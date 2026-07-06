Ezek a legdúsabb sövénynövények – Kerítésként is tökéletesek a kertedben

A buja növényzet, nyugtató, friss zöld árnyalatok és a természetes takarás együtt teremtenek olyan nyugalmat, ahová jó hazaérni. Ha a kerítésed környékét szeretnéd barátságosabbá tenni, vagy ha kerítés helyett szeretnél valami praktikusat, akkor egy jól megválasztott sövénynövény vagy cserje látványosan feldobhatja az összképet. Mindezt úgy, hogy közben a privát szférádat is védi.

Sövénynövény: természetes falként veszi körül az udvart, amiben mindig jólesik gyönyörködni.

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A sűrű zöld fal, avagy az ún. sövénynövény megnyugtató belátásvédelmet nyújt, miközben hatékonyan csillapítja az utcai zajt és a szelet.

Javítja a kert mikroklímáját, egyúttal táplálékot biztosít az énekesmadaraknak

Mutatjuk, melyek a legnépszerűbb és legszebb sövénynövények!

A korábban népszerű örökzöldek, különösen a tuják, ma már sok kertben nehezebben tarthatók meg a szárazabb nyarak miatt. Emiatt egyre többen állnak át az ellenállóbb, gyorsan növő alternatívákra, amelyek hosszú távon is szépen díszítik és takarják a kertet, anélkül hogy túl sok gondozást igényelnének. Lehet, hogy neked is érdemes lenne? Akkor rajta! Már most el kell kezdened a munkát, ha virágözönt szeretnél.

Kerti mályvacserje, az egyik legromantikusabb sövénynövény

Kifejezetten imádja a tűző napot és a meleget, és kiválóan fejlődik az agyagos, a homokos vagy a tápanyagban szegényebb földben is. Már, ha elegendő napfényt kap. Fontos azonban mérlegelni, hogy a mályvacserje lombhullató növény, ami azt jelenti, hogy késő ősztől tavaszig elhullatja a leveleit, így ebben az időszakban nem biztosít túl nagy belátásvédelmet. Emiatt inkább olyan helyekre ideális ültetni, ahol a téli intimitás kevésbé fontos, például a házak közelébe.

Mályvacserje: hatalmas virágaival egzotikus látványt nyújt.

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Téli jázmin, a kiváló térelválasztó

A legjobb benne, hogy akkor virágzik, amikor minden más növény alszik: decembertől áprilisig borítják el ágait a ragyogó, élénksárga virágok. Űltalában 1-2 méter magasra nő, és bozontos bokrot képez. Ha kerítés mellé vagy pergolára ülteted, és ágait felkötözöd, akár a 3 méteres magasságot is elérheti.

Amikor a természet pihenni tér, a téli jázmin aranysárga virágai vidám színt hoznak a szürke és hideg téli napokba.

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A hálás, de mérgező közönséges tűztövis

Olyan, mint egy testőr: áthatolhatatlan. Hálás sövénynövény, mert az év minden szakában más-más arcát mutatja, miközben minimális törődést igényel. Leveleit a hideg hónapokban is megtartja, vagyis szerencsére folyamatos takarást biztosít. Tavaszi virágzása után őszre fejlődnek ki rajta a látványos narancssárga vagy élénkpiros bogyók. Kiválóan bírja a rendszeres nyírást, de vigyázat: ne fogyaszd el a bogyóit, mert mérgezőek!