és családja jelen volt a nagy napon.
Drew Barrymore már tinédzserként saját kezébe vette a sorsát
Drew Barrymore gyerekkora korántsem volt mesébe illő. Édesapja még csecsemőkorában elhagyta a családot, később pedig a színésznő nyíltan beszélt arról, hogy bántalmazó kapcsolatban állt vele. Mindössze 14 éves volt, amikor jogilag is függetlenítette magát a szüleitől, miután gyermekkorát függőségek és rehabilitációs kezelések árnyékolták be.
Leighton Meester örökre lezárta a kapcsolatot az édesanyjával
A Gossip Girl sztárjának története talán az egyik legmegrázóbb. Leighton Meester börtönben született, majd nagymamája nevelte fel. Később anyagilag támogatta a családját, ám állítása szerint az édesanyja nem a megbeszéltek szerint használta fel a pénzt, hanem saját magára költötte. A színésznő végül bíróságra vitte az ügyet, és a per lezárása után minden kapcsolatot megszakított az édesanyjával.
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