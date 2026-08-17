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brit királyi család

Vilmos herceg kiakadt az apjára: Károly király különös kéréssel állt elő Katalinnal kapcsolatban

brit királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg Károly király
Horváth Angéla
2026.08.17.
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Különös vita robbant ki a brit királyi családban. Egy új könyv szerint Károly király és Kamilla királyné azt szerette volna, ha Katalin hercegné nevet változtat. Vilmos herceg azonban határozottan elutasította az ötletet.

Christopher Andersen Kate! című könyve szerint Károly király és Kamilla királyné azt javasolta, hogy Catherine a jövőben Katherine-ként írja a nevét. A háttérben állítólag egy egészen prózai ok állt: Charles, Camilla és Catherine monogramja egyaránt C betűvel kezdődik, a királyi pár pedig túl soknak tartotta, hogy három különböző címerben is ugyanaz a kezdőbetű jelenjen meg.

Vilmos herceg és Károly király nem értettek egyet egy fontos dologban
Vilmos herceg és Károly király nem értettek egyet egy fontos dologban
Forrás: POOL

Vilmos herceg nemet mondott Károly királynak

A könyv szerint Vilmos herceget felháborította a felvetés. Úgy vélte, hogy a névváltoztatás sértő lenne a feleségére és annak családjára nézve, ezért nemet mondott apjának.

A nevek korábban is okoztak már fejtörést a királyi családban. Vilmos és Katalin első gyermeke, a ma 13 éves György herceg például majdnem más nevet kapott. Katalin hercegné az Alexander nevet adta volna neki szívesebben, így végül kompromisszum született: az 2013-ban született trónörökös teljes neve George Alexander Louis lett.

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