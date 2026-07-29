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A 76 éves Victoria Principal alig változott valamit: a Dallas Pamelája még mindig gyönyörű - Fotó

Világsztár Dallas Victoria Principal
Horváth Angéla
2026.07.29.
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A Dallas egykori Pamelája nemrég új videóval jelentkezett, amelyen szeretett lovával látható. A 76 éves Victoria Principal ma is könnyen felismerhető: mosolya és jellegzetes vonásai mit sem változtak.

Victoria Principal neve örökre összefonódott Pamela Ewing karakterével. A színésznő a Dallas indulása után a nyolcvanas évek egyik legismertebb sorozatsztárjává vált, szépségével pedig világszerte mindenkit levett a lábáról.

Victoria Principal szépségét világszerte csodálták
Victoria Principal szépségét világszerte csodálták
Forrás: Instagram

Victoria Principalnak az lovai a legfontosabbak

Victoria Principal az utóbbi időben ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt, a közösségi mádiában ritkán posztol magáról, inkább a lovaival büszkélkedik. Pár hete azonban ő is feltűnt az egyik videóban, a felvételen etetei és simogatja egyik kedvencét.

Victoria Principal alig változott valamit
Victoria Principal alig változott valamit
Forrás: Instagram

Az évek múlása természetesen rajta is látszik, ám a Dallas egykori Pamelája még mindig gyönyörű. Victoria Principal idén márciusban töltötte be a 76. életévét, ennek ellenére aktív, a legnagyobb örömöt az állatok társasága jelenti számára.

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