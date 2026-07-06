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Ezek a legdúsabb sövénynövények – Kerítésként is tökéletesek a kertedben

Shutterstock - wavebreakmedia
kertünk kerítés sövény
Jónás Ágnes
2026.07.06.
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Élő, lélegző zöld fal, amely a mesterséges kerítések ridegségével szemben harmóniát és természetes eleganciát visz a mindennapokba. A kerti sövénynövény megnyugtató, privát menedéket biztosít a külvilág elől, miközben megszűri a port, tompítja az utca zaját, és élettel teli oázissá változtatja az udvart.

A buja növényzet, nyugtató, friss zöld árnyalatok és a természetes takarás együtt teremtenek olyan nyugalmat, ahová jó hazaérni. Ha a kerítésed környékét szeretnéd barátságosabbá tenni, vagy ha kerítés helyett szeretnél valami praktikusat, akkor egy jól megválasztott sövénynövény vagy cserje látványosan feldobhatja az összképet. Mindezt úgy, hogy közben a privát szférádat is védi.

Sövénynövény modellel
Sövénynövény: természetes falként veszi körül az udvart, amiben mindig jólesik gyönyörködni.
Forrás: Shutterstock
  • A sűrű zöld fal, avagy az ún. sövénynövény megnyugtató belátásvédelmet nyújt, miközben hatékonyan csillapítja az utcai zajt és a szelet.
  • Javítja a kert mikroklímáját, egyúttal táplálékot biztosít az énekesmadaraknak
  • Mutatjuk, melyek a legnépszerűbb és legszebb sövénynövények!

A korábban népszerű örökzöldek, különösen a tuják, ma már sok kertben nehezebben tarthatók meg a szárazabb nyarak miatt. Emiatt egyre többen állnak át az ellenállóbb, gyorsan növő alternatívákra, amelyek hosszú távon is szépen díszítik és takarják a kertet, anélkül hogy túl sok gondozást igényelnének. Lehet, hogy neked is érdemes lenne? Akkor rajta! Már most el kell kezdened a munkát, ha virágözönt szeretnél. 

Kerti mályvacserje, az egyik legromantikusabb sövénynövény 

Kifejezetten imádja a tűző napot és a meleget, és kiválóan fejlődik az agyagos, a homokos vagy a tápanyagban szegényebb földben is. Már, ha elegendő napfényt kap. Fontos azonban mérlegelni, hogy a mályvacserje lombhullató növény, ami azt jelenti, hogy késő ősztől tavaszig elhullatja a leveleit, így ebben az időszakban nem biztosít túl nagy belátásvédelmet. Emiatt inkább olyan helyekre ideális ültetni, ahol a téli intimitás kevésbé fontos, például a házak közelébe.

Mályvacserje sövénynövény
Mályvacserje: hatalmas virágaival egzotikus látványt nyújt.
Forrás: Shutterstock

Téli jázmin, a kiváló térelválasztó

A legjobb benne, hogy akkor virágzik, amikor minden más növény alszik: decembertől áprilisig borítják el ágait a ragyogó, élénksárga virágok. Űltalában 1-2 méter magasra nő, és bozontos bokrot képez. Ha kerítés mellé vagy pergolára ülteted, és ágait felkötözöd, akár a 3 méteres magasságot is elérheti. 

Téli jázmin sövénynövény
Amikor a természet pihenni tér, a téli jázmin aranysárga virágai vidám színt hoznak a szürke és hideg téli napokba.
Forrás: Shutterstock

A hálás, de mérgező közönséges tűztövis

Olyan, mint egy testőr: áthatolhatatlan. Hálás sövénynövény, mert az év minden szakában más-más arcát mutatja, miközben minimális törődést igényel. Leveleit a hideg hónapokban is megtartja, vagyis szerencsére folyamatos takarást biztosít. Tavaszi virágzása után őszre fejlődnek ki rajta a látványos narancssárga vagy élénkpiros bogyók. Kiválóan bírja a rendszeres nyírást, de vigyázat: ne fogyaszd el a bogyóit, mert mérgezőek!

Tűztövis sövénynövény
Élénk bogyók, örökzöld levelek és tökéletes védelem: közönséges tűztövis mint sövénynövény
Forrás: Shutterstock

Közönséges jezsámen − A szomszédok is imádi fogják ezt a sövénynövényt

Rendkívül elegáns, dús sövényövény. Mivel krémfehér virágai intenzív, narancsvirágra emlékeztető illatot árasztanak, az egész udvarod olyan lesz, mintha egy omplett parfüméria mellett élnél. Kimondottan szívós, strapabíró cserje, amely bármilyen kerti talajban jól érzi magát. A városi, szennyezettebb levegő sem képes kárt tenni benne.

Jezsámen sövénynövény
A jezsámen mámorítóan illatos, hófehér virágai romantikus hangulatot varázsolnak a kertbe.
Forrás: Shutterstock

A babérmeggy remekül bírja a fazonírozást

Az egyik legnépszerűbb és leghálásabb növény: örökzöld lombozatával egész évben megbízható belátásvédelmet nyújt. Gyorsan növekszik, vagyis a jó hír az, hogy rövid idő alatt sűrű sövényfal alakítható ki belőle. Kiválóan tűri a metszést, formára is vághatod télen is, nyáron is. 

Babérmeggy sövénynövény
A babérmeggy tökéletes és elegáns választás, ha megbízhatósövényt keresel kerted intimitásának megőrzéséhez.
Forrás: Shutterstock

A sövénynövényt – vagyis az otthoni élő növényfalat – érdemes legalább 80 centiméterre helyezned a telekhatártól. Az épületek közelségétől függően is más-más távot kell tartani, kisebb fák esetében általában 3 méterrel, nagyobbaknál akár 5 méterrel kalkulálj. Így megmaradhat a jószomszédi viszony és a növény is békében fejlődhet.

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