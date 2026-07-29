Angelina Jolie úgy tett, mint gyerekei: megtagadta apját – Nincs egyedül a sztárvilágban, sokan elfordultak szüleiktől

A családi konfliktusok senkit sem kímélnek, még azokat sem, akiknek az életét milliók követik figyelemmel. Hollywoodban különösen gyakori, hogy a válások, a hírnév vagy a régóta húzódó nézeteltérések végül olyan mély törést okoznak, amelyet már nem lehet helyrehozni. Az elmúlt években több ismert sztárcsemete is úgy döntött, hogy megszakítja a kapcsolatot egyik vagy akár mindkét szülőjével, néhányan pedig a családnevüktől is búcsút vettek. Így tett egykor Angelina Jolie is, és persze a gyerekei.

Sztárok, akik elfordultak szüleiktől: Leighton Meester, Brooklyn Beckham, Angelina Jolie

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Több világsztár gyermeke is úgy döntött, hogy eltávolodik híres szüleitől.

Volt, aki nemcsak a kapcsolatot szakította meg, hanem a vezetéknevét is elhagyta.

A családi konfliktusok mögött válások, régi sérelmek és évek óta húzódó nézeteltérések állnak.

Suri Cruise és Brad Pitt több gyermeke is új fejezetet nyitott az életében a névváltoztatással.

Suri Cruise új néven kezdett életet

Tom Cruise és Katie Holmes lánya hosszú ideje édesanyjával él New Yorkban, miközben évek óta nem lehetett tudni, milyen kapcsolatot ápol édesapjával, ha ápol egyáltalán bármilyet. A találgatásoknak új lendületet adott, amikor nyilvánosságra került, hogy Suri Cruise hivatalosan is megváltoztatta a nevét, és a Cruise vezetéknevet elhagyva a Noelle nevet választotta. Bár a család nem kommentálta a döntést, sokan úgy vélik, ez egy új korszak kezdetét jelképezi számára.

Suri Cruise nem Cruise többé, édesanyja második keresztneve lett a vezetékneve

Forrás: Profimedia

Brad Pitt gyermekei közül többen is eltávolodtak az édesapjuktól

Brad Pitt és Angelina Jolie válása óta többször is napvilágot láttak hírek arról, hogy a színész kapcsolata több gyermekével megromlott. Többen már nyilvánosan sem használják a Pitt vezetéknevet, köztük Vivienne is, akinek döntése komoly visszhangot váltott ki. A család körüli változásokat jól mutatja, hogy Vivienne már a Jolie nevet használja, ami sokak szerint szimbolikus lépés az édesapjától való eltávolodás felé.

Brad Pitt-től elfordultak gyerekei.

Forrás: GC Images

Brooklyn Beckham sem titkolja a családi feszültséget

David és Victoria Beckham legidősebb fia sokáig igyekezett távol tartani a nyilvánosságot a családi konfliktusoktól. Az elmúlt időszakban azonban már nyíltan beszélt arról, hogy megromlott a kapcsolata a szüleivel, és felesége, Nicola Peltz is több alkalommal a nézeteltérések középpontjába került. Az ügy különösen nagy figyelmet kapott, miután Brooklyn Beckham apák napi üzenete ismét ráirányította a reflektorfényt a családi viszályra.