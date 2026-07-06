Szörnyű okok: az utolsó pillanatban leállították a Natascha Kampusch-ról készült doku vetítését

Natascha Kampusch elrablásának sokkoló története évtizedek óta a modern európai bűnügyi történelem egyik legismertebb esete. Bár a nő 2006-ban kiszabadult fogságából, családja szerint a múlt terhei még ma is komoly hatással vannak az életére, árnyéka önmagának és idegösszeomlása van. Márciusban nővére arról beszélt, hogy a 20. évforduló alkalmával fokozott sajtóérdeklődésre számítanak, ezért úgy döntöttek, hogy nyilvánosságra hoznak egy dokut, amelyben a hozzátartozók beszélnek az összeomlás hátteréről, és megpróbálják feltárni a mögöttes okokat. A filmet azonban mégsem tárták a világ elé.
Natascha Kampusch egészségi állapota miatt maradt el a bemutató
Az utolsó pillanatban vette le műsoráról az ORF a Natascha Kampusch életéről készült dokumentumfilmet. A döntést azután hozták meg, miután a családja elmondta, a szerint a nyolc évig fogva tartott nő súlyos mentális egészségi problémákkal küzd, és állapotán a film nyilvános bemutatása tovább ronthatna. Egy külföldi elemzés pedig részletesen foglalkozott azzal, hogy a folyamatos online zaklatások, a testsúlyát érő durva kommentek, valamint a nyilvánosság folyamatos nyomása hogyan vezettek a súlyos mentális összeomlásához. Kitér arra is, hogy az osztrák áldozatvédelmi szervek, mint a Weißer Ring és orvosai is határozottan tiltakoztak a múltját bolygató újabb dokumentumfilmek ellen a súlyos retraumalizáció veszélye miatt.
A Natascha Kampusch – A szabadság csapdájában című dokumentumfilmet szabadságának 20. évfordulója alkalmából készítette el az osztrák közszolgálati műsorszolgáltató, az ORF. A produkció a ma 38 éves Natascha Kampusch jelenlegi életére összpontosított, a csatorna azonban közvetlenül a márciusi premier előtt visszavonta a vetítését.
Az ORF a döntést azzal indokolta, hogy a dokumentumfilm bemutatása körül vita alakult ki, amelyek Natascha Kampusch személyiségi jogait érintették. A sajtóértesülések szerint Kampusch kezelőorvosai sem tartották jó ötletnek a film bemutatását, Maria Windhager osztrák médiajogász úgy fogalmazott, hogy a doku az „az élet legszemélyesebb szférájának súlyos megsértése”.
Kampusch nővére, Claudia Nestelberger beszélt a testvéréről
„Mindenki tudja, hogyan szokott Natascha a kamerák előtt beszélni. Ez most teljesen eltűnt. Többnyire a saját világában él, újra egyfajta fogságban van. Szívszorító ezt látni és tehetetlennek érezzük magunkat” − nyilatkozta. A család beszámolója szerint a Bécsben élő Kampusch ma már szinte felismerhetetlen, teljesen más, mint az a nő, aki 2006-os szökése után nyugodtan, összeszedetten és határozottan szólalt meg a kamerák előtt. A hozzátartozók a Bildnek úgy fogalmaztak: „hiába szabad, még mindig áldozat Natascha Kampusch.”
Nyolc év a földi pokolban
Az osztrák Natascha Kampusch-t gyermekként rabolták el és 8 évig tartották fogságban. A kislány az iskolából ment haza, amikor Wolfgang Priklopil berántotta az autójába, majd a háza mindössze 5 négyzetméteres pincéjében tartotta fogva. Natascha nyolc évig, egészen pontosan 3096 napig élt fogságban. Elrablója éheztette, lelkileg és testileg bántalmazta, rendszeresen megerőszakolta a lányt, akinek végül sikerült megszöknie. Wolfgang Priklopil ezután öngyilkos lett, Natascha pedig sokáig kerülte a nyilvánosságot, és próbálta feldolgozni, ami vele történt. Az átélt borzalmakból könyvet írt, amiből film is készült és az azt követő években saját televíziós talkshow-t is vezetett. Még 2023-ban is bizakodóan nyilatkozott jövőjéről. Elmondta, hogy saját ékszerkollekciót tervezett, részt vett egy Srí Lanka-i kórház építésében, és így beszélt mindennapjairól: „Sok időt töltök a természetben és a lovammal.”
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