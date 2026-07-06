Búcsúzz el az integetőhájtól: ezzel a módszerrel 50 felett is feszes lesz a karod

Feszes karokra vágysz, de nincs időd a konditermi edzésre? Van egy jó hírünk, a karjaidat ugyanis otthoni edzéssel is szuperül erősítheted. Egy fitneszszakértő most megosztotta azokat a módszereket, amikkel 50 év felett is garantáltan elérhető az igazán feszes hatás.
- Akár heti 3 intenzív, otthoni edzéssel is elérhetőek a tónusos, feszes karok.
- A sikeres eredmény eléréséhez nagyban hozzájárul a megfelelő étrend kialakítása is.
- Mutatjuk azokat a gyakorlatokat, amikkel a személyi edző szerint otthoni edzés mellett is garantált az igazán feszes végeredmény.
A feszes karokat megfelelő étrenddel érheted el
Johannes Walter személyi edző szerint az igazán feszes karok eléréséhez csupán 2 dolgot kell tenned; csökkentened a testzsírszázalékod és célzott, erősítő edzéseket végezned. Míg az erősítés hatékonyan felel az izmok építéséért, addig a testzsírszázalék csökkentése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a feszes tónusok látványosak legyenek.
Bár a felesleges testzsír eltüntetéséhez a kardióedzések, mint a futás és az úszás kiváló alapot adhatnak, a végső sikert mégis a konyhában érheted el.
A tudatos étkezésen ugyanis jóval több dolog múlik, mint magán az edzésen, és bár betartása komoly önkontrollt igényel, végső soron elkerülhetetlen a cél eléréséhez. A jól összeállított menü ráadásul nem csupán a fogyásért felel, nagy mértékben támogatja az izomépítést és az izmok megfelelő és gyors regenerációját is. A befektetett munka azonban szerencsére egészen korán megtérülhet, a személyi edző szerint ugyanis az étrend és az edésterv követésével az első változások már 8-12 hét után is látványosak lehetnek. Persze azt sem lehet elfelejteni, hogy az igazán sikeres végeredményt nagyban befolyásolja a genetika és az aktuális élethelyzet is, így néhány esetben a folyamat kicsit hosszabb kitartást igényelhet.
Ezekkel a gyakorlatokkal garantált a siker:
Az otthoni edzés sokszor jóval hatékonyabb lehet, mint a konditermi, gépes változata, ugyanis a saját tempónkat betartva, mindenféle külső, zavaró tényezőtől mentesen végezhetjük el a megadott gyakorlatokat. A fitneszedző szerint ahhoz, hogy igazán feszes karokat építhessünk, legfőképp a vállra, a hátra és a karokra fókuszáló edzéstervet kell követnünk.
A gyakorlatokat érdemes legalább 20 alkalommal megismételnünk, így biztosan elérjük vele a kívánt hatást.
Ha az edzéshez használt eszközök egy idő után túl könnyűnek bizonyulnak, a súly növelésével célszerű folytatni a jövőben a gondosan felépített terveket.
Mutatjuk, milyen edzéstervet javasol a szakértő:
- Vállból nyomás
A vállból nyomás során nincs más dolgod, mint a súlyokat a válladtól indítva egyenesen kinyomni a fejed fölé, majd a mozdulat végén lassan visszaengedni őket a füleid mellé. Ezt az egyszerű gyakorlatot bátran végezheted otthoni kézisúlyzóval, de két másfél literes vizespalackkal is pontosan ugyanolyan sikeres eredményt érhetsz el.
- Oldalemelés
Az oldalemelés alakítja ki a váll leghansúlyosabb vonalait. A gyakorlat elvégzéséhez állj egyenesen, és a súlyokat magad mellett tartva emeld fel a karjaidat oldalsó irányban addig, amíg a talajjal párhuzamosak nem lesznek, majd lassan engedd vissza őket a csípődhöz.
- Döntött törzsű emelés
Ez a mozdulat az, amivel a legsikeresebben formálhatod meg a váll és a hát közötti átmenetet. Az emelés elvégzéséhez dőlj előre egyenes háttal és enyhén hajlított térddel, a súlyokat pedig a talaj felől indítva emeld fel oldalra addig, amíg a karjaid a padlóval párhuzamosak nem lesznek, majd lassan engedd vissza őket a kiinduló helyzetbe.
- Face pull
Ez a gyakorlat remekül javítja a testtartást, és fantasztikusan formálja a vállak hátsó részét. A face pull elvégzéséhez rögzíts egy gumiszalagot szemmagasságban egy stabil ponthoz, fogd meg a két végét, majd húzd egyenesen az arcod felé úgy, hogy a könyökeid közben magasan, oldalra mutassanak, végül pedig csak engedd vissza lassan a karjaidat.
- Bicepszhajlítás
Ez a gyakorlat gyönyörű formát adhat a felkarodnak. A bicepszhajlításhoz állj egyenesen, és fogd meg a súlyokat úgy, hogy tenyereid előre néznek, majd a könyöködet szorosan a tested mellett tartva emeld a kezeidet a vállad irányába, végül pedig lassan engedd vissza őket.
- Tricepsznyomás
Ez a gyakorlat az integetőháj legnagyobb ellensége, ugyanis a kar hátsó részére fókuszálva feszesíti az izmokat. A tricepsznyomás elvégzéséhez emeld a súlyokat a fejed fölé, úgy, hogy közben a könyökedet szorosan a füled mellett tartod. Ezt követően csak engedd vissza a súlyokat a tarkód mögé, és onnan nyomd vissza egyenesen a magasba.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: