A leghírhedtebb női bűnbanda egész Londont rettegésben tartotta: a Negyven Elefánt története

A viktoriánus London legveszélyesebb környéke a város déli részén található Elephant and Castle negyede. Rossz higiénia, elmaradott infrastruktúra jellemezte, az emberek szűk sorházakban nyomorogtak, munka alig akadt. Nem csoda, hogy sokan fordultak a bűnözés felé, ám a többség megmaradt az amatőr, piti bűnözők szintjén. Volt azonban egy kizárólag nőkből álló bűnbanda, a Negyven Elefánt, amelynek tagjai hosszú évtizedekig rettegésben tartották az angol fővárost.
A Negyven Elefánt bűnbanda munkássága
- 1873-tól, egészen az 50-es évekig működtek, London Elephant and Castle negyede volt a központ.
- Kizárólag női tagokból állt, számuk 70 fő körül mozgott.
- Speciális ruhákban évtizedekig fosztogatták a luxusüzleteket.
Londoni nyomornegyedből a luxusbutikokba
A dél-londoni Elephant and Castle negyed a szervezett bűnözés melegágya volt, ahova épeszű ember nem tette be a lábát. Csakhogy a Negyven Elefánt nevű női bűnszervezet miatt az előkelő negyedek sem menekültek a bűnözés mocskától. A tagok szoros szálakkal kötődtek a negyed nevét viselő hírhedt férfi bűnbandához, nevüket is innen kölcsönözték.
A női bűnözők egymással is rokonságban álltak: nagynénik, nővérek, anyák és lányok működtették, generációkon át örökítve a bűnöző életmódot. Kezdetben a szegénység, megélhetés motiválta a bolti lopásokat, később a társadalmi helyzetükből való kitörés és jómód reménye hajtotta őket. A bűnbandát mindig egy királynő irányította, aki nem öröklés vagy választás, hanem megbízhatósága, karizmája révén ült alvilági trónjára. A tagok pontos számát nem lehet meghatározni, mivel gyakran álnevek mögé bújva ügyködtek, a csúcson 70 fő körül alakult a női gengszterek száma.
Fő célpontjukat a londoni West End patinás üzletei jelentették, ahonnan leleményes praktikákkal lovasították meg az értékes portékákat. A Negyven Elefánt cellákra oszlott és meghatározott területeket tartott ellenőrzése alatt. Hogyha a törvény keze utánuk nyúlt, hirtelen helyet változtattak és máshol folytatták portyáikat.
Női bűnözés és a Negyven Elefánt asszonyi fortélyai
A szervezett bűnözés hagyományosan a férfiak sportja, kriminológiai statisztikák szerint a női bűnözők száma 10-15% között mozog, de a bűnelkövetés jellege is eltér. A viktoriánus London Elefántjai tökéletesen illusztrálták a női bűnözés jellemzőit: kevésbé erőszakos, főleg lopásra épülő bűncselekményeket követtek el, inkább a háttérben maradtak. Persze visszafogottságuk addig tartott, amíg veszélyt nem szimatoltak, ilyenkor ugyanis kegyetlenül visszavágtak.
Egy ízben az egyik királynő, Maggie Hughes kalaptűjével vakított meg egy rendőrt, amikor az el akarta fogni.
A Negyven Elefánt nem félt előnyére fordítani nőiségüket: senki sem feltételezte egy elegánsan felöltözött nőről, hogy lopásra vetemedne. Az pedig, hogy a luxusüzletekben őrizetlenül pakolták az asztalra a portékát, még meg is könnyítette a dolgukat.
Egy lopás úgy nézett ki, hogy több, elegánsan felöltözött női bűnöző ment a boltba, míg néhányan elterelték az eladó figyelmét, addig a többiek kirámolták az üzletet. Mindehhez speciális ruhákat, például zsebes alsószoknyát, horgos öveket is készítettek, amikben könnyedén elsüllyedtek az ékszerek, ruhaneműk, egyéb kincsek.
Bolti lopáson túl az is gyakori volt, hogy gazdag családokhoz szegődtek el hamis ajánlólevelek útján, esetleg gazdag, befolyásos férfiakat csábítottak el, akiket aztán kedvükre kopaszthattak. Nemcsak áruval, de információval is kereskedtek, melyet zsarolásra, vesztegetésre használtak fel. Mivel észrevétlenül, diszkréten intézték ügyeiket, a törvény három lépéssel utánuk kullogott, ennek ellenére gyakran elfogták a bandatagokat. Csakhogy sem börtön, sem bíróság nem tudta őket letéríteni a bűnözés útjáról, hisz a nyereség óriási volt.
A Negyven Elefánt luxusélete
A bűnbanda tagjai tisztában voltak vele, hogyha elkezdik viselni zsákmányukat, gyakorlatilag céltáblát festenek magukra, így orgazdákkal együttműködve a fekete piacon adtak túl az értékes portékákon, amiből jelentékeny jutalékot kanyarítottak ki maguknak. Ebül szerzett vagyonukat szórakozásra, ruhákra, illetve extravagáns luxuscikkekre költötték.
Eleinte kisebb londoni lebujokban, varietékben gyűltek össze, ám az első világháború után a Soho night klubajinak VIP szobáiban lehetett velük találkozni. Kedvenc helyük a Golden Calf, valamint a 43 Club volt, a beszámolók szerint ép ésszel fel nem fogható fényűzésben éltek.
Leghírhedtebb királynőjük Alice Diamond volt, aki 1915-től vezette a Negyven Elefántot és komoly reformokat vezetett be, de még azt is megszabta, ki kivel léphet párkapcsolatba. Amikor az egyik bandatag engedély nélkül házasodott, könyörtelen megtorlás volt a jussa, mely tömegverekedésbe torkollt.
A banda fénykora a két világháború között volt, amikor a teljes londoni alvilág a markukban volt, számos kisebb klán fizetett nekik védelmi pénzt, kezük egészen a legfelsőbb körökig elért. Az Elefántok utolsó ismert vezetője az 1940-es években tevékenykedett, ám a fogyatkozó létszám és erőszakos bandák térnyerése miatt az 1950-es évekre szinte teljesen kikoptak a köztudatból. A Negyven Elefént ihlette a 2025-ös Ezer bokszütés című sorozatot.
London női gengsztereinek titka
Ritka az, hogy egy bűnbanda több mint 80 évig zavartalanul folytatja tevékenységét, azonban a Negyven Elefánt tagjainak kiváló alkalmazkodóképességükkel sikerült fennmaradniuk. Zsenialitásuk jó helyzetfelismerő képességükben rejlett: remekül kihasználták a divatot, a nőkkel szembeni előítéleteket és a hatóságok tehetetlenségét.
A női bűnözés nem volt példa nélküli a történelemben: