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Nicola Peltz a 14 éves Harper Beckhamet sem kíméli: friss posztjában kegyetlenül odaszúrt fiatal sógornőjének

családi viszály David Beckham Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Horváth Angéla
2026.07.01.
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Nicola Peltz friss bejegyzésének köszönhetően ismét azt találgatják a rajongók, helyrehozható-e valaha Brooklyn Beckham és szülei kapcsolata - mennyire lehet már mély az a bizonyos szakadék?

Nicola Peltz legutóbbi Instagram-posztjában a bátyja újdonsült feleségét az "álomsógornőjének" nevezte, sokak szerint pedig ezzel férje 14 éves húgának, Harper Beckhamnek alaposan odaszúrt.

Brooklyn Beckham, Harper Beckham, and Nicola Peltz Beckham at Victoria Beckham RTW Fall 2024 as part of Paris Ready to Wear Fashion Week held at Hôtel Salomon de Rothschild on March 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Lodovico Colli di Felizzano/WWD via Getty Images)
Brooklyn Beckham, Harper Beckham, és Nicola Peltz Beckham Victoria Beckham 2024-es divatbemutatóján
Forrás: Getty Images

Nicola Peltz belemart Harper Beckhambe

Nicola Peltz a bátyja, Will Peltz esküvőjéről osztott meg fotókat, a poszt szövegében pedig a menyasszonyt, Kenya Kinski-Jonest istenítette. Kenya a néhai zenei producer, Quincy Jones és Nastassja Kinski német színésznő lánya.

Nicola a bejegyzésében azt írta, a pár esküvője az egyik legszebb dolog volt, amelynek valaha részese lehetett.

„Willy, köszönöm, hogy végre hivatalosan is megajándékoztál az álomsógornővel” – írta. „Látni az elmúlt 15 évben, hogy mennyire mélyen szeretitek egymást, az egyik legszebb ajándék volt nekem. A szerelmetek mindig is valami egészen különleges volt számomra, amivel együtt nőhettem fel. Felejthetetlen volt együtt megünnepelni ezt a pillanatot. Mindkettőtöket jobban szeretlek, mint ahogy szavakkal le lehet írni, és őszintén, nem is lehetnék boldogabb. Szerencsésnek érzem magam, hogy a legcsodálatosabb embereket, Jonesékat is a családomnak nevezhetem.”

 

A bejegyzésen azért akadtak ki a rajongók, mert Nicola Peltz 2024-ben még egészen más hangon beszélt. Akkor Harper Beckhamről a People magazinnak azt mondta, ha megalkothatná a tökéletes kishúgot, Harper lenne az.

„Ha megteremthetném a tökéletes álomhúgot, ő lenne az. Nagyon szerencsés vagyok, hogy a kisterstvéremként tekinthetek rá” – fogalmazott akkor.

Nicola friss posztja alatt több kommentelő is megjegyezte, ez az üzenet biztosan Harpernek szól. Egy hozzászóló így fogalmazott: „Egy újabb álomsógornő. Milyen édes... remélhetőleg tovább tart majd, mint az előző.” Egy másik kommentelő így írt: „Hmm, újabb kedvenc testvér, amíg fel nem bukkan egy másik.”

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-ben házasodtak össze, a családi viszályt pedig pont az esküvőjük robbantotta ki. Brooklyn David és Victoria Beckham legidősebb gyermeke; testvérei a 23 éves Romeo, a 21 éves Cruz és a 14 éves Harper.

Idővonalon a Beckham család viszálya:

  • 2022. április:

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz április 9-én összeházasodtak. A fényűző ceremóniát Nicola családjának floridai birtokán tartották, két évvel az eljegyzésük után. A vendéglistán 500 ember szerepelt.

  • 2022. augusztus:

Néhány hónappal az esküvő után megjelentek az első hírek Nicola és Victoria Beckham állítólagos konfliktusáról. A Page Six forrásai szerint az esküvő előtt vesztek össze, azt állították, hogy a két nő nem jön ki egymással, nem is beszélnek. A feszültség egyik oka az lehetett, hogy Nicola nem Victoria divatházának menyasszonyi ruháját, hanem Valentinót viselt az esküvőn. Később igyekeztek cáfolni ezeket a pletykákat.

  • 2023. március:

A Beckham családban látszólag helyreállt a béke, együtt mutatkoztak Victoria Beckham párizsi divatbemutatóján, közös fotók is készültek róluk.

  • 2025. április:

Újra a pletykalapok címlapjára került a Beckham család. Brooklyn és Nicola kihagyta David Beckham 50. születésnapi partiját a miami Cipriani Downtownban. Néhány nappal később a TMZ azt írta, Brooklyn és Romeo nem beszélnek egymással Romeo barátnője, Kim Turnbull miatt, akit a lap szerint évekkel korábban együtt lehetett Brooklynnal. Cruz később tisztázta a helyzetet, elmondta, hogy Brooklyn és Kim sosem jártak.

  • 2025. július:

Már a közösségi oldalaikon sem titkolták a viszályt: Brooklyn és Nicola kikövették Romeót és Cruzt, és a testvérek is kikövették őket.

  • 2025. augusztus:

David és Victoria Beckham nem volt ott Brooklyn és Nicola fogadalommegújításán, nem hívták meg őket. Brooklyn a szüleit is kikövette Instagramon.

  • 2025. december:

Cruz Beckham reagált a vádakra, hogy ők is kikövették volna Brooklynt. „NEM IGAZ. Anyám és apám soha nem követné ki a fiát... Tisztázzuk a tényeket: egyszer csak azt vették észre, hogy ők vannak letiltva... ahogy én is” – írta.

  • 2026. január: 

Brooklyn Beckham jogászok által írt levelet küldött a szüleinek, amelyben azt kérte, hogy csak az ügyvédjén keresztül keressék. A beszámolók szerint a fiú amiatt akadt ki, hogy édesanyja, Victoria lájkolta az egyik Instagram-posztját.

Brooklyn Beckham hosszú közleményben részletezte a családi viszály kirobbanásának okait. Azt írta, hogy a szülei megpróbálták tönkretenni a kapcsolatát Nicolával, folyamatosan irányítani akarták az életét, a Beckham-brand pedig mindig mindennél előrébb való volt számukra.

  • 2026. március: 

David Beckham születésnapi posztban köszöntötte Brooklynt. Azt írta: „27 lettél ma. Boldog születésnapot, haver. Szeretünk.” Brooklyn nem reagált a posztra.

  • 2026. június: 

Harper Beckhamet Brooklynék ajtaja előtt fotózák le, személyesen vitt el neki egy levelet. A Peltz-Beckham házaspár képviselője ezzel kapcsolatban azt közölte: „Az, hogy a fotósok már ott voltak, amikor Harper a levelet kézbesítette, mindent elmond – ezt is a kameráknak rendezték meg.”
Még ebben a hónapban Brooklyn egy DoorDash-reklámban utalt a családi helyzetükre, pénzzé téve a viszályt. 

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