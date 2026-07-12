A leghírhedtebb női bűnbanda egész Londont rettegésben tartotta: a Negyven Elefánt története

A viktoriánus London legveszélyesebb környéke a város déli részén található Elephant and Castle negyede. Rossz higiénia, elmaradott infrastruktúra jellemezte, az emberek szűk sorházakban nyomorogtak, munka alig akadt. Nem csoda, hogy sokan fordultak a bűnözés felé, ám a többség megmaradt az amatőr, piti bűnözők szintjén. Volt azonban egy kizárólag nőkből álló bűnbanda, a Negyven Elefánt, amelynek tagjai hosszú évtizedekig rettegésben tartották az angol fővárost.

A Negyven Elefánt London egyik szegénynegyedéből indult.

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A Negyven Elefánt bűnbanda munkássága 1873-tól, egészen az 50-es évekig működtek, London Elephant and Castle negyede volt a központ.

Kizárólag női tagokból állt, számuk 70 fő körül mozgott.

Speciális ruhákban évtizedekig fosztogatták a luxusüzleteket.

Londoni nyomornegyedből a luxusbutikokba

A dél-londoni Elephant and Castle negyed a szervezett bűnözés melegágya volt, ahova épeszű ember nem tette be a lábát. Csakhogy a Negyven Elefánt nevű női bűnszervezet miatt az előkelő negyedek sem menekültek a bűnözés mocskától. A tagok szoros szálakkal kötődtek a negyed nevét viselő hírhedt férfi bűnbandához, nevüket is innen kölcsönözték.

A női bűnözők egymással is rokonságban álltak: nagynénik, nővérek, anyák és lányok működtették, generációkon át örökítve a bűnöző életmódot. Kezdetben a szegénység, megélhetés motiválta a bolti lopásokat, később a társadalmi helyzetükből való kitörés és jómód reménye hajtotta őket. A bűnbandát mindig egy királynő irányította, aki nem öröklés vagy választás, hanem megbízhatósága, karizmája révén ült alvilági trónjára. A tagok pontos számát nem lehet meghatározni, mivel gyakran álnevek mögé bújva ügyködtek, a csúcson 70 fő körül alakult a női gengszterek száma.

Az Elephant and Castle negyed napjainkra konszolidálódott.

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Fő célpontjukat a londoni West End patinás üzletei jelentették, ahonnan leleményes praktikákkal lovasították meg az értékes portékákat. A Negyven Elefánt cellákra oszlott és meghatározott területeket tartott ellenőrzése alatt. Hogyha a törvény keze utánuk nyúlt, hirtelen helyet változtattak és máshol folytatták portyáikat.

Női bűnözés és a Negyven Elefánt asszonyi fortélyai

A szervezett bűnözés hagyományosan a férfiak sportja, kriminológiai statisztikák szerint a női bűnözők száma 10-15% között mozog, de a bűnelkövetés jellege is eltér. A viktoriánus London Elefántjai tökéletesen illusztrálták a női bűnözés jellemzőit: kevésbé erőszakos, főleg lopásra épülő bűncselekményeket követtek el, inkább a háttérben maradtak. Persze visszafogottságuk addig tartott, amíg veszélyt nem szimatoltak, ilyenkor ugyanis kegyetlenül visszavágtak.

Egy ízben az egyik királynő, Maggie Hughes kalaptűjével vakított meg egy rendőrt, amikor az el akarta fogni.

A Negyven Elefánt nem félt előnyére fordítani nőiségüket: senki sem feltételezte egy elegánsan felöltözött nőről, hogy lopásra vetemedne. Az pedig, hogy a luxusüzletekben őrizetlenül pakolták az asztalra a portékát, még meg is könnyítette a dolgukat.