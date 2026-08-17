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Recept az olasz nagymamától: 5 hozzávalóból 20 perc alatt készít isteni paradicsomszószt

recept paradicsom spagetti
Horváth Angéla
2026.08.17.
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Nem kell órákig főzni a paradicsomszószt ahhoz, hogy igazán ízes legyen. Egy olasz nagymama receptjéhez csak néhány hozzávaló kell, és kevesebb mint 20 perc alatt az asztalra kerülhet az étel.

A TikTokon @mynonnafina néven több mint 550 ezren követik Maddie-t, aki olasz nagymamával főz tradicionális receptjeket. Az egyik legnépszerűbb videójukat, amelyben egy gyors paradicsomos tésztaszósz készül, már több mint 450 ezren lájkolták.

paradicsomos tészta
6 hozzávaló is elég egy isteni paradicsomos tésztához
Forrás: Life.hu/ AI

20 perces paradicsomos tészta 5 hozzávalóból: 

Hozzávalók:

  • 2 gerezd fokhagyma
  • 3 evőkanál olívaolaj
  • 6 paradicsom
  • só és bors
  • friss bazsalikom

Elkészítés:

1. Az aprított fokhagymagerezdeket három evőkanál olívaolajon pirítsd aranyszínűre, majd add hozzá a felszeletelt paradicsomot. Körülbelül öt percig főzd, amíg kissé összeesik és levet ereszt.

2. Sózd, borsozd, és ha csípősebben szereted, chilit is tehetsz hozzá. Főzés közben folyamatosan kevergesd, a paradicsomdarabokat pedig nyomkodd szét, amíg sűrű, egységes szószt nem kapsz.

„Ez egy gyors szósz arra az esetre, amikor nincs időd. Nem passata, az teljesen más, az ízük is egészen különböző” – magyarázza a nagymama a videóban.

3. Ezután kerül bele a bazsalikom és egy kevés víz, hogy megfelelő legyen a szósz állaga. Tedd fel főni a spagettit is, hogy egyszerre legyen kész a tészta és a szósz.

4. Ha elkészült a tészta, tedd közvetlenül a paradicsomszószba, és alaposan forgasd össze. Adj hozzá egy keveset a tészta főzővizéből, ha túl sűrűnek találod a szószt. Tálaláskor sajtot reszelhetsz a tetejére.

@mynonnafina Nonna’s quick pasta sauce for when you don’t have time! 🍝 This is not a passata - just a fresh sauce using very ripe tomatoes 🍅😋 #italianfood #italian #pasta #spaghetti #easyrecipe #fyp ♬ original sound - Maddie and Nonna

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