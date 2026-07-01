Nicola Peltz a 14 éves Harper Beckhamet sem kíméli: friss posztjában kegyetlenül odaszúrt fiatal sógornőjének

Nicola Peltz legutóbbi Instagram-posztjában a bátyja újdonsült feleségét az "álomsógornőjének" nevezte, sokak szerint pedig ezzel férje 14 éves húgának, Harper Beckhamnek alaposan odaszúrt.

Brooklyn Beckham, Harper Beckham, és Nicola Peltz Beckham Victoria Beckham 2024-es divatbemutatóján

Forrás: Getty Images

Nicola Peltz belemart Harper Beckhambe

Nicola Peltz a bátyja, Will Peltz esküvőjéről osztott meg fotókat, a poszt szövegében pedig a menyasszonyt, Kenya Kinski-Jonest istenítette. Kenya a néhai zenei producer, Quincy Jones és Nastassja Kinski német színésznő lánya.

Nicola a bejegyzésében azt írta, a pár esküvője az egyik legszebb dolog volt, amelynek valaha részese lehetett.

„Willy, köszönöm, hogy végre hivatalosan is megajándékoztál az álomsógornővel” – írta. „Látni az elmúlt 15 évben, hogy mennyire mélyen szeretitek egymást, az egyik legszebb ajándék volt nekem. A szerelmetek mindig is valami egészen különleges volt számomra, amivel együtt nőhettem fel. Felejthetetlen volt együtt megünnepelni ezt a pillanatot. Mindkettőtöket jobban szeretlek, mint ahogy szavakkal le lehet írni, és őszintén, nem is lehetnék boldogabb. Szerencsésnek érzem magam, hogy a legcsodálatosabb embereket, Jonesékat is a családomnak nevezhetem.”

A bejegyzésen azért akadtak ki a rajongók, mert Nicola Peltz 2024-ben még egészen más hangon beszélt. Akkor Harper Beckhamről a People magazinnak azt mondta, ha megalkothatná a tökéletes kishúgot, Harper lenne az.

„Ha megteremthetném a tökéletes álomhúgot, ő lenne az. Nagyon szerencsés vagyok, hogy a kisterstvéremként tekinthetek rá” – fogalmazott akkor.

Nicola friss posztja alatt több kommentelő is megjegyezte, ez az üzenet biztosan Harpernek szól. Egy hozzászóló így fogalmazott: „Egy újabb álomsógornő. Milyen édes... remélhetőleg tovább tart majd, mint az előző.” Egy másik kommentelő így írt: „Hmm, újabb kedvenc testvér, amíg fel nem bukkan egy másik.”

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-ben házasodtak össze, a családi viszályt pedig pont az esküvőjük robbantotta ki. Brooklyn David és Victoria Beckham legidősebb gyermeke; testvérei a 23 éves Romeo, a 21 éves Cruz és a 14 éves Harper.

Idővonalon a Beckham család viszálya: 2022. április: Brooklyn Beckham és Nicola Peltz április 9-én összeházasodtak. A fényűző ceremóniát Nicola családjának floridai birtokán tartották, két évvel az eljegyzésük után. A vendéglistán 500 ember szerepelt. 2022. augusztus: Néhány hónappal az esküvő után megjelentek az első hírek Nicola és Victoria Beckham állítólagos konfliktusáról. A Page Six forrásai szerint az esküvő előtt vesztek össze, azt állították, hogy a két nő nem jön ki egymással, nem is beszélnek. A feszültség egyik oka az lehetett, hogy Nicola nem Victoria divatházának menyasszonyi ruháját, hanem Valentinót viselt az esküvőn. Később igyekeztek cáfolni ezeket a pletykákat. 2023. március: A Beckham családban látszólag helyreállt a béke, együtt mutatkoztak Victoria Beckham párizsi divatbemutatóján, közös fotók is készültek róluk. 2025. április: Újra a pletykalapok címlapjára került a Beckham család. Brooklyn és Nicola kihagyta David Beckham 50. születésnapi partiját a miami Cipriani Downtownban. Néhány nappal később a TMZ azt írta, Brooklyn és Romeo nem beszélnek egymással Romeo barátnője, Kim Turnbull miatt, akit a lap szerint évekkel korábban együtt lehetett Brooklynnal. Cruz később tisztázta a helyzetet, elmondta, hogy Brooklyn és Kim sosem jártak. 2025. július: Már a közösségi oldalaikon sem titkolták a viszályt: Brooklyn és Nicola kikövették Romeót és Cruzt, és a testvérek is kikövették őket. 2025. augusztus: David és Victoria Beckham nem volt ott Brooklyn és Nicola fogadalommegújításán, nem hívták meg őket. Brooklyn a szüleit is kikövette Instagramon. 2025. december: Cruz Beckham reagált a vádakra, hogy ők is kikövették volna Brooklynt. „NEM IGAZ. Anyám és apám soha nem követné ki a fiát... Tisztázzuk a tényeket: egyszer csak azt vették észre, hogy ők vannak letiltva... ahogy én is” – írta. 2026. január: Brooklyn Beckham jogászok által írt levelet küldött a szüleinek, amelyben azt kérte, hogy csak az ügyvédjén keresztül keressék. A beszámolók szerint a fiú amiatt akadt ki, hogy édesanyja, Victoria lájkolta az egyik Instagram-posztját. Brooklyn Beckham hosszú közleményben részletezte a családi viszály kirobbanásának okait. Azt írta, hogy a szülei megpróbálták tönkretenni a kapcsolatát Nicolával, folyamatosan irányítani akarták az életét, a Beckham-brand pedig mindig mindennél előrébb való volt számukra. 2026. március: David Beckham születésnapi posztban köszöntötte Brooklynt. Azt írta: „27 lettél ma. Boldog születésnapot, haver. Szeretünk.” Brooklyn nem reagált a posztra. 2026. június: Harper Beckhamet Brooklynék ajtaja előtt fotózák le, személyesen vitt el neki egy levelet. A Peltz-Beckham házaspár képviselője ezzel kapcsolatban azt közölte: „Az, hogy a fotósok már ott voltak, amikor Harper a levelet kézbesítette, mindent elmond – ezt is a kameráknak rendezték meg.”

Még ebben a hónapban Brooklyn egy DoorDash-reklámban utalt a családi helyzetükre, pénzzé téve a viszályt.

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