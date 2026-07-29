Jared Leto ellen újabb súlyos, szexuális zaklatási vádak merültek fel: több nő is megszólalt

A BBC új dokumentumfilmje, a Jared Leto: Hollywood's Dark Secret tíz nő beszámolóira épül, akik különböző időszakokban kerültek kapcsolatba a Thirty Seconds to Mars frontemberével. Közülük négyen olyan állításokat fogalmaztak meg, amelyek szerintük bűncselekménynek minősülő szexuális visszaélésekhez kapcsolódnak. Nem ez az első, hogy Jared Leto ilyen típusú vádakkal néz szembe.

Jared Leto szexuális zaklatási vádakkal néz szembe.

Forrás: Nina Prommer/ZUMA Press Wire/Northfoto

Új dokumentumfilmben szólaltak meg az érintettek

A dokumentumfilmben megszólaló nők szerint az állítólagos esetek 2002 és 2016 között történtek, amikor Jared Leto harmincas-negyvenes éveiben járt. A beszámolók szerint többen még tinédzserek voltak, amikor kapcsolatba kerültek vele.

Az egyik nő azt állította, hogy 17 éves korában egy motel fürdőszobájában szexuális erőszak érte. Egy másik nő szerint 19 éves korában a színész szexuális erőszakkal fenyegette meg. Egy harmadik megszólaló azt állítja, hogy 17 évesen létesített vele szexuális kapcsolatot, amely Kalifornia állam jogszabályai alapján kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekménynek minősülhet.

Egy negyedik nő arról beszélt, hogy 16 éves korában Jared Leto ismétlődő, szexuális tartalmú telefonhívásokkal próbálta közelíteni hozzá, amit ő groomingként, vagyis egy kiskorú bizalmának manipulációjára irányuló folyamatként írt le. További négy nő azt állította, hogy fiatalkorában szintén hasonló tartalmú telefonhívásokat kapott.

Ez 25 évvel ezelőtt történt… megúszta

– mondta az egyik állítólagos áldozat a dokumentumfilmben.

Jared Leto szexuális zaklatás ügyében korábban is érkeztek vádak

A Jared Leto szexuális zaklatási ügye nem először kerül nyilvánosság elé. Tavaly egy Los Angeles-i DJ, Allie Teilz azt állította, hogy 17 éves korában a színész szexuálisan bántalmazta. Ezt követően több más nő is hasonló történeteket osztott meg, összesen kilencen fogalmaztak meg szexuális visszaélésre vonatkozó állításokat. A BBC szerint az új dokumentumfilmben szereplő beszámolók egy részét olyan barátok és családtagok nyilatkozatai is alátámasztják, akik az érintettek szerint már az események idején hallottak a történtekről. Két, a Thirty Seconds to Mars zenekarral korábban együtt dolgozó férfi szintén megszólalt a filmben, elmondták, mindketten kellemetlenül érezték magukat amiatt, hogy a sztár tizenéves lányokkal lépett interakcióba. Egyikük úgy fogalmazott:

Szerintem mindenki úgy gondolta, hogy a korkülönbség túlságosan nagy volt.

Jared Leto korábban tagadta az ellene megfogalmazott állításokat

A most nyilvánosságra került állítások kapcsán fontos kiemelni, hogy Jared Letót nem ítélték el ezekben az ügyekben. A színész a korábban ellene megfogalmazott vádakat következetesen tagadta.