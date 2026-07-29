4K-ban a Queen legendás budapesti koncertje: A Gyűrűk ura legendás rendezője dolgozott a filmen

A Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk Ura-filmeket és a Beatlesről szóló Get Back dokumentumfilmet jegyző Peter Jackson Park Road nevű stúdiója dolgozott a Queen-koncertfilm felújításán.

A Queen koncertjeire világszerte milliók voltak kíváncsiak - A kép a londoni Wembley stadionban készült

Forrás: AFP

Történelmet írt a Queen Budapesten 1986-ban

A Queen 1986. július 27-én lépett fel a budapesti Népstadionban, mintegy 80 ezer ember előtt. Az esemény azért is számított történelmi jelentőségűnek, mert Freddie Mercury együttese ekkor adott először koncertet a vasfüggöny mögött. Az este egyik emlékezetes pillanata az volt, amikor az énekes magyarul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt.

A Zsombolyai János rendezésében készült film nemcsak a koncertet örökítette meg. A produkcióban 17 operatőr felvételei szerepelnek, köztük a zenekar budapesti tartózkodásának olyan mozzanatai, mint a szentendrei kirándulás vagy a gokartozás a Hungaroringen.

A felújított koncertfilmet világszerte bemutatják. Magyarországon októbertől kerül a mozikba, előtte pedig a szeptember 15-én a Budapesti Klasszikus Film Maraton nyitófilmjeként is levetítik.

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