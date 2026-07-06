Világraszóló volt Taylor Swift és Travis Kelce esküvője: Diorban mondták ki az igent – GALÉRIA

Megpróbálták a legnagyobb titokban tartalni Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjének részleteit, de természetesen a július 3-ai nagy esemény óta folyamatosan szivárognak ki infók a buliról és a szertartásról. Ezeket lehet eddig tudni az eseményről.
- Július 3-án, New Yorkban házasodott össze Travis Kelce és Taylor Swift.
- A Madison Square Gardenben tartották az eseményt, ahová rengeteg sztár kapott meghívást.
- Többek között Adam Sandler, Selena Gomez, Paul McCartney, Ed Sheeran és Jennifer Lopez voltak ott az esküvőn.
Travis Kelve és Taylor Swift esküvője: a menyasszony Diorban mondta ki az igent
Travis Kelce és Taylor Swift esküvője a New York-i Madison Square Gardenben volt július 3-án. A 36 éves hírességek átalakíttatták a legendás aréna tereit, a bennfentesek szerint lenyűgözően nézett ki a helyszín. „Olyan volt, mint egy erdő” – mondta egy forrás a díszletről, ami tele volt fákkal és páfrányokkal, a székek pedig fehérek voltak.
A szertartás is megható volt a bennfentesek szerint. Taylor Swift végigsétált a padok között egy színpadig, ahol kimondták a boldogító igent és elmondták a fogadalmaikat, amik az információk szerint 20 percig tartottak, és egy aranykönyvből olvasták fel őket. A pár hímzett zsebkendőkkel is készült a vendégeknek arra az esetre, ha elérzékenyülnének a szertartás alatt.
„A szertartás után Taylor édesanyja mindenkit meghívott a fogadóterembe, ahol egy színpadot állítottak fel” – teszi hozzá a forrás, aki szerint Paul McCartney előadta a Beatles népszerű slágerét, az I Want to Hold Your Handet.
A fogadáson a vendégek választhattak olasz ételekből és sushiból is. „Mindenhol bárok voltak” – tette hozzá a bennfentes. Sztárok sokasága ünnepelt a párral, Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper, Dakota Johnson és még sokan mások.
Az esküvő tényét a pár képviselői egy nyilatkozatban erősítették meg. „A menyasszony és a vőlegény esküvői ruháit a Christian Dior Haute Couture készítette. A ruhákat Jonathan Anderson, a Dior női, férfi és haute couture kollekcióinak kreatív igazgatója tervezte, szoros együttműködésben a menyasszonnyal és a vőlegénnyel. Ez a tervező első haute couture esküvői ruhája egy világhírű sztár számára. A cipőket Christian Louboutin készítette egyedi megrendelésre, a menyasszony pedig Cartier ékszereket viselt” – közölte a szóvivő egy nyilatkozatban. „Taylor és Travis esküvőjén nem voltak koszorúslányok és vőfélyek. Taylor bátyja, Austin Swift volt a menyasszony tanúja, Travisé pedig Jason Kelce volt. A szertartást barátjuk, Adam Sandler vezette le" – derült még ki a közleményből.
Hivatalos képek egyelőre nem kerültek ki az esküvőről, a rajongók ezért az AI segítségét kérték, hogy képet kaphassanak arról, milyen is lehetett a pár nagy napja:
Travis Kelce és Taylor Swift kapcsolata rendkívül romantikusan indult. 2023-ban Travis megpróbált átadni Taylor Swiftnek egy barátságkarkötőt a koncertjén, amire fel volt írva a sportoló telefonszáma. Ez ugyan nem sikerült, végül Taylor Swift édesanyjának közreműködésével összehozték a találkozót. A pár 2025. augusztus 26-án jelentette be eljegyzését.
Kattints a képre a galériáért és nézd meg, hogyan érkeztek a vendégek az esküvőre:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: