Világraszóló volt Taylor Swift és Travis Kelce esküvője: Diorban mondták ki az igent – GALÉRIA

Megpróbálták a legnagyobb titokban tartalni Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjének részleteit, de természetesen a július 3-ai nagy esemény óta folyamatosan szivárognak ki infók a buliról és a szertartásról. Ezeket lehet eddig tudni az eseményről.

Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjén 1000 vendég lehetett.

Forrás: Mediapunch

Július 3-án, New Yorkban házasodott össze Travis Kelce és Taylor Swift.

A Madison Square Gardenben tartották az eseményt, ahová rengeteg sztár kapott meghívást.

Többek között Adam Sandler, Selena Gomez, Paul McCartney, Ed Sheeran és Jennifer Lopez voltak ott az esküvőn.

Travis Kelve és Taylor Swift esküvője: a menyasszony Diorban mondta ki az igent

Travis Kelce és Taylor Swift esküvője a New York-i Madison Square Gardenben volt július 3-án. A 36 éves hírességek átalakíttatták a legendás aréna tereit, a bennfentesek szerint lenyűgözően nézett ki a helyszín. „Olyan volt, mint egy erdő” – mondta egy forrás a díszletről, ami tele volt fákkal és páfrányokkal, a székek pedig fehérek voltak.

A szertartás is megható volt a bennfentesek szerint. Taylor Swift végigsétált a padok között egy színpadig, ahol kimondták a boldogító igent és elmondták a fogadalmaikat, amik az információk szerint 20 percig tartottak, és egy aranykönyvből olvasták fel őket. A pár hímzett zsebkendőkkel is készült a vendégeknek arra az esetre, ha elérzékenyülnének a szertartás alatt.

„A szertartás után Taylor édesanyja mindenkit meghívott a fogadóterembe, ahol egy színpadot állítottak fel” – teszi hozzá a forrás, aki szerint Paul McCartney előadta a Beatles népszerű slágerét, az I Want to Hold Your Handet.

A fogadáson a vendégek választhattak olasz ételekből és sushiból is. „Mindenhol bárok voltak” – tette hozzá a bennfentes. Sztárok sokasága ünnepelt a párral, Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper, Dakota Johnson és még sokan mások.

Az esküvő tényét a pár képviselői egy nyilatkozatban erősítették meg. „A menyasszony és a vőlegény esküvői ruháit a Christian Dior Haute Couture készítette. A ruhákat Jonathan Anderson, a Dior női, férfi és haute couture kollekcióinak kreatív igazgatója tervezte, szoros együttműködésben a menyasszonnyal és a vőlegénnyel. Ez a tervező első haute couture esküvői ruhája egy világhírű sztár számára. A cipőket Christian Louboutin készítette egyedi megrendelésre, a menyasszony pedig Cartier ékszereket viselt” – közölte a szóvivő egy nyilatkozatban. „Taylor és Travis esküvőjén nem voltak koszorúslányok és vőfélyek. Taylor bátyja, Austin Swift volt a menyasszony tanúja, Travisé pedig Jason Kelce volt. A szertartást barátjuk, Adam Sandler vezette le" – derült még ki a közleményből.