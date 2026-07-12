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Szolnoki Péter gyerekei a média világában találták meg a helyüket: utolsó interjújában róluk mesélt

gyász Bon-Bon Szolnoki Péter
Life.hu
2026.07.12.
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A Bon-Bon énekese az utolsó interjújában büszkén beszélt fiairól, és a lányáról, Bogiról is megosztott egy kedves történetet. Szolnoki Péter gyerekei is a médiában kötöttek ki, pedig sokáig úgy tűnt, nem követik apjukat ezen az úton.

Szolnoki Péter a gyerekeiről is beszélt a Bon-Bon májusi Aréna-koncertjén. Akkor még talán ő sem sejtette, hogy ez lesz élete utolsó interjúja: a zenész vasárnap reggel, súlyos betegség következtében meghalt.

Szolnoki Péter nagyon büszke volt a gyerekeire
Szolnoki Péter nagyon büszke volt a gyerekeire
Forrás: Facebook / Szolnoki Péter hivatalos oldala

Szolnoki Péter gyerekei: a zenész nagyon büszke volt rájuk

A Bon-Bon jubileumi koncertjét Szolnoki Péter fiainak zenekara, az OTUZ nyitotta meg. A 23 éves Balázs és a 25 éves Peti szintén a zenei pályán találták meg a helyüket, bár gyerekkorukban ez még nem volt egyértelmű. Mindketten jártak zeneiskolába, ám később kikoptak onnan, és más irányba indultak. Balázs anglisztikát tanult, Peti filmes szakon végzett. A zene azonban újra megtalálta őket: saját zenekart alapítottak, emellett zenei szerkesztőként olyan ismert televíziós műsorok háttérmunkáiban is részt vettek, mint az X-Faktor vagy a Csillag születik. Balázzsal nemrég egy tévés vetélkedőben is részt vettek:

„Nyilvánvalóan ezt szívták magukba gyerekkoruk óta. Hallották, milyen zenéket hallgatok, látták, hogy otthon zenélek. Sőt, mindhárom gyerek még az anyukájuk hasában volt, amikor koncertekre jártunk”mesélte a Borsnak.

Az énekes a lányáról, Bogiról is büszkén beszélt. Ő szintén a televíziós világban helyezkedett el, egy kulturális műsor társszerkesztőjeként dolgozik. Szolnoki Péter egy kedves családi történetet is felidézett vele kapcsolatban. Elmondta, hogy amikor Bogi még az anyukája hasában volt, elmentek egy Red Hot Chili Peppers-koncertre, de a kislány már akkor egyértelműen jelezte, hogy nem tetszik neki, amit hall.

„A koncert alatt nagyon rugdosni kezdett. Láthatóan nem tetszett neki a zene, úgyhogy végül el is jöttünk. Aztán évekkel később, amikor már nagyobb volt, mindig mondogatta, hogy nem szereti a Red Hot Chili Pepperst. Akkor jutott eszünkbe ez a történet, és mondtuk neki: »Hát persze, kislányom, neked már magzatként sem tetszett ez a zenekar«” – idézte fel Szolnoki Péter.

Bogi tavaly férhez ment, akkor mutatta meg őt Szolnoki Péter:

 

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