A 76 éves Victoria Principal alig változott valamit: a Dallas Pamelája még mindig gyönyörű - Fotó

Victoria Principal neve örökre összefonódott Pamela Ewing karakterével. A színésznő a Dallas indulása után a nyolcvanas évek egyik legismertebb sorozatsztárjává vált, szépségével pedig világszerte mindenkit levett a lábáról.

Victoria Principal szépségét világszerte csodálták

Forrás: Instagram

Victoria Principalnak az lovai a legfontosabbak

Victoria Principal az utóbbi időben ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt, a közösségi mádiában ritkán posztol magáról, inkább a lovaival büszkélkedik. Pár hete azonban ő is feltűnt az egyik videóban, a felvételen etetei és simogatja egyik kedvencét.

Victoria Principal alig változott valamit

Forrás: Instagram

Az évek múlása természetesen rajta is látszik, ám a Dallas egykori Pamelája még mindig gyönyörű. Victoria Principal idén márciusban töltötte be a 76. életévét, ennek ellenére aktív, a legnagyobb örömöt az állatok társasága jelenti számára.

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