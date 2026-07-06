Szörnyű okok: az utolsó pillanatban leállították a Natascha Kampusch-ról készült doku vetítését

Natascha Kampusch elrablásának sokkoló története évtizedek óta a modern európai bűnügyi történelem egyik legismertebb esete. Bár a nő 2006-ban kiszabadult fogságából, családja szerint a múlt terhei még ma is komoly hatással vannak az életére, árnyéka önmagának és idegösszeomlása van. Márciusban nővére arról beszélt, hogy a 20. évforduló alkalmával fokozott sajtóérdeklődésre számítanak, ezért úgy döntöttek, hogy nyilvánosságra hoznak egy dokut, amelyben a hozzátartozók beszélnek az összeomlás hátteréről, és megpróbálják feltárni a mögöttes okokat. A filmet azonban mégsem tárták a világ elé.

Natascha Kampusch súlyos mentális egészségi problémákkal küzd.

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Natascha Kampusch egészségi állapota miatt maradt el a bemutató

Az utolsó pillanatban vette le műsoráról az ORF a Natascha Kampusch életéről készült dokumentumfilmet. A döntést azután hozták meg, miután a családja elmondta, a szerint a nyolc évig fogva tartott nő súlyos mentális egészségi problémákkal küzd, és állapotán a film nyilvános bemutatása tovább ronthatna. Egy külföldi elemzés pedig részletesen foglalkozott azzal, hogy a folyamatos online zaklatások, a testsúlyát érő durva kommentek, valamint a nyilvánosság folyamatos nyomása hogyan vezettek a súlyos mentális összeomlásához. Kitér arra is, hogy az osztrák áldozatvédelmi szervek, mint a Weißer Ring és orvosai is határozottan tiltakoztak a múltját bolygató újabb dokumentumfilmek ellen a súlyos retraumalizáció veszélye miatt.

A Natascha Kampusch – A szabadság csapdájában című dokumentumfilmet szabadságának 20. évfordulója alkalmából készítette el az osztrák közszolgálati műsorszolgáltató, az ORF. A produkció a ma 38 éves Natascha Kampusch jelenlegi életére összpontosított, a csatorna azonban közvetlenül a márciusi premier előtt visszavonta a vetítését.

Az ORF a döntést azzal indokolta, hogy a dokumentumfilm bemutatása körül vita alakult ki, amelyek Natascha Kampusch személyiségi jogait érintették. A sajtóértesülések szerint Kampusch kezelőorvosai sem tartották jó ötletnek a film bemutatását, Maria Windhager osztrák médiajogász úgy fogalmazott, hogy a doku az „az élet legszemélyesebb szférájának súlyos megsértése”.