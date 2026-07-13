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130 felett van az IQ-d, ha szereted ezeket a filmeket – Egy kutatás szerint

Shutterstock - DexonDee
intelligencia iq IQ-teszt filmnézés
Life.hu
2026.07.13.
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Egyre több vizsgálat foglalkozik azzal, hogy az emberek film- és sorozatpreferenciái összefügghetnek bizonyos kognitív képességekkel. Egy kutatás szerint ha ezeket a filmeket szereted, akkor legalább 130 az IQ-d!
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A pszichológusok szerint azok, akik komplexebb történetvezetésű, több rétegű narratívákat kedvelnek, gyakran magasabb IQ-val rendelkeznek. Ha ezeket a filmeket te is szereted, akkor valószínűleg a te IQ-d is 130 felett van! 

Egy nő magas IQ-val filmet néz.
Bizonyos filmekhez szükséges a magas IQ. Mutatjuk, melyek ezek!
Forrás:  Getty Images

 

  • A filmnézés nemcsak szórakozás, hanem az agy működését is tükrözheti.
  • Egyes kutatások szerint a komplex történetű filmek más típusú gondolkodást igényelnek.
  • A nézői preferenciák összefügghetnek a figyelemmel, memóriával és az elemzőkészséggel.
  • Íme a részletek!

Filmek amiket a magas IQ-jú emberek szeretnek

A filmnézés sokaknak csak egyszerű kikapcsolódás, azonban egy friss kutatás szerint a magasabb intelligenciájú emberek sokkal mélyebben értelmeznek bizonyos filmeket. Egy felmérésben a kutatók fMRI (agyvizsgálati) módszerekkel nézték, hogyan reagál az agy filmnézés közben. A fő megállapítás szerint az agy működését befolyásolták a film eseményei.

A hétköznapokban az IQ-szintet általában a logikai feladatok megoldásának gyorsaságával azonosítjuk, de a filmek terén is megmérhetjük, hogy mekkora az intelligenciánk. A kutatók szerint a bonyolultabb, fordulatosabb, mélyebb tartalmat adó történetek értelmezéséhez 130 feletti IQ-szint szükséges. Ha te is kedveled ezeket a filmeket, az a magas intelligencia jele!

Eredet

Christopher Nolan többszintű álomvilágot épít fel, ahol a valóság és az illúzió folyamatosan összemosódik. Azok, akik ezt a filmet kedvelik, általában szeretik a bonyolultabb történeteket és a logikai kihívásokat. A valóság és az álom határainak feszegetése miatt sok néző próbálja összerakni a történetet már a cselekmény közben. 

Memento

A film visszafelé haladó történetmesélése folyamatos mentális erőfeszítésekre kényszeríti a nézőt. Nem passzívan követjük az eseményeket, hanem aktívan részt kell vegyünk a cselekményben, hogy rekonstruáljuk a történetet, ami komoly memóriát és logikai gondolkodást igényel. 

Mátrix

A Mátrix rajongói sokszor nyitottak a filozófiai kérdésekre és a valóság természetének vizsgálatára. A film mögötti rendszerkritika miatt sokan mélyebb értelmezést látnak a film narratívájában. 

2001: Űrodüsszeia

Stanley Kubrick filmje szokatlanul lassú tempójával, valamint grandiózus filozófiai mélységeivel és elvont vizuális szimbolikájával a mai napig megosztja a nagyközönséget. Egy átlagos filmező számára ez az alkotás nehezen fogyasztható, sőt unalmas lehet, azonban a magasabb IQ-val rendelkezőknek szinte kötelező darab.

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