Ezért néznek ki a 40 feletti olasz nők sugárzóbban, mint a huszonévesek

A 40 feletti olasz nők sugárzó és kifogástalan megjelenése mögött elsősorban a magabiztosság, az önelfogadás, a minőségi ruhadarabok és a szenvedélyes életigenlés áll. A Z-generációval ellentétben az idő múlását nem kudarcként, hanem egyfajta kiteljesedéseként kezelik, és bár vannak kivételek, nem rohannak rögtön plasztikai sebészhez.

Érett, boldog 40 feletti olasz nő - Tudja, mi áll jól neki!

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A 40 feletti olasz nők ragyogásának titka Ruhatárukban minőség és időtálló darabok sorakoznak, amelyek kiemelik az egyéniségüket.

A tudatos bőrápolási rutin náluk alapvetés, ami pedig a sminket illeti, a hétköznapokon a minimalizmus hívei.

Az önbizalom és az életigenlés a megjelenésüket is ragyogóbbá teszi. Inspirálódj termékes-áras, olaszos válogatásunkból!

Köszönik, már tudják, mi áll jól nekik

A 40 feletti olasz hölgyek az idők során kikísérletezték, mi az, ami jól áll nekik, éppen ezért tudatosan felépített ruhatárral rendelkeznek, amelyben jól szabott, minőségi darabok sorakoznak. Nem követik vakon a trendeket, sokkal inkább a klasszikusan elegáns, jól szabott blézereket, a sztárok által is imádott palazzo nadrágot, a kényelmes blúzokat (amelyet lazán betűrnek a nadrágba), a kasmír pulóvert és a művészi kialakítású bőrcipőket, illetve a kényelmes sneakereket preferálják. A hangsúlyos nemesfém kiegészítők, mint a nyakláncok, a csillogó, fiatalító karperecek, valamint az oversized napszemüveg és a selyemsál sem maradhatnak el.

A fényvédő alap, a szérumokat nem cserélgetik havonta

Nem tudjuk, te hogy vagy vele, de Olaszországban mi mindig ámulunk a középkorú hölgyek bőrének szépségén. Az egészhez nyilván hozzájárul a napsütés, a kellemes sós levegő, na meg a folyamatos hidratálás.

Fényvédelem és a hidratálás nélkül el sem indulnak otthonról.

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A fényvédő náluk alap, akkor is, ha épp nem süt a nap. Esténként olajos lemosóval kezdenek és távolítják el a szennyeződéseket az arcukról, majd egy kíméletes, hidratáló tonizáló arctisztítóval fejezik be a folyamatot. Előszeretettel használnak szérumot, amit mindig legalább fél évig használnak, és soha nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan térnek át másik szérumra vagy arckrémre.