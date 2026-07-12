Jobb vagy egy aranyhalnál? Ne hidd! – Van valami, amiben már sokkal jobbak nálunk

Az utóbbi években rengeteget hallunk arról, hogy valami megváltozott bennünk: nem igazán tudunk kitartani egy hosszabb feladat mellett, könnyebben elkalandozunk, és egyre több ingerre van szükségünk. Több kutatás is rámutatott, hogy a koncentráció terén valóban másképp működünk, mint korábban.

A koncentrációt számos hétköznapi dolog veszélyezteti, amelyek mind hozzájárulnak a figyelemzavar kialakulásához.

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A koncentrációs képesség csökkenése társadalmi probléma

Ha a robbanásszerű technológiai fejlődés és az információs túlterheltség nem lett volna elég kihívás, most itt egy újabb lesújtó tény. Egyes szakértők szerint ma egy átlagos ember rövidebb ideig képes figyelni, mint egy aranyhal. Igen, jól olvastad,

koncentráció tekintetében nagy eséllyel még egy aranyhal is beelőzne.

A koncentráció itt azt jelenti, hogy mennyi ideig tudunk egyetlen feladatra, tevékenységre vagy ingerre fókuszálni anélkül, hogy elterelné valami a figyelmünket. Ez a képesség pedig nemcsak a szétszórtságot vetíti előre. A többtényezős koncentrációzavar hatással van mindenre a tanulástól kezdve a a munkahelyi teljesítményen és a napi feladatok elvégzésén át egészen az értő kommunikációig. Ráadásul elértünk arra a pontra, ahol a figyelem az ötperces napi gyakorlatokkal inkább csak szinten tartható, de nem javítható

Furcsa belegondolni, hogy egyes kutatások szerint egy aranyhal jobban tud koncentrálni, mint egy ember.

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Aranyhal-memória helyett aranyhalfigyelem?

Egy 2015-ös tanulmány szerint, amit a YourTango is idéz, a modern, 21. századi ember fókuszált figyelme átlagosan mindössze nyolc másodperc körül mozog, míg az aranyhalé nagyjából kilenc másodperc. Ez az képesség pedig folyamatosan csökken. Más tudósok is hasonló véleményen vannak, bár a számok tekintetében némiképp optimistábbak. Egy húsz évet átfogó kutatás eredményeiből például az látszik, hogy míg 2004-ben az átlagos emberi figyelem időtartama körülbelül 150 másodperc volt, addig 2024-ben ez 47 másodpercre csökkent.

Miért veszítünk a koncentrációs képességünkből, és miért jelent problémát?

A tudósok szerint az okok egy részét a környezetünkben kell keresnünk. A tömérdek audiovizuális információáradat, a folyamatos és sürgető értesítések – laptopon, mobilon, karórán –, a FOMO, a közösségi média platformok végtelen görgetése vagy az a rengeteg applikáció, amit használunk, mind figyelemzavart előidéző inger. Ahelyett, hogy mélyen elmerülnénk egyetlen témában vagy feladatban, gyakran futunk végig gyorsan a következő információn, szinte már reflexből.