Palvin Barbara átlátszó miniruhában mutatta meg terhespocakját – Fotó

Palvin Barbara terhességének híre felrobbantotta az internetet, a bejelentés óta pedig egyre sűrűbben tesz közzé magáról képet az Instagram-oldalán a kismama. Legutóbb a július 4-ei ünnepségről posztolt.

Palvin Barbara áttetsző ruhában muatta meg gömbölyű hasát.

Forrás: Northfoto

Palvin Barbara terhes: átlátszó miniben mutatta meg gömbölyödő pocakját

Palvin Barbara májusban jelentette be, hogy várandós, de már egy ideje pletykáltak arról, hogy terhes lehet a modell. A híresztelések pedig igaznak bizonyultak, a bejelentés óta a modell rendszeresen oszt meg képeket magáról, és előszeretettel visel olyan ruhát, ami kiemeli kerekedő pocakját. Az elmúlt hetekben láthattuk őt áttetsző felsőben egy szezonnyitó partin, de kigombolt ingben is készítettek lesifotót a kismamáról.

Legutóbb pedig a július 4-ei ünneplésről osztott meg képeket Palvin Barbi az Instagram-oldalán, amelyben áttetsző miniruhában villantott babapocakot.

Palvin Barbi születendő gyereke nemét egyelőre nem árulta el, bár sokan úgy gondolták, hogy nem véletlenül választott kék ruhát a terhességének bejelentéséhez. Nem sokkal később azonban egy rózsaszín öltözetben is megjelent, cáfolva ezzel a teóriát.

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