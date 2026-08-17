Az elengedést követő visszatérés – tényleg megérzi a másik, ha energetikailag leváltál róla?

Amikor egy intenzíven megélt kapcsolat véget ér, az érzelmi és energetikai kötődés még nem szakad meg ugyanabban a pillanatban. Előfordulhat, hogy még hosszú ideig rá vagyunk hangolódva a másikra, majd egyszer csak valami megváltozik. De mi zajlik ilyenkor a háttérben?

Egy mély kapcsolat nem ér véget egyik napról a másikra

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Egy mély kapcsolat nem ér véget egyik napról a másikra

Amikor két ember hosszabb ideig ápol szeretetteljes kapcsolatot egymással, nem csupán közös emlékek születnek. Megtanulják és megszokják egymás rezdüléseit, hangulatait és reakcióit, és sokszor szinte szavak nélkül is tudják, mi történik éppen a másikkal. Metafizikai szinten ezt egyfajta energetikai összekapcsolódásként írhatjuk le: mintha a két ember között láthatatlan szálak jönnének létre, amelyeken keresztül folyamatosan áramlik a figyelem és az érzelmi energia.

Érdekes módon ennek van egy pszichológiai, élettani párhuzama is, az interperszonális szinkronitás jelensége: a kutatók romantikus partnereknél megfigyelték, hogy bizonyos érzelmi és fiziológiai folyamatok összehangolódhatnak. A szakítás ezért papíron megtörténhet egyetlen délután alatt, belül azonban egy sokkal lassabb, hosszabb folyamatról van szó.

Amikor még mindig „rá vagy hangolódva”

Biztosan ismerős, amikor egész nap az exed jár a fejedben, aztán este felvillan a képernyő: Ő küldött üzenetet. Vagy minden különösebb ok nélkül rád tör a szomorúság és a sírás, majd később kiderül, hogy az exed éppen nehéz időszakon ment keresztül. Ilyenkor mondjuk azt, hogy az energetikai kapocs még aktív a felek között. A szenzitívebb emberek különösen erősen élhetik meg ezt – ami egyébként rendkívül zavaró is lehet – , és akár azt is megérezhetik, amikor a másik figyelme már másfelé irányul.

Bár arra nincs tudományos bizonyíték, hogy szakítás után telepatikusan érzékeljük az exünk érzéseit vagy új szerelmét, arra viszont van, hogy egy erős kötődés sokáig fennmaradhat energetikai szinten. Egy friss kutatás szerint egy érzelmileg meghatározó szerelmi partnerhez fűződő lelki kapocs átlagosan 2-3 év alatt halványul el teljesen.