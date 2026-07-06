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Búcsúzz el az integetőhájtól: ezzel a módszerrel 50 felett is feszes lesz a karod

Shutterstock - New Africa
edzésterv testzsírtömeg egészséges életmód
Klusovszki Kíra
2026.07.06.
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Itt a nyár, és ahhoz, hogy igazán jó formába lendüljünk, ideje megszabadulni az életünket megkeserítő integetőhájtól. Az igazán feszes karokhoz most egy olyan tuti otthoni edzéstervet mutatunk, amivel akár 50 éves kor után is elérhető a kívánt eredmény.

Feszes karokra vágysz, de nincs időd a konditermi edzésre? Van egy jó hírünk, a karjaidat ugyanis otthoni edzéssel is szuperül erősítheted. Egy fitneszszakértő most megosztotta azokat a módszereket, amikkel 50 év felett is garantáltan elérhető az igazán feszes hatás. 

Az igazán feszes kar akár egy intenzív otthoni, súlyzós edzés segítségével is elérhető.
Az igazán feszes karokat otthoni edzésterv követésével is el lehet érni, ha intenzív, súlyzós megoldásokkal kombináljuk.
Forrás: Shutterstock
  • Akár heti 3 intenzív, otthoni edzéssel is elérhetőek a tónusos, feszes karok. 
  • A sikeres eredmény eléréséhez nagyban hozzájárul a megfelelő étrend kialakítása is. 
  • Mutatjuk azokat a gyakorlatokat, amikkel a személyi edző szerint otthoni edzés mellett is garantált az igazán feszes végeredmény. 

A feszes karokat megfelelő étrenddel érheted el

Johannes Walter személyi edző szerint az igazán feszes karok eléréséhez csupán 2 dolgot kell tenned; csökkentened a testzsírszázalékod és célzott, erősítő edzéseket végezned. Míg az erősítés hatékonyan felel az izmok építéséért, addig a testzsírszázalék csökkentése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a feszes tónusok látványosak legyenek.

Bár a felesleges testzsír eltüntetéséhez a kardióedzések, mint a futás és az úszás kiváló alapot adhatnak, a végső sikert mégis a konyhában érheted el.

A tudatos étkezésen ugyanis jóval több dolog múlik, mint magán az edzésen, és bár betartása komoly önkontrollt igényel, végső soron elkerülhetetlen a cél eléréséhez. A jól összeállított menü ráadásul nem csupán a fogyásért felel, nagy mértékben támogatja az izomépítést és az izmok megfelelő és gyors regenerációját is. A befektetett munka azonban szerencsére egészen korán megtérülhet, a személyi edző szerint ugyanis az étrend és az edésterv követésével az első változások már 8-12 hét után is látványosak lehetnek. Persze azt sem lehet elfelejteni, hogy az igazán sikeres végeredményt nagyban befolyásolja a genetika és az aktuális élethelyzet is, így néhány esetben a folyamat kicsit hosszabb kitartást igényelhet. 

Ezekkel a gyakorlatokkal garantált a siker: 

Az otthoni edzés sokszor jóval hatékonyabb lehet, mint a konditermi, gépes változata, ugyanis a saját tempónkat betartva, mindenféle külső, zavaró tényezőtől mentesen végezhetjük el a megadott gyakorlatokat. A fitneszedző szerint ahhoz, hogy igazán feszes karokat építhessünk, legfőképp a vállra, a hátra és a karokra fókuszáló edzéstervet kell követnünk.

A gyakorlatokat érdemes legalább 20 alkalommal megismételnünk, így biztosan elérjük vele a kívánt hatást.

Ha az edzéshez használt eszközök egy idő után túl könnyűnek bizonyulnak, a súly növelésével célszerű folytatni a jövőben a gondosan felépített terveket. 

Mutatjuk, milyen edzéstervet javasol a szakértő: 

  • Vállból nyomás

A vállból nyomás során nincs más dolgod, mint a súlyokat a válladtól indítva egyenesen kinyomni a fejed fölé, majd a mozdulat végén lassan visszaengedni őket a füleid mellé. Ezt az egyszerű gyakorlatot bátran végezheted otthoni kézisúlyzóval, de két másfél literes vizespalackkal is pontosan ugyanolyan sikeres eredményt érhetsz el.

  • Oldalemelés

Az oldalemelés alakítja ki a váll leghansúlyosabb vonalait. A gyakorlat elvégzéséhez állj egyenesen, és a súlyokat magad mellett tartva emeld fel a karjaidat oldalsó irányban addig, amíg a talajjal párhuzamosak nem lesznek, majd lassan engedd vissza őket a csípődhöz. 

  • Döntött törzsű emelés 

Ez a mozdulat az, amivel a legsikeresebben formálhatod meg a váll és a hát közötti átmenetet. Az emelés elvégzéséhez dőlj előre egyenes háttal és enyhén hajlított térddel, a súlyokat pedig a talaj felől indítva emeld fel oldalra addig, amíg a karjaid a padlóval párhuzamosak nem lesznek, majd lassan engedd vissza őket a kiinduló helyzetbe. 

  • Face pull

Ez a gyakorlat remekül javítja a testtartást, és fantasztikusan formálja a vállak hátsó részét. A face pull elvégzéséhez rögzíts egy gumiszalagot szemmagasságban egy stabil ponthoz, fogd meg a két végét, majd húzd egyenesen az arcod felé úgy, hogy a könyökeid közben magasan, oldalra mutassanak, végül pedig csak engedd vissza lassan a karjaidat. 

  • Bicepszhajlítás 

Ez a gyakorlat gyönyörű formát adhat a felkarodnak. A bicepszhajlításhoz állj egyenesen, és fogd meg a súlyokat úgy, hogy tenyereid előre néznek, majd a könyöködet szorosan a tested mellett tartva emeld a kezeidet a vállad irányába, végül pedig lassan engedd vissza őket. 

  • Tricepsznyomás

Ez a gyakorlat az integetőháj legnagyobb ellensége, ugyanis a kar hátsó részére fókuszálva feszesíti az izmokat. A tricepsznyomás elvégzéséhez emeld a súlyokat a fejed fölé, úgy, hogy közben a könyökedet szorosan a füled mellett tartod. Ezt követően csak engedd vissza a súlyokat a tarkód mögé, és onnan nyomd vissza egyenesen a magasba. 

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