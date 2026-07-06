Búcsúzz el az integetőhájtól: ezzel a módszerrel 50 felett is feszes lesz a karod

Feszes karokra vágysz, de nincs időd a konditermi edzésre? Van egy jó hírünk, a karjaidat ugyanis otthoni edzéssel is szuperül erősítheted. Egy fitneszszakértő most megosztotta azokat a módszereket, amikkel 50 év felett is garantáltan elérhető az igazán feszes hatás.

Az igazán feszes karokat otthoni edzésterv követésével is el lehet érni, ha intenzív, súlyzós megoldásokkal kombináljuk.

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Akár heti 3 intenzív, otthoni edzéssel is elérhetőek a tónusos, feszes karok.

A sikeres eredmény eléréséhez nagyban hozzájárul a megfelelő étrend kialakítása is.

Mutatjuk azokat a gyakorlatokat, amikkel a személyi edző szerint otthoni edzés mellett is garantált az igazán feszes végeredmény.

A feszes karokat megfelelő étrenddel érheted el

Johannes Walter személyi edző szerint az igazán feszes karok eléréséhez csupán 2 dolgot kell tenned; csökkentened a testzsírszázalékod és célzott, erősítő edzéseket végezned. Míg az erősítés hatékonyan felel az izmok építéséért, addig a testzsírszázalék csökkentése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a feszes tónusok látványosak legyenek.

Bár a felesleges testzsír eltüntetéséhez a kardióedzések, mint a futás és az úszás kiváló alapot adhatnak, a végső sikert mégis a konyhában érheted el.

A tudatos étkezésen ugyanis jóval több dolog múlik, mint magán az edzésen, és bár betartása komoly önkontrollt igényel, végső soron elkerülhetetlen a cél eléréséhez. A jól összeállított menü ráadásul nem csupán a fogyásért felel, nagy mértékben támogatja az izomépítést és az izmok megfelelő és gyors regenerációját is. A befektetett munka azonban szerencsére egészen korán megtérülhet, a személyi edző szerint ugyanis az étrend és az edésterv követésével az első változások már 8-12 hét után is látványosak lehetnek. Persze azt sem lehet elfelejteni, hogy az igazán sikeres végeredményt nagyban befolyásolja a genetika és az aktuális élethelyzet is, így néhány esetben a folyamat kicsit hosszabb kitartást igényelhet.

Ezekkel a gyakorlatokkal garantált a siker:

Az otthoni edzés sokszor jóval hatékonyabb lehet, mint a konditermi, gépes változata, ugyanis a saját tempónkat betartva, mindenféle külső, zavaró tényezőtől mentesen végezhetjük el a megadott gyakorlatokat. A fitneszedző szerint ahhoz, hogy igazán feszes karokat építhessünk, legfőképp a vállra, a hátra és a karokra fókuszáló edzéstervet kell követnünk.

A gyakorlatokat érdemes legalább 20 alkalommal megismételnünk, így biztosan elérjük vele a kívánt hatást.

Ha az edzéshez használt eszközök egy idő után túl könnyűnek bizonyulnak, a súly növelésével célszerű folytatni a jövőben a gondosan felépített terveket.