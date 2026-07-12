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Jobb vagy egy aranyhalnál? Ne hidd! – Van valami, amiben már sokkal jobbak nálunk

123.rf.com -
modern kor figyelem koncentráció
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Te mennyi ideig vagy képes egyetlen dologra fókuszálni? Valóban tudsz úgy figyelni, hogy közben semmi sem terel le a koncentráció útjáról? Két kutatást is hoztunk, amelyek azt bizonyítják, hogy ebben bizony egyre rosszabbul teljesítünk. Mutatjuk az okokat!

Az utóbbi években rengeteget hallunk arról, hogy valami megváltozott bennünk: nem igazán tudunk kitartani egy hosszabb feladat mellett, könnyebben elkalandozunk, és egyre több ingerre van szükségünk. Több kutatás is rámutatott, hogy a koncentráció terén valóban másképp működünk, mint korábban.

koncentrációs képesség csökkenése
A koncentrációt számos hétköznapi dolog veszélyezteti, amelyek mind hozzájárulnak a figyelemzavar kialakulásához.
Forrás: Shutterstock

A koncentrációs képesség csökkenése társadalmi probléma

Ha a robbanásszerű technológiai fejlődés és az információs túlterheltség nem lett volna elég kihívás, most itt egy újabb lesújtó tény. Egyes szakértők szerint ma egy átlagos ember rövidebb ideig képes figyelni, mint egy aranyhal. Igen, jól olvastad, 

koncentráció tekintetében nagy eséllyel még egy aranyhal is beelőzne. 

A koncentráció itt azt jelenti, hogy mennyi ideig tudunk egyetlen feladatra, tevékenységre vagy ingerre fókuszálni anélkül, hogy elterelné valami a figyelmünket. Ez a képesség pedig nemcsak a szétszórtságot vetíti előre. A többtényezős koncentrációzavar hatással van mindenre a tanulástól kezdve a a munkahelyi teljesítményen és a napi feladatok elvégzésén át egészen az értő kommunikációig. Ráadásul elértünk arra a pontra, ahol a figyelem az ötperces napi gyakorlatokkal inkább csak szinten tartható, de nem javítható

a figyelem jobb az aranyhalaknál
Furcsa belegondolni, hogy egyes kutatások szerint egy aranyhal jobban tud koncentrálni, mint egy ember.
Forrás: 123.rf.com

Aranyhal-memória helyett aranyhalfigyelem?

Egy 2015-ös tanulmány szerint, amit a YourTango is idéz, a modern, 21. századi ember fókuszált figyelme átlagosan mindössze nyolc másodperc körül mozog, míg az aranyhalé nagyjából kilenc másodperc. Ez az képesség pedig folyamatosan csökken. Más tudósok is hasonló véleményen vannak, bár a számok tekintetében némiképp optimistábbak. Egy húsz évet átfogó kutatás eredményeiből például az látszik, hogy míg 2004-ben az átlagos emberi figyelem időtartama körülbelül 150 másodperc volt, addig 2024-ben ez 47 másodpercre csökkent.

Miért veszítünk a koncentrációs képességünkből, és miért jelent problémát?

A tudósok szerint az okok egy részét a környezetünkben kell keresnünk. A tömérdek audiovizuális információáradat, a folyamatos és sürgető értesítések – laptopon, mobilon, karórán –, a FOMO, a közösségi média platformok végtelen görgetése vagy az a rengeteg applikáció, amit használunk, mind figyelemzavart előidéző inger. Ahelyett, hogy mélyen elmerülnénk egyetlen témában vagy feladatban, gyakran futunk végig gyorsan a következő információn, szinte már reflexből.

A figyelem rövidülése az életminőségünket is rombolja. Befolyásolja ugyanis, hogyan érezzük magunkat a mindennapokban, hogyan dolgozunk, tanulunk vagy éppen beszélgetünk. A folyamatos megszakítások és újrafókuszálások miatt ráadásul még több stressz ér minket. Jó hír azonban, hogy a koncentráció fejlesztése a figyelem gyakorlásával, a JOMO elsajátításával és a tudatosabb eszközhasználattal lehetséges. Ha szeretnéd visszaszerezni a koncentrációdat, érdemes apró lépésekkel kezdeni: kapcsold ki a felesleges értesítéseket, tarts időszakosan digitális detoxot és próbálj naponta pár percet meditálni.

Kevesebb figyelem, kényelmetlenebb élet

Bár az időtartományban eltérnek, de az emberi koncentrációval kapcsolatos kutatások abban megegyeznek, hogy ez a képességünk egyre nagyobb bajban van. A digitális korban ez részben a technológia és az információ túlkínálatának köszönhető. Tudatosabb jelenléttel azonban a koncentráció fejleszthető. 

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