Brooklyn Beckham felesége meztelen fotója sokkolta a rajongókat: Nicola már kevesebb, mint 45 kiló

Nicola Peltz Beckham tegnap az Instagramjára töltött fel egy friss, meztelen fotót magáról, amire kapott hideget-meleget, sokan már az egészségéért aggódnak.

Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz Beckham mindenkit ledöbbentett meztelen fotójával.

Forrás: Michael Mattes / Northfoto

Nicola Peltz Beckham meztelen fotót tett közzé az Instagramján.

Megosztotta a bejegyzés az embereket.

Nicola egy új filmszerep miatt fogyott sokat.

Nicola Peltz Beckham meztelenül

A 31 éves színésznő friss, pucér képe alá egyből érkeztek a kommentek. Többen dicsérték, mennyire gyönyörű a felvételen, köztük volt férje, Brooklyn is, azonban számos aggódó vélemény is született.

„Nagyon kedvelem őt, mert szerintem egy csodálatos ember, viszont most nagyon aggódom az egészségéért.”, „Kérlek, egyél valamit!”, „Gyönyörű nő, de ez valójában már nagyon aggasztó, túl soványnak tűnik, már-már egészségtelen módon” – szemezgettünk a kommentek között, mások azért szóltak be Peltznek, hogy nem kéne az extrém vékonyságot népszerűsítenie, mert miatta testképzavarosak lesznek a tinédzser lányok. Ha nem látod a friss fotót, akkor a posztra kattintva megnézheted.

A színésznő a Prima című film miatt kezdett bele egy komoly diétába, emellett egy négyhónapos szigorú balettképzést is elvégzett, ugyanis az alkotásban Margót, egy ballerinát alakít. Annak érdekében, hogy minél hitelesebben hozza a karaktert, muszáj volt elérnie a ballerinákra jellemző karcsú alkatot. Bár Nicola korábban is vékony volt, de a Daily Mail információi szerint már 45 kiló alatt van a súlya.

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