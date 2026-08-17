Tiszta édesapja Benedek Tibor és Epres Panni fia, Mór − Plakáton a 19 éves sikeres sportoló: FOTÓ

Benedek Tibor és Epres Panni 19 éves fia, Benedek Mór szerepelt az U20-as csapat legfrissebb plakátján. A képet a waterpolo.hu Instagram-oldalára tették ki a vízilabda Európa-bajnokság ötödik helyért vívott meccset megelőzően.

Benedek Tibor és Epres Panni fia, Benedek Mór tehetséges sportoló.

Forrás: Archív

Benedek Mór húzónév a csapatban

Szerbiával játszott vasárnap az U20-as korosztály, a mérkőzést pedig egy olyan plakáttal harangozták be, amelyen Benedek Mór látható. „Ki gondolta volna, hogy ez a két csapat az 5. hely megszerzéséért fog küzdeni?! Kőkemény csatát ígér a mai magyar-szerb találkozó, kell a szurkolás!” − írták mellé az Instagramon. A mérkőzés 14-14-lett, végül ötméteresekkel a magyar válogatott győzött és az ötödik helyen végzett a várnai Európa-bajnokságon.

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