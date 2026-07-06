Megható pillanatok: így öleli három gyerekét Katalin hercegné a 24 órás kihívás után − Fotókon György, Sarolta és Lajos

Családi képeket osztott meg Katalin hercegné, miután teljesítette a National Three Peaks Challenge-et. A leendő királynét három gyermeke, Vilmos, szülei és testvére fogadták a célban, miután 24 órán belül megmászta Skócia, Anglia és Wales legmagasabb csúcsait, amivel a Royal Marsden Cancer Charityt támogatja.
Katalin hercegnét a családja várta a célban
Katalin hercegnét a challange teljesítése után férje, Vilmos herceg, gyermekeik, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg, valamint szülei, Carole és Michael Middleton, továbbá testvére, James Middleton fogadták.
Katalin korábban már tett közzé posztot a kihívásról, de a családi fotókat csak most tette közzé. „Múlt héten ilyenkor teljesítettem a National Three Peaks Challenge-et. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki támogatta a Royal Marsden Rákellenes Alapítványt” − írta a bejegyzéseben.
A National Three Peaks Challenge résztvevőinek 24 órán belül kell meghódítaniuk Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegycsúcsát. Katalin hercegné elsőként a 1345 méter magas Ben Nevist mászta meg Skóciában, ezt követte Anglia legmagasabb pontja, a 978 méteres Scafell Pike, végül pedig a Walesben található, 1085 méter magas Snowdon, vagy walesi nevén Yr Wyddfa.
Testvére, James megható posztot írt
A kihívás után Katalin öccse, James Middleton nyilvánosan is gratulált testvérének. „Hihetetlenül büszke vagyok az én drága nővéremre. Két évvel ezelőtt megmondtam, hogy együtt fogjuk megmászni ezt a hegyet” − írta. „Amíg kórházban voltál, a hegymászásról beszélgettünk, és a természet hihetetlen gyógyító erejéről. Orvosság a testnek és a léleknek. Nagy megtiszteltetés volt csatlakozni hozzád a kihívásban. Látni, hogy milyen messzire jutottál, inspiráló. Az erőd, a kitartásod és az elszántságod, miközben a legcsodálatosabb anya, feleség, lány és nővér vagy, minden egyes nap inspirál engem és sok más embert. Légy továbbra is pontosan az, aki vagy” − tette hozzá.
Katalin a betegsége és a gyógyulása alatt minden évszakban posztolt Anyatermészet címmel, a tavaly nyárinak a fókuszában például az öröm volt, videót, ahogy a többit is maga narrálta.
Katalin hercegné 2024 márciusában jelentette be, hogy rákos, miután egy januári hasi műtétet követő vizsgálatok daganatos elváltozást mutattak ki nála. A walesi hercegné videóüzenetben mondta el, hogy megelőző kemoterápiás kezelést kap, visszavonul, hogy a gyógyulására koncentrálhasson. Hónapokkal később, 2025 januárjában osztotta meg a jó hírt: befejezte a kezeléseket, remisszióba került. Ezt követően fokozatosan tért vissza a királyi feladataihoz.
Nem először tette le a voksát a holisztikus szemléletű gyógyítás mellett.
„Ezzel a kihívással szeretném felhívni a figyelmet a súlyos betegségek mélyebb hatására és a holisztikus egészségügyi ellátás fontosságára. Minden egyén más, és az egész embert figyelembe vevő ellátás biztosítása lehetővé teszi a rákbetegek és a daganatos betegségből gyógyulók számára, hogy megbirkózzanak a diagnózis mélyen személyes kihívásaival. A holisztikus terápiák kiegészítik a klinikai kezelési protokollt, és támogatják a betegeket abban, hogy megőrizzék jólétüket, ellenálló-képességüket és javítsák az életminőségüket egy rendkívül nehéz időszakban” − mondta el a challange teljesítése után a többi között.
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