Recept az olasz nagymamától: 5 hozzávalóból 20 perc alatt készít isteni paradicsomszószt

A TikTokon @mynonnafina néven több mint 550 ezren követik Maddie-t, aki olasz nagymamával főz tradicionális receptjeket. Az egyik legnépszerűbb videójukat, amelyben egy gyors paradicsomos tésztaszósz készül, már több mint 450 ezren lájkolták.

6 hozzávaló is elég egy isteni paradicsomos tésztához

Forrás: Life.hu/ AI

20 perces paradicsomos tészta 5 hozzávalóból:

Hozzávalók:

2 gerezd fokhagyma

3 evőkanál olívaolaj

6 paradicsom

só és bors

friss bazsalikom

Elkészítés:

1. Az aprított fokhagymagerezdeket három evőkanál olívaolajon pirítsd aranyszínűre, majd add hozzá a felszeletelt paradicsomot. Körülbelül öt percig főzd, amíg kissé összeesik és levet ereszt.

2. Sózd, borsozd, és ha csípősebben szereted, chilit is tehetsz hozzá. Főzés közben folyamatosan kevergesd, a paradicsomdarabokat pedig nyomkodd szét, amíg sűrű, egységes szószt nem kapsz.

„Ez egy gyors szósz arra az esetre, amikor nincs időd. Nem passata, az teljesen más, az ízük is egészen különböző” – magyarázza a nagymama a videóban.

3. Ezután kerül bele a bazsalikom és egy kevés víz, hogy megfelelő legyen a szósz állaga. Tedd fel főni a spagettit is, hogy egyszerre legyen kész a tészta és a szósz.

4. Ha elkészült a tészta, tedd közvetlenül a paradicsomszószba, és alaposan forgasd össze. Adj hozzá egy keveset a tészta főzővizéből, ha túl sűrűnek találod a szószt. Tálaláskor sajtot reszelhetsz a tetejére.

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