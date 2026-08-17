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Kiszivárgott rendőrségi hanfelvételből derült ki, miben halt meg Hayden Panettiere

tragédia halál hayden Panettiere
Horváth Angéla
2026.08.17.
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Hayden Panettiere váratlan halála után továbbra is sok a megválaszolatlan kérdés, a kiszivárgott rendőrségi hangfelvételek azonban közelebb vihetnek a megoldáshoz.

A kétszeres Golden Globe-jelölt színésznőre vasárnap talált rá eszméletlen állapotban az egyik ismerőse egy dél-karolinai lakásban. Délután 1 óra 15 perc körül érkezett a segélyhívás, amelyben azt jelezték, hogy egy nő nem lélegzik. A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, és körülbelül egy órán át próbálták megmenteni Hayden Panettiere életét. A Nashville sztárját végül 14.32-kor nyilvánították halottnak.

Hayden Panettiere 2026. augusztus 17-én hunyt el tragikus hirtelenséggel.
Hayden Panettiere 2026. augusztus 17-én hunyt el tragikus hirtelenséggel.
Forrás: AFP

Hayden Panettiere halála: kiszivárgott egy rendőrségi hangfelvétel

A tragédia okát hivatalosan még nem közölték. A TMZ birtokába került rövid, több helyen kisípolt hangfelvételen ugyanakkor az egyik rendőr azt mondja:

 Úton vagyunk. Túladagolás. Folyamatban az újraélesztés.

A rendőrség egyelőre csak annyit erősített meg, hogy az eddigi vizsgálat során nem találtak idegenkezűségre vagy gyanús körülményekre utaló jelet. A halál pontos okát a boncolás után állapítják meg.

Hayden Panettiere a hétvégén a párjával, Brian Hickersonnal utazott el. Úgy tudni, a férfi erőszakos, az évek során többször szakítottak, majd újra összejöttek. Először 2018 és 2020 között voltak együtt, ez idő alatt letartóztatták, mert bántalmazta a színésznőt. A 45 napos börtönbüntetésből azonban mindössze egy napot töltött rács mögött. 2021-ben ismét közel kerültek egymáshoz, de nem sokkal később egy nyugat-hollywoodi bárban ismét összetűzésbe keveredtek. Azt nem tudni, milyen volt a kapcsolatuk a színésznő halálakor.

Hayden Panettiere korábban nyíltan beszélt mentális problémáiról és függőségéről. Súlyos szülés utáni depresszióval is küzdött, és 2018-ban volt párjára, Wladimir Klitschkóra bízta közös lányuk, Kaya felügyeletét. Alkoholfüggősége miatt ebben az időben többször vett részt rehabon. Úgy tűnt, az utóbbi időben magára talált, jól van, pár hónappal ezelőtt jelent meg a memoárja. Hayden Panettiere augusztus 21-én töltötte volna be a 37. életévét.

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A színésznőnek nem sokkal a halála előtt jelent meg a memoárja. Hayden Panettiere kendőzetlenül írt a függőséggel vívott küzdelmeiről, a traumákról, a családon belüli erőszakról, a szülés utáni depresszióról, valamint azokról a nehéz időszakokról, amelyeket gyerekszínészként, majd fiatal hollywoodi színésznőként élt át.

Közleményt adott ki a rendőrség Hayden Panettiere halálával kapcsolatban

Hayden Panettiere halála körül rengeteg a kérdőjel. A hatóságok végzik a munkájukat, vizsgálódnak, a rendőrség pedig most közleményt adott ki.

11 éves lánya gyászolja Hayden Panettiere-t: ezért mondott le a színésznő a felügyeleti jogról

A színésznő élete egyik legnehezebb időszakáról és 11 éves lányához fűződő kapcsolatáról őszintén beszélt a halála előtt.

 

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