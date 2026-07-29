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Katalin hercegné bensőséges családi fotókat mutatott: így telt a nyaruk a gyerekekkel - Galéria

brit királyi család katalin hercegné Vilmos herceg
Horváth Angéla
2026.07.29.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné ritkán látott családi pillanatokat osztottak meg a követőikkel. A nyári fényképek között közös programok és hivatalos események is helyet kaptak.

A walesi hercegi pár kedden az Instagramon idézte fel az elmúlt hónapok legemlékezetesebb pillanatait. A képsorozat egyik felvételén a 44 éves Vilmos és felesége, Katalin hercegné a fűben pihennek három gyermekükkel, a 13 éves György herceggel, a 11 éves Sarolta hercegnővel és a nyolcéves Lajos herceggel. „Nyári visszatekintés. Köszönjük mindenkinek, aki ilyen különlegessé tette az elmúlt hónapokat!” – írták a képekhez.

Idén nyáron is készült családi fotó Katalin hercegnééknél
Idén nyáron is készült családi fotó Katalin hercegnééknél
Forrás: Instagram

A válogatásban szerepel egy videó Vilmos hercegről és Sir David Attenborough-ról is. A világhírű természettudós és dokumentumfilmes századik születésnapját sztárok között, koncerttel ünnepelték a londoni Royal Albert Hallban, ahol Vilmos beszédet mondott.

„Ritka kiváltság egy százéves életet ünnepelni, de még ritkább, amikor az illető megváltoztatta azt, ahogyan egyetlen otthonunkra, a Föld bolygóra tekintünk” – fogalmazott a herceg.

Katalin hercegné fontos pillanatai is bekerültek

A fotók között Katalin hercegné első önálló olaszországi hivatalos útjáról is látható felvétel. A pármai Agriturismo Al Vigneto vidéki gazdaságban tortellit is készített.

Felidézték azt is, amikor a hercegné a manchesteri The Christie rákközpont betegeivel találkozott, ahol a testi és lelki jóllétet támogató kiegészítő terápiákat is bemutatták neki.

A válgatásba arról is bekerült egy fénykép, amikor Katalin a 37 kilométeres, mintegy 3064 méteres szintemelkedéssel járó túrát teljesítette. A Skócia, Anglia és Wales legmagasabb csúcsain átvezető National Three Peaks Challenge-et egy daganatos betegeket segítő szervezet támogatására vállalta. A megmérettetést gyakran kedvezőtlen időjárásban és sötétben teljesítik.

Nézd meg Katalin hercegné és Vilmos herceg nyári fotóit galériánkban: 

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg idei születésnapi portréi
Garden Party a Buckhingam-palotában - Katalin hercegné és Vilmos herceg
Vilmos herceg és David Attenborough a tudós századik születésnapján
Katalin hercegné gnoccit készít
Katalin hercegné gyerekekkel beszélget
Vilmos herceg és Katalin hercegné az idei Royal Ascoton
Katalin hercegné az embertpróbáló túrája után
Katalin. Vilmos, család, nyár
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György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg idei születésnapi portréi

 

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