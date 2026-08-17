Vilmos herceg kiakadt az apjára: Károly király különös kéréssel állt elő Katalinnal kapcsolatban

Christopher Andersen Kate! című könyve szerint Károly király és Kamilla királyné azt javasolta, hogy Catherine a jövőben Katherine-ként írja a nevét. A háttérben állítólag egy egészen prózai ok állt: Charles, Camilla és Catherine monogramja egyaránt C betűvel kezdődik, a királyi pár pedig túl soknak tartotta, hogy három különböző címerben is ugyanaz a kezdőbetű jelenjen meg.

Vilmos herceg és Károly király nem értettek egyet egy fontos dologban

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Vilmos herceg nemet mondott Károly királynak

A könyv szerint Vilmos herceget felháborította a felvetés. Úgy vélte, hogy a névváltoztatás sértő lenne a feleségére és annak családjára nézve, ezért nemet mondott apjának.

A nevek korábban is okoztak már fejtörést a királyi családban. Vilmos és Katalin első gyermeke, a ma 13 éves György herceg például majdnem más nevet kapott. Katalin hercegné az Alexander nevet adta volna neki szívesebben, így végül kompromisszum született: az 2013-ban született trónörökös teljes neve George Alexander Louis lett.

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