Filléres megoldás, amivel pillanatok alatt eltüntetheted a sminkfoltot a ruhádból

Biztosan veled is előfordult már az a bosszantó helyzet, hogy a kedvenc felsődet vagy ruhádat sikerült az indulás előtti utolsó pillanatban alaposan összekenned az alapozóval vagy a rúzzsal. A smink eltávolítása ráadásul kifejezetten nehéz feladat, ha a textil szálairól van szó, így a sima mosószer önmagában sokszor teljesen hatástalan a makacs sminkfoltokkal szemben. Mutatunk azonban egy olyan pofonegyszerű és filléres módszert, amellyel dörzsölés nélkül, másodpercek alatt megmentheted a legkedvesebb darabjaidat!

A makacs lerakódások, köztük a sminkfoltok ellen is egy jól bevált taktika az előáztatás, amivel gyorsan fellazíthatóak a mélyen a textilbe ivódott, makacs szennyeződések.

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Minden nővel megesett már, hogy egy rossz mozdulattal sminkfoltot hagyott a kedvenc ruháján.

Az olajos szennyeződéseket azonban egy hagyományos, egyszerű mosással szinte teljesen lehetetlen eltávolítani a textilszálak közül.

Mutatunk egy olyan zseniális házi praktikát, amellyel egyszer s mindenkorra gyorsan megszabadulhatsz ettől a bosszantó problémától!

Hagyományos mosással lehetetlenség eltávolítani a sminkfoltot

Mivel a folyékony alapozók és a rúzsok tele vannak olajokkal, illetve viaszokkal, egy egyszerű, hagyományos mosással szinte lehetetlenség eltávolítani őket. A drasztikus fertőtlenítők és fehérítők ráadásul a színes textíliákat is azonnal tönkretennék, így a használatuk eleve kizárt.

Sokan ilyenkor a jól bevált micellás vízhez nyúlnak, ami a friss, felületi szennyeződéseket valóban képes hatékonyan feloldani, pontosan úgy, mintha csak az arcodról törölnéd le a sminket.

Ez a megoldás azonban nem egy csodafegyver, ugyanis ha a festék már mélyen beleivódott a szálak közé, a dörzsöléssel csak még jobban szétmaszatolod a foltot. Létezik viszont egy sokkal hatékonyabb, pofonegyszerű házi technika, amellyel a legmakacsabb sminkbakikat is nyomtalanul eltüntetheted a kedvenc ruháidból.

Ez az egyszerű, házi praktika lehet a megoldás

Ahhoz, hogy a makacs, zsíros smink mindenképpen kijöjjön a ruhából, magát a zsíros alapot kell célba venned, ezt pedig a legegyszerűbben egy sima mosogatószerrel teheted meg. Ez a filléres megoldás sokkal hatásosabb, mint gondolnád, hiszen képes percek alatt fellazítani a legmakacsabb szennyeződést is.

A folyamat ráadásul roppant egyszerű, és semmilyen durva súrolást sem igényel.

Csupán nyomj egy kevés színtelen mosogatószert közvetlenül a száraz foltra, finom, körkörös mozdulatokkal oszlasd el a szálak között, majd hagyd hatni körülbelül 10 percig. Végül nincs más dolgod, mint hideg vízzel alaposan kiöblíteni az anyagot, a száradás után pedig újra viselheted a kedvenc darabodat, ami tisztább lesz, mint újkorában.