Megható pillanatok: így öleli három gyerekét Katalin hercegné a 24 órás kihívás után − Fotókon György, Sarolta és Lajos

Katalin korábban már tett közzé posztot a kihívásról, de a családi fotókat csak most tette közzé. „Múlt héten ilyenkor teljesítettem a National Three Peaks Challenge-et. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki támogatta a Royal Marsden Rákellenes Alapítványt” − írta a bejegyzéseben.

A National Three Peaks Challenge résztvevőinek 24 órán belül kell meghódítaniuk Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegycsúcsát. Katalin hercegné elsőként a 1345 méter magas Ben Nevist mászta meg Skóciában, ezt követte Anglia legmagasabb pontja, a 978 méteres Scafell Pike, végül pedig a Walesben található, 1085 méter magas Snowdon, vagy walesi nevén Yr Wyddfa.

Testvére, James megható posztot írt

A kihívás után Katalin öccse, James Middleton nyilvánosan is gratulált testvérének. „Hihetetlenül büszke vagyok az én drága nővéremre. Két évvel ezelőtt megmondtam, hogy együtt fogjuk megmászni ezt a hegyet” − írta. „Amíg kórházban voltál, a hegymászásról beszélgettünk, és a természet hihetetlen gyógyító erejéről. Orvosság a testnek és a léleknek. Nagy megtiszteltetés volt csatlakozni hozzád a kihívásban. Látni, hogy milyen messzire jutottál, inspiráló. Az erőd, a kitartásod és az elszántságod, miközben a legcsodálatosabb anya, feleség, lány és nővér vagy, minden egyes nap inspirál engem és sok más embert. Légy továbbra is pontosan az, aki vagy” − tette hozzá.

Katalin a betegsége és a gyógyulása alatt minden évszakban posztolt Anyatermészet címmel, a tavaly nyárinak a fókuszában például az öröm volt, videót, ahogy a többit is maga narrálta.

Katalin hercegné 2024 márciusában jelentette be, hogy rákos, miután egy januári hasi műtétet követő vizsgálatok daganatos elváltozást mutattak ki nála. A walesi hercegné videóüzenetben mondta el, hogy megelőző kemoterápiás kezelést kap, visszavonul, hogy a gyógyulására koncentrálhasson. Hónapokkal később, 2025 januárjában osztotta meg a jó hírt: befejezte a kezeléseket, remisszióba került. Ezt követően fokozatosan tért vissza a királyi feladataihoz.

Nem először tette le a voksát a holisztikus szemléletű gyógyítás mellett.

„Ezzel a kihívással szeretném felhívni a figyelmet a súlyos betegségek mélyebb hatására és a holisztikus egészségügyi ellátás fontosságára. Minden egyén más, és az egész embert figyelembe vevő ellátás biztosítása lehetővé teszi a rákbetegek és a daganatos betegségből gyógyulók számára, hogy megbirkózzanak a diagnózis mélyen személyes kihívásaival. A holisztikus terápiák kiegészítik a klinikai kezelési protokollt, és támogatják a betegeket abban, hogy megőrizzék jólétüket, ellenálló-képességüket és javítsák az életminőségüket egy rendkívül nehéz időszakban” − mondta el a challange teljesítése után a többi között.