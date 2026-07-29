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nyári cipő

A legsikkesebb francia nők idén nemet mondanak a szandálra – Ezt viselik helyette

Shutterstock - Alliance Images
nyári cipő francia stílus
Váradi Melinda
2026.07.29.
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Ha eddig azt hitted, hogy nyáron csak egy cipő lehet jó választás, a párizsi divatrajongók most bebizonyították ennek az ellenkezőjét. A francia nők szandál helyett idén mást viselnek.

A francia nők stílusa évek óta inspirációként szolgál a divatrajongók számára. Miközben a világ nagy része nyáron automatikusan a pántos szandálok után nyúl, Párizs utcáin idén egészen más trend bontakozott ki. Az elegáns, könnyed megjelenésről híres francia „it girl”-ök egyre gyakrabban választanak zárt, mégis légies cipőket, amelyek egyszerre praktikusak és kifinomultak.

A francia nők idén szandál helyett hálós balerinákat viselnek
A francia nők idén szandál helyett hálós balerinákat viselnek.
Forrás: Shutterstock
  • Egy különleges balerina lett a párizsi utcák legnagyobb nyári slágere. 
  • Sikkes, nőies és kényelmes is.
  • Mutatjuk, mire cserélték le a szandált.

Szandál helyett ezt viselik idén a francia nők nyáron

A francia nők stílusa évek óta inspirációként szolgál a divatkedvelők számára. Miközben a világ nagy része nyáron automatikusan a pántos szandálok után nyúl, Párizs utcáin idén egészen más trend bontakozott ki. Az elegáns, könnyed megjelenésről híres francia „it girlök” egyre gyakrabban választanak zárt, mégis légies cipőket, amelyek egyszerre praktikusak és kifinomultak. 

A legnagyobb meglepetést a hálós balerinacipők okozták, amelyek néhány hónap alatt a szezon egyik legkeresettebb darabjává váltak. Az áttetsző anyagnak köszönhetően szellősek, mégis sokkal elegánsabb hatást keltenek, mint egy hagyományos szandál, ráadásul szinte bármilyen nyári szettel működnek.

A szezon abszolút kedvence a hálós balerina. Az áttetsző mesh anyag könnyeddé teszi a cipőt, miközben a zárt orr elegánsabb összhatást kölcsönöz. Farmer- vagy lenvászon nadrággal, selyemszoknyával vagy virágmintás ruhával is tökéletes választás, ezért nem meglepő, hogy a párizsi divatrajongók szinte mindenhol ezt viselik.

A zárt, de könnyű cipők nemcsak divatosak, hanem praktikusak is. Jobban védik a lábfejet, kényelmesebbek a macskaköves utcákon, és sok esetben elegánsabb hatást keltenek egy nyári összeállításban.

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