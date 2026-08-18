IQ-teszt – Olyan az agyad, mint egy szuperszámítógép, ha 30 másodperc alatt megtalálod a kakukktojást

Az optikai illúziók és a hasonló képrejtvények a megfigyelőképességet és a koncentrációt teszik próbára. Ennél a feladványnál különösen könnyű hibázni, mert a HNAD és a HAND ugyanazokból a betűkből áll, csupán az A és az N helye változik.
Ha első pillantásra nem találod a kakukktojást, ne csüggedj, haladj soronként balról jobbra, majd fentről lefelé, és figyeld a két középső betűt. A sok ismétlődő felirat miatt az agy hajlamos automatikusan ugyanazt a mintát látni mindenhol.
Sikerült 30 másodpercen belül megtalálnod a HAND szót?
Az IQ-teszt megoldása:
A feladvány megfejtését ezen a képen mutatjuk meg:
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