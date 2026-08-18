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Kiderült, hogy hívják a birt királyi család legifjabb tagját: Eugénia hercegnő kislánya csodás nevet kapott

újszülött Eugénia hercegnő kisbaba
Horváth Angéla
2026.08.18.
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Két héttel harmadik gyermeke születése után Eugénia hercegnő megmutatta újszülött kislányát, és végre a nevét is elárulta. András exherceg 36 éves lánya és férje, Jack Brooksbank augusztus 3-án lettek harmadszor is szülők. A kislány Portugáliában jött világra.

Eugénia hercegnő több fotót is megosztott Adelaide Elizabeth Annina Brooksbankról az Instagram-oldalán. Az egyik képen a két nagyobb testvér, August és Ernest szeretgeti kishúgát.

Eugénia hercegnő kislánya, Adelaide és a két nagytesója,August és Ernest
Eugénia hercegnő kislánya, Adelaide és a két nagytesója,August és Ernest
Forrás: Instagram

Eugénia hercegnő kislánya különleges neveket kapott

„Ma két hete, hogy világra jött a kislányunk. Azóta egy egészen különleges, meghitt és szeretettel teli időszakot élünk” – írta Károly király unokahúga. A hercegnő azt is elárulta, hogy lányukat három olyan ember után nevezték el, akiket szeretnek és nagyra becsülnek, köztük a baba dédnagymamájáról is megemlékeztek.

Nagy örömmel mutatjuk be nektek Adelaide Elizabeth Annina Brooksbankot. Három olyan emberről kapta a nevét, akiket szeretünk és csodálunk, a múltból és a jelenből – köztük a dédnagymamájáról, akit mélyen a szívünkben őrzünk.

Eugénia hercegnő szerint a kislány nevei a brit és a portugál történelemhez egyaránt kapcsolódnak, ahhoz a két országhoz, amelyet szeretnek és az otthonuknak tekintenek. A büszke édesanya hozzátette, August és Ernest már most csodálatos nagy testvérek.

Adelaide augusztus 3-án, hétfőn 18 óra 20 perckor született egy lisszaboni magánkórházban. Nem véletlen, hogy éppen ott: Eugénia és férje 2022 óta az év jelentős részét a Lisszabontól délre fekvő Comportában tölti. Itt vett házat nemrégiben Harry herceg és Meghan Markle is

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