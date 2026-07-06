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Balhé az édenben: Taylor Swift és Travis Kelce több esküvőszervező alkalmazottját kirúgta

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Úgy tudni, több, az eseményen dolgozó alkalmazottat is elbocsátottak, miután megszegték a titoktartási megállapodásokat. Taylor Swift és Travis Kelce július 3-án házasodtak össze, de az örömbe egy kis üröm is vegyült.

Taylor Swift és Travis Kelce július 3-án mondta ki a boldogító igent a New York-i Madison Square Gardenben. Az eseményt rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg, ennek ellenére több részlet is kiszivárgott a ceremóniáról.  

Taylor Swift és Travis Kelce július 3-án házasodtak össze.
Taylor Swift és Travis Kelce július 3-án házasodtak össze. 
Forrás: Northfoto

Senki se mobilozhatott Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén 

A Bloomberg riportere, Myles Miller arról számolt be, hogy a rendőröktől, a személyzet tagjaitól és a vendégektől egyaránt elkobozták a mobiltelefonokat, és senkit sem engedtek be az esemény kezdete előtt a helyszínre. A Madison Square Gardent napokig készítették elő, konkrétan mesekerté alakították.  A hírek szerint a titoktartási szerződések megszegése miatt több alkalmazottat később elbocsátottak. A szigorú biztonsági intézkedések ellenére ugyanis a TMZ nyilvánosságra hozta a meghívott hírességek névsorának egy részét. 

Rengeteg híresség vett részt a nagy napon 

Taylor Swift és Travis Kelce nagyszabású esküvőjén körülbelül ezer meghívott ünnepelte az ifjú párt. Úgy tudni, az énekesnő folyamatosan húzott le embereket a listáról, ugyanis azt szerette volna, ha azok vesznek részt a nagy napjukon, akiket „örökké az élete részének” szeretne tudni. Valószínűleg ez az előző esti meghitt vacsorára vonatkozott, Swift és Kelce ott látta vendégül legközelebbi családtagjait és barátait, így a nagy napot egy szűk körű összejövetel előzte meg.  Július 3-án azonban a vendégek között volt Jennifer Lopez, Tom Cruise, Gwen Stefani, Stevie Nicks és Paul McCartney is, de lefotózták Bradley Coopert, Lena Dunhamet,  Hugh Grantet, Zoë Kravitz-ot, Erin Andrews sportriportert és Jack Antonoff zenei producert. Úgy tudni, ott volt Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ed Sheeran, Jimmy Fallon és Tommy Hilfiger is. A szertartást Adam Sandler vezette, a hagyományos koszorúslányok és vőfélyek szerepét pedig ezúttal a családtagok vették át. Taylor Swift tanúja öccse, Austin Swift volt,Travisé bátyja, Jason Kelce volt. A koszorúslányok Travis Kelce unokahúgai – testvére, Jason Kelce és Kylie Kelce gyermekei – voltak. 

Bár a házaspárról a szertartás során készült fényképek és videók egyelőre kerültek nyilvánosságra, a házasságkötés tényét egy, az aréna előtt elhelyezett nagyméretű felirat is megerősítette, amelyen ez állt: „JUST&T MARRIED!”

Az esküvő helyszíne már korábban foglalkoztatta a rajongókat

Korábban arról lehetett olvasni, hogy az esküvő a Rhode Islanden lesz, Taylor Swift 17 millió dolláros birtokán. Később döntöttek úgy, hogy New Yorkban házasodnak össze, de azt, hogy a Madison Square Gardenben, csak a nagy készülődésből lehetett sejteni. 

Taylor Swift esküvőjének helyszíne jó ideje foglalkoztatta a rajongókat.
Taylor Swift esküvőjének helyszíne jó ideje foglalkoztatta a rajongókat. 
Forrás: Northfoto

Azt beszélik, hivatalosan korábban összeházasodhattak

A július 3-i ceremóniát megelőzően pletyka látott napvilágot arról, hogy Taylor Swift és Travis Kelce már hivatalosan is összeházasodott egy kisebb, zártkörű szertartáson. A beszámolók szerint erre Tennessee államban kerülhetett sor, de mindeddig senki meg nem erősítette ezt. Egyes értesülések még azt is tudni vélték, hogy Taylor legjobb barátnője, Selena Gomez volt a koszorúslány.

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